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Гойло — в «Нижнем Новгороде», полузащитника «Ньюкасла» ждут в РПЛ, вратарь «Гремио» может оказаться в «Краснодаре»

Клубы РПЛ интересуются полузащитником «Ньюкасла»
Матвей Морозов
Корреспондент
Полузащитник «Ньюкасла» Айзак Хейден.
Фото Getty Images
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Нижний Новгород» взял вратаря «Зенита»

Вратарь «Зенита» Никитой Гойло перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды. В соглашение включена опция выкупа.

Последние 1,5 года 23-летний игрок выступал за «Акрон». За основную команду сине-бело-голубых голкипер не сыграл ни одного матча.

Гойло уже присоединился к новой команде на сборах в Турции.

Клубы РПЛ интересуются футболистом АПЛ

По информации Teamtalk, полузащитник «Ньюкасла» Айзак Хейден может оказаться в РПЛ. За хавбеком следят сразу несколько российских клубов: «Локомотив», «Спартак» и «Сочи». Также на 26-летнего игрока претендуют «Базель», «Спарта» и «Галатасарай».

Transfermarkt оценивает англичанина в десять миллионов евро. В нынешнем сезоне Хейден провел в АПЛ 14 матчей и забил один мяч.

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«Краснодар» ведет голкипера «Гремио»

По информации Torcedores, «Краснодар» следит за вратарем «Гремио» Габриэлем Грандо. «Быки» уже запросили информацию по 21-летнего игроку. Бразильцы готовы продать 80 процентов прав на футболиста за два миллиона евро.

Также Грандо интересуются «Сампдория» и «Сассуоло». Нынешний контракт голкипера действует до декабря 2025 года.

Тьяго Родригес — в «Уфе»

Полузащитник Тьяго Родригес стал игроком «Уфы». Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью дальнейшего продления. Последним клубом 30-летнего хавбека был «Аль-Хазм», из которого он ушел в январе 2022 года.

Португалец является воспитанником «Спортинга». Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

«Химки» взяли футболиста «Алании»

Полузащитник «Алании» Бутта Магомедов подписал соглашение с «Химками». По неофициальным данным, контракт рассчитан до лета 2024 года. В ближайшее время 24-летний футболист присоединится к команде на сборе в Белеке.

Transfermarkt оценивает хавбека в 600 тысяч евро. В этом сезоне ФНЛ Магомедов принял участие в 22 матчах и забил три гола.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

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24%

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Бутта Магомедов
Никита Гойло
Футбол
РПЛ
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Уфа
ФК Химки
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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