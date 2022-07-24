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Варела сбежал из «Динамо». Ночью уехал с базы, не берет трубку и хочет перейти во «Фламенго»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Неделю назад уругваец уверял, что останется в клубе.

Прямо перед матчем с «Торпедо» «Динамо» осталось без игрока основы — в ночь с субботы на воскресенье Гильермо Варела тайно покинул базу команды и перестал выходить на связь.

В последние дни защитник вел переговоры о продлении контракта и наигрывался тренерским штабом в стартовый состав.

А неделю назад уверял корреспондента «СЭ», что останется в России.

По нашей информации, официальных бумаг о намерении приостановить контракт Варела не присылал. Его исчезновение стало для «Динамо» большой неожиданностью.

«Гильермо не примет участия в сегодняшнем матче против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. «Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу», — заявили в пресс-службе московского клуба.

По информации журналиста Сергея Егорова, Варела не отвечает на звонки, его местонахождение «Динамо» неизвестно.

Гильермо Варела. В «Динамо» сделали заявление по ситуации с Варелой

Варела может через год уйти из «Динамо» бесплатно. Уругвайца ждут во «Фламенго»

Действующий контракт Варелы с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Пока он не разорван и не приостановлен, но если уругваец воспользуется опцией ФИФА, то может через год уйти бесплатно в статусе свободного агента.

Уругваец переходил в московский клуб в 2021 году из «Копенгагена» после годичной аренды. Transfermarkt оценивал сделку в 1 миллион евро.

Нынешняя трансферная стоимость Варелы — 2,5 миллиона евро. Понятно, что такие средства «Динамо» выручить было бы тяжело, учитывая заканчивающийся контракт уругвайца. Но клуб мог рассчитывать на компенсацию, а в итоге останется ни с чем.

Гильермо Варела. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гильермо Варела.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что заставило Варелу за неделю поменять решение и отказаться от своих слов про желание остаться в «Динамо»? Вероятно, уругваец сорвался из России из-за предложения «Фламенго». Журналист ESPN Себаса Джованелли сообщал об уходе уругвайца в бразильский клуб еще до исчезновения футболиста.

Параллельно с интересом «Фламенго» московский клуб предлагал защитнику продлить контракт и вел переговоры до самого отъезда Гильермо. «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался", — рассказывал агент футболиста Оскар Беннтанкур в середине недели.

Комментируя сегодняшние новости, Беннтанкур заявил, что его клиент не сбегал, а просто ждет предложения от «Динамо». Но при этом все же намерен перейти во «Фламенго».

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В любом случае игрок подставил клуб: некрасиво сбежал накануне матча, заранее не сообщив о своем уходе представителям «Динамо».

Все разговоры агента и игрока про желание играть в Москве, судя по всему, оказались блефом, который доставил большие проблемы. В день игры Славише Йокановичу пришлось менять стартовый состав и вместо уругвайца выпускать в основе Дмитрия Скопинцева.

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Динамо 3
Торпедо М 0
2-й тайм

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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ФК Динамо (Москва)
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ФК Фламенго
58
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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