Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Нижний Новгород» взял вратаря «Зенита»

Вратарь «Зенита» Никитой Гойло перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды. В соглашение включена опция выкупа.

Последние 1,5 года 23-летний игрок выступал за «Акрон». За основную команду сине-бело-голубых голкипер не сыграл ни одного матча.

Гойло уже присоединился к новой команде на сборах в Турции.

Клубы РПЛ интересуются футболистом АПЛ

По информации Teamtalk, полузащитник «Ньюкасла» Айзак Хейден может оказаться в РПЛ. За хавбеком следят сразу несколько российских клубов: «Локомотив», «Спартак» и «Сочи». Также на 26-летнего игрока претендуют «Базель», «Спарта» и «Галатасарай».

Transfermarkt оценивает англичанина в десять миллионов евро. В нынешнем сезоне Хейден провел в АПЛ 14 матчей и забил один мяч.

«Краснодар» ведет голкипера «Гремио»

По информации Torcedores, «Краснодар» следит за вратарем «Гремио» Габриэлем Грандо. «Быки» уже запросили информацию по 21-летнего игроку. Бразильцы готовы продать 80 процентов прав на футболиста за два миллиона евро.

Также Грандо интересуются «Сампдория» и «Сассуоло». Нынешний контракт голкипера действует до декабря 2025 года.

Тьяго Родригес — в «Уфе»

Полузащитник Тьяго Родригес стал игроком «Уфы». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью дальнейшего продления. Последним клубом 30-летнего хавбека был «Аль-Хазм», из которого он ушел в январе 2022 года.

Португалец является воспитанником «Спортинга». Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

«Химки» взяли футболиста «Алании»

Полузащитник «Алании» Бутта Магомедов подписал соглашение с «Химками». По неофициальным данным, контракт рассчитан до лета 2024 года. В ближайшее время 24-летний футболист присоединится к команде на сборе в Белеке.

Transfermarkt оценивает хавбека в 600 тысяч евро. В этом сезоне ФНЛ Магомедов принял участие в 22 матчах и забил три гола.