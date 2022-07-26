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Сегодня, 08:30

ЦСКА зовет брата Пруцева и капитана «Партизана», Шомуродов уйдет от Моуринью

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Егор Пруцев.
Фото ФК «Нефтехимик»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ЦСКА ведет капитана «Партизана»

По информации «СЭ», ЦСКА претендует на полузащитника «Партизана» Сашу Зделара. Красно-синие предлагают 27-летнему игроку контракт на три года. Нынешний договор серба рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро. Ранее хавбек выступал за «Олимпиакос», «Мальорку» и ОФК Белград.

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В «Зените» опровергли слухи об интересе к Глоберу и Дории

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о переходе бразильских защитников Глобера и Дории в команду Сергея Семака. «Зенит» не интересуется этими защитниками", — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что питерский клуб продолжает поиски игрока на позицию центрального защитника и рассматривал варианты приглашения Глобера из клуба «Аль-Наср», а также Дории из «Сантос Лагуны». Представители обоих футболистов подтвердили, что «Зенит» не выходил на них напрямую, но они готовы к переговорам.

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Фернандес — в «Динамо»

Защитник «Гуарани» Роберто Фернандес в ближайшее время подпишет контракт с «Динамо». По словам агента парагвайца Альберто Ромеро, в понедельник он прошел медосмотр в московском клубе. А член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин уточнил, что футболист заключит с бело-голубыми пятилетнее соглашение. Сообщалось, что трансфер обойдется «Динамо» в 3,5 миллиона евро. 22-летний игрок выступал за «Гуарани» с 2019 года.

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ЦСКА претендует на Пруцева

По информации «Чемпионата», ЦСКА интересуется полузащитником «Сочи» Егором Пруцевым. Также за 19-летним хавбеком следит «Црвена Звезда». Прошлый сезон футболист заканчивал в аренде в «Нефтехимике». Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро. Егор является младшим братом полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

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Шомуродов может покинуть «Рому»

По информации Corriere dello Sport, «Рома» хочет продать нападающего Элдора Шомуродова. Форвард не впечатлил главного тренера итальянцев Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки. Но, как сообщает источник, спрос на узбека в Италии невелик. Контракт 27-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Шомуродов перешел в «Рому» летом прошлого года из «Дженоа», а в этом сезоне столкнется с высокой конкуренцией — основным нападающим останется Тэмми Абрахам, а летом клуб усилил атаку, подписав Пауло Дибалу.

Элдор Шомуродов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Партизан
ФК Рома
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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