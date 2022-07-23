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Что значит — тренер: состава нет, игра — есть. Рабинер — о Федотове, который выжимает максимум из ЦСКА

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» рецензирует ярчайший старт армейцев.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Сочи

Смотрю на стартовый состав ЦСКА — такой же, как с «Уралом». Из трех центральных защитников — один профильный, Дивеев. Еще один, Набабкин, — крайний. Третий, Зайнутдинов, вообще не защитник.

Центр полузащиты — Кучаев — Мухин. Это что, средняя линия для больших задач? Мухина по игре почти не помню, Кучаев много ошибался.

Центральный нападающий — Чалов. Ну да, был суперсезон, далее провал, потом Швейцария. Менталитет хороший, правильный, но стабильно забивающим центрфорвардом его назвать нельзя. Он просто лучший из двоих с Заболотным.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;: Хесус Медина. Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»

То есть, грубо говоря, ни защиты, ни полузащиты, ни нападения.

На краях Обляков — непрофильный латераль, и Гайич, которого только начинаем узнавать, и он сам осваивается, много на себя пока не берет.

А скамейки, кажется, нет вообще.

Есть Акинфеев, есть два вингера — Карраскаль с Мединой. Все.

А тренер, зная своих бывших футболистов, выстраивает четкий план на игру и рвет приличный «Сочи» — 3:0.

Карраскаль просто уничтожает, Медина забивает два, Акинфеев тащит единственный момент гостей, а потом отдает голевую передачу. Наконец, с лавки на пару минут выходит молодой Яковлев и исполняет... Карраскаля. Обыгрывает одного, отдает между ног другому на пустые.

Состава нет, а команда есть.

Вот так работает Федотов. Так работает тренер. Два матча — две победы, 5:0. И не ноет, что только пришел. Игра уже есть.

Понимаю, что этого состава надолго не хватит — ну так Федотов и говорит, что усиление нужно. И, уверен, оно будет.

Цените тренеров, их не так много. И не выбирайте абы кого.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. «Весной армейцы сначала тоже всех рвали, а потом...» Ветеран ЦСКА Масалитин — о конкуренции с «Зенитом»

А Гаранин свой «Сочи» построить только предстоит. Просто сейчас знание сочинцев Федотовым оказалось лучше, чем их нынешним главным тренером. Коллега Макс Квятковский рассказал, что на одной из предматчевых тренировок Федотов признался, что отдаст сопернику мяч. Сработало на все сто. Моментов на быстрых атаках — тьма, а у Гаранина в контроль не получилось — ну, полтайма.

Как у «Спартака» с «Зенитом» на Суперкубок.

Конечно, даже если в ЦСКА придут еще два-три игрока, с «Зенитом» конкурировать на длинной удастся вряд ли — ну слишком разный выбор. Но если даже в первых турах, с новой командой, с таким составом Федотову удается выжать вот столько — что будет с хорошим составом?

Футболисты ЦСКА празднуют третий гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
2-й тайм

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
2
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
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