Варела сбежал из «Динамо». Ночью уехал с базы, не берет трубку и хочет перейти во «Фламенго»

Неделю назад уругваец уверял, что останется в клубе.

Прямо перед матчем с «Торпедо» «Динамо» осталось без игрока основы — в ночь с субботы на воскресенье Гильермо Варела тайно покинул базу команды и перестал выходить на связь.

В последние дни защитник вел переговоры о продлении контракта и наигрывался тренерским штабом в стартовый состав.

А неделю назад уверял корреспондента «СЭ», что останется в России.

По нашей информации, официальных бумаг о намерении приостановить контракт Варела не присылал. Его исчезновение стало для «Динамо» большой неожиданностью.

«Гильермо не примет участия в сегодняшнем матче против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. «Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу», — заявили в пресс-службе московского клуба.

По информации журналиста Сергея Егорова, Варела не отвечает на звонки, его местонахождение «Динамо» неизвестно.

Варела может через год уйти из «Динамо» бесплатно. Уругвайца ждут во «Фламенго»

Действующий контракт Варелы с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Пока он не разорван и не приостановлен, но если уругваец воспользуется опцией ФИФА, то может через год уйти бесплатно в статусе свободного агента.

Уругваец переходил в московский клуб в 2021 году из «Копенгагена» после годичной аренды. Transfermarkt оценивал сделку в 1 миллион евро.

Нынешняя трансферная стоимость Варелы — 2,5 миллиона евро. Понятно, что такие средства «Динамо» выручить было бы тяжело, учитывая заканчивающийся контракт уругвайца. Но клуб мог рассчитывать на компенсацию, а в итоге останется ни с чем.

Гильермо Варела. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что заставило Варелу за неделю поменять решение и отказаться от своих слов про желание остаться в «Динамо»? Вероятно, уругваец сорвался из России из-за предложения «Фламенго». Журналист ESPN Себаса Джованелли сообщал об уходе уругвайца в бразильский клуб еще до исчезновения футболиста.

Параллельно с интересом «Фламенго» московский клуб предлагал защитнику продлить контракт и вел переговоры до самого отъезда Гильермо. «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался", — рассказывал агент футболиста Оскар Беннтанкур в середине недели.

Комментируя сегодняшние новости, Беннтанкур заявил, что его клиент не сбегал, а просто ждет предложения от «Динамо». Но при этом все же намерен перейти во «Фламенго».

В любом случае игрок подставил клуб: некрасиво сбежал накануне матча, заранее не сообщив о своем уходе представителям «Динамо».

Все разговоры агента и игрока про желание играть в Москве, судя по всему, оказались блефом, который доставил большие проблемы. В день игры Славише Йокановичу пришлось менять стартовый состав и вместо уругвайца выпускать в основе Дмитрия Скопинцева.