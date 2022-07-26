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ЦСКА нашел улучшенную версию Вернблума. Кто такой Саша Зделар

Гоша Чернов
Корреспондент
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Саша Зделар.
Фото Global Look Press
Капитан «Партизана», который прибивал сборную России, а теперь покорит РПЛ.

По данным «СЭ», армейцы предложили 27-летнему хавбеку «Партизана» Саше Зделару контракт на три года. В ближайшие дни он должен присоединиться к команде.

Чемпион мира

В 2015 году сборная Сербии сенсационно выиграла молодежный чемпионат мира. Конечно, ей во многом везло: стартовый матч группового этапа сербы проиграли, но все-таки вышли в плей-офф. А там — сразу три победы в овертайме (в том числе в финале над Бразилией с Малкомом и Габриэлом Жезусом) и одна по пенальти.

Ту команду Велько Пауновича отличали три вещи: отличная физподготовка, дисциплина и оборона. Сербы ни в одном матче не пропустили больше одного мяча.

Казалось, в течение года эту молодежь растащат по европейским топ-клубам. Но из всего состава на приличном уровне заиграл только Сергей Милинкович-Савич, многолетний полузащитник «Лацио». Более-менее на слуху Неманья Максимович и Марко Груич, а с этого лета в ЦСКА играет Милан Гайич, который на ЧМ-2015 был основным правым защитником сербской молодежки.

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Дебют в 16 лет

Теперь у армейцев будет еще один чемпион мира. Саша Зделар на том турнире был на поле всегда, за исключением последних шести минут стартовой встречи с Уругваем. Футбольная Сербия восхищалась его хладнокровием, а главный тренер Велько Паунович называл пару Максимович — Зделар душой команды.

Но именно Саша в той сборной был якорем. Да и не только там. 17-летнего Зделара ставили в опорную зону уже в его родном ОФК. Причем не просто на пару минут — в чемпионате-2012/13 юный Зделар отыграл по 90 минут в матчах с «Партизаном» и «Црвеной Звездой». А дебютировал в сербской лиге он вообще в 16. И это опорник, а ведь игроки этого амплуа обычно созревают намного позже.

Саша Зделар. Фото Global Look Press
Саша Зделар (в черном). Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Два матча против сборной России

Уже в 18 лет Зделара купил «Олимпиакос» — правда, оставил получать практику в родном ОФК. В Грецию серб как раз перебрался после триумфального чемпионата мира, но за рубежом у него не пошло — ни в «Олимпиакосе», ни в «Мальорке», куда он на полгода отправлялся в аренду. Зато в греческом клубе Зделар мелькнул в Лиге чемпионов — к примеру, в октябре 2017-го он полностью отыграл матч против «Барселоны», за которую тогда выступали Месси, Суарес и Иньеста.

Зарубежные командировки были полезными, но все-таки имя себе Зделар сделал на родине. С начала 2018-го Саша играет в «Партизане», где вырос в настоящего лидера и капитана.

А вот в сборную Сербии Зделара вызывают редко: всего на его счету три матча, причем два из них — против сборной России (в 2016-м и 2020-м). Последний на сегодня — как раз в Лиге наций два с половиной года назад. Тогда хавбек вышел «под премиальные» на одну минуту, Сербия разгромила Россию 5:0.

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Капитан «Партизана»

Сейчас Зделару 27. Для среднестатистического опорного хавбека это возраст расцвета. Но Саша в большом футболе с 16 лет, и такой колоссальный опыт будет очень полезен ЦСКА. Плюсов у него много. В частности, прекрасное чтение игры, позволяющее своевременно перехватывать передачи. В единоборствах он неуступчив, но достаточно аккуратен. За всю карьеру на клубном уровне он провел больше 300 матчей, но получил лишь три красные карточки — это немного для опорного полузащитника с таким опытом и стилем игры. Отметим и железное здоровье — серьезных травм у Зделара в «Партизане» не было. Максимум — несколько пропущенных матчей из-за ковида.

У Зделара приличная правая нога: он способен вырезать передачи на десятки метров, а также бить издали. Мы наверняка увидим не один гол серба из-за штрафной и не один пас из центрального круга точно под удар (в прошлом сезоне опорник набрал восемь голевых передач). Зделар могуч, отлично работает корпусом и умеет провоцировать соперника. В «Партизане» и вообще в Сербии у Саши есть непререкаемый авторитет, который он заслужил годами прилежной работы. С этой точки зрения Зделару будет сложно. Смущает, что за пределами родной страны у него не получалось.

Саша Зделар. Фото Global Look Press
Саша Зделар (в белом). Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Друг Гайича

Однако в адаптации будущему армейцу точно поможет Гайич. Они знакомы давно — еще до молодежной сборной Сербии они вместе играли в ОФК. Поэтому Зделару точно не будет скучно в России.

А в перспективе Саша может стать вожаком полузащиты. Для этого у него есть все данные — лидерские качества правда выдающиеся. Порой он даже перебирает с агрессией на поле и по отдельным эпизодам напоминает Понтуса Вернблума в стереотипном понимании: дерзкого, свирепого и бескомпромиссного. По позиции и оснащенности серб со шведом тоже похожи, так что болельщики ЦСКА должны быть довольны. После ухода Вернблума в 2018 году у красно-синих еще не было классического цепного пса в опорной зоне.

Но Зделар даже лучше — он может быть полезен не только в разрушении, но и в созидании, о чем говорит его статистика. Их тандем с Виктором Мендесом, который тоже вот-вот станет армейцем, потенциально может удивить лигу. Видно, что ЦСКА намерен не просто усилиться, а еще и составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

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