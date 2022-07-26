ЦСКА нашел улучшенную версию Вернблума. Кто такой Саша Зделар

Капитан «Партизана», который прибивал сборную России, а теперь покорит РПЛ.

По данным «СЭ», армейцы предложили 27-летнему хавбеку «Партизана» Саше Зделару контракт на три года. В ближайшие дни он должен присоединиться к команде.

Чемпион мира

В 2015 году сборная Сербии сенсационно выиграла молодежный чемпионат мира. Конечно, ей во многом везло: стартовый матч группового этапа сербы проиграли, но все-таки вышли в плей-офф. А там — сразу три победы в овертайме (в том числе в финале над Бразилией с Малкомом и Габриэлом Жезусом) и одна по пенальти.

Ту команду Велько Пауновича отличали три вещи: отличная физподготовка, дисциплина и оборона. Сербы ни в одном матче не пропустили больше одного мяча.

Казалось, в течение года эту молодежь растащат по европейским топ-клубам. Но из всего состава на приличном уровне заиграл только Сергей Милинкович-Савич, многолетний полузащитник «Лацио». Более-менее на слуху Неманья Максимович и Марко Груич, а с этого лета в ЦСКА играет Милан Гайич, который на ЧМ-2015 был основным правым защитником сербской молодежки.

Дебют в 16 лет

Теперь у армейцев будет еще один чемпион мира. Саша Зделар на том турнире был на поле всегда, за исключением последних шести минут стартовой встречи с Уругваем. Футбольная Сербия восхищалась его хладнокровием, а главный тренер Велько Паунович называл пару Максимович — Зделар душой команды.

Но именно Саша в той сборной был якорем. Да и не только там. 17-летнего Зделара ставили в опорную зону уже в его родном ОФК. Причем не просто на пару минут — в чемпионате-2012/13 юный Зделар отыграл по 90 минут в матчах с «Партизаном» и «Црвеной Звездой». А дебютировал в сербской лиге он вообще в 16. И это опорник, а ведь игроки этого амплуа обычно созревают намного позже.

Саша Зделар (в черном). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Два матча против сборной России

Уже в 18 лет Зделара купил «Олимпиакос» — правда, оставил получать практику в родном ОФК. В Грецию серб как раз перебрался после триумфального чемпионата мира, но за рубежом у него не пошло — ни в «Олимпиакосе», ни в «Мальорке», куда он на полгода отправлялся в аренду. Зато в греческом клубе Зделар мелькнул в Лиге чемпионов — к примеру, в октябре 2017-го он полностью отыграл матч против «Барселоны», за которую тогда выступали Месси, Суарес и Иньеста.

Зарубежные командировки были полезными, но все-таки имя себе Зделар сделал на родине. С начала 2018-го Саша играет в «Партизане», где вырос в настоящего лидера и капитана.

А вот в сборную Сербии Зделара вызывают редко: всего на его счету три матча, причем два из них — против сборной России (в 2016-м и 2020-м). Последний на сегодня — как раз в Лиге наций два с половиной года назад. Тогда хавбек вышел «под премиальные» на одну минуту, Сербия разгромила Россию 5:0.

Капитан «Партизана»

Сейчас Зделару 27. Для среднестатистического опорного хавбека это возраст расцвета. Но Саша в большом футболе с 16 лет, и такой колоссальный опыт будет очень полезен ЦСКА. Плюсов у него много. В частности, прекрасное чтение игры, позволяющее своевременно перехватывать передачи. В единоборствах он неуступчив, но достаточно аккуратен. За всю карьеру на клубном уровне он провел больше 300 матчей, но получил лишь три красные карточки — это немного для опорного полузащитника с таким опытом и стилем игры. Отметим и железное здоровье — серьезных травм у Зделара в «Партизане» не было. Максимум — несколько пропущенных матчей из-за ковида.

У Зделара приличная правая нога: он способен вырезать передачи на десятки метров, а также бить издали. Мы наверняка увидим не один гол серба из-за штрафной и не один пас из центрального круга точно под удар (в прошлом сезоне опорник набрал восемь голевых передач). Зделар могуч, отлично работает корпусом и умеет провоцировать соперника. В «Партизане» и вообще в Сербии у Саши есть непререкаемый авторитет, который он заслужил годами прилежной работы. С этой точки зрения Зделару будет сложно. Смущает, что за пределами родной страны у него не получалось.

Саша Зделар (в белом). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Друг Гайича

Однако в адаптации будущему армейцу точно поможет Гайич. Они знакомы давно — еще до молодежной сборной Сербии они вместе играли в ОФК. Поэтому Зделару точно не будет скучно в России.

А в перспективе Саша может стать вожаком полузащиты. Для этого у него есть все данные — лидерские качества правда выдающиеся. Порой он даже перебирает с агрессией на поле и по отдельным эпизодам напоминает Понтуса Вернблума в стереотипном понимании: дерзкого, свирепого и бескомпромиссного. По позиции и оснащенности серб со шведом тоже похожи, так что болельщики ЦСКА должны быть довольны. После ухода Вернблума в 2018 году у красно-синих еще не было классического цепного пса в опорной зоне.

Но Зделар даже лучше — он может быть полезен не только в разрушении, но и в созидании, о чем говорит его статистика. Их тандем с Виктором Мендесом, который тоже вот-вот станет армейцем, потенциально может удивить лигу. Видно, что ЦСКА намерен не просто усилиться, а еще и составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.