Чалова арендовал «Базель», «Урал» взял Шатова, «Спортинг» подписал Слимани

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Чалов — в «Базеле»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в «Базель». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, в договор не включена опция выкупа. Transfermarkt оценивает футболиста в 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил три гола и отдал две голевые передачи.

Шатов вернулся в «Урал»

Полузащитник Олег Шатов стал игроком «Урала». Соглашение рассчитано до конца сезона. За екатеринбуржцев хавбек уже играл с 2007 по 2011 годы. До этого 31-летний игрок выступал за «Рубин», с которым расторг договор по обоюдному согласию. В текущем сезоне футболист сыграл в РПЛ три матча и не отметился результативными действиями.

Слимани — в «Спортинге»

Нападающий Ислам Слимани стал игроком «Спортинга». Контракт заключен до 2023 года. До этого алжирец расторг договор с «Лионом». Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро. В этом сезоне лиги 1 33-летний форвард принял участие в 12 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Атлетико» взял игрока «Лилля»

Защитник Рейнилду Мандава ушел из «Лилля» в «Атлетико». Контракт рассчитан до 2025 года. Стоимость трансфера оценивается в три миллиона евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел в лиге 1 18 матчей и забил один мяч.

Алли — в «Эвертоне»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли стал игроком «Эвертона». Контракт заключен до 2024 года. Если 25-летний хавбек проведет за «ирисок» 20 матчей, то «шпоры» получат 12 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов. В этом сезоне англичанин сыграл в АПЛ 10 матчей и забил один гол.