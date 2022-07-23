Что значит — тренер: состава нет, игра — есть. Рабинер — о Федотове, который выжимает максимум из ЦСКА

Обозреватель «СЭ» рецензирует ярчайший старт армейцев.

Смотрю на стартовый состав ЦСКА — такой же, как с «Уралом». Из трех центральных защитников — один профильный, Дивеев. Еще один, Набабкин, — крайний. Третий, Зайнутдинов, вообще не защитник.

Центр полузащиты — Кучаев — Мухин. Это что, средняя линия для больших задач? Мухина по игре почти не помню, Кучаев много ошибался.

Центральный нападающий — Чалов. Ну да, был суперсезон, далее провал, потом Швейцария. Менталитет хороший, правильный, но стабильно забивающим центрфорвардом его назвать нельзя. Он просто лучший из двоих с Заболотным.

То есть, грубо говоря, ни защиты, ни полузащиты, ни нападения.

На краях Обляков — непрофильный латераль, и Гайич, которого только начинаем узнавать, и он сам осваивается, много на себя пока не берет.

А скамейки, кажется, нет вообще.

Есть Акинфеев, есть два вингера — Карраскаль с Мединой. Все.

А тренер, зная своих бывших футболистов, выстраивает четкий план на игру и рвет приличный «Сочи» — 3:0.

Карраскаль просто уничтожает, Медина забивает два, Акинфеев тащит единственный момент гостей, а потом отдает голевую передачу. Наконец, с лавки на пару минут выходит молодой Яковлев и исполняет... Карраскаля. Обыгрывает одного, отдает между ног другому на пустые.

Состава нет, а команда есть.

Вот так работает Федотов. Так работает тренер. Два матча — две победы, 5:0. И не ноет, что только пришел. Игра уже есть.

Понимаю, что этого состава надолго не хватит — ну так Федотов и говорит, что усиление нужно. И, уверен, оно будет.

Цените тренеров, их не так много. И не выбирайте абы кого.

А Гаранин свой «Сочи» построить только предстоит. Просто сейчас знание сочинцев Федотовым оказалось лучше, чем их нынешним главным тренером. Коллега Макс Квятковский рассказал, что на одной из предматчевых тренировок Федотов признался, что отдаст сопернику мяч. Сработало на все сто. Моментов на быстрых атаках — тьма, а у Гаранина в контроль не получилось — ну, полтайма.

Как у «Спартака» с «Зенитом» на Суперкубок.

Конечно, даже если в ЦСКА придут еще два-три игрока, с «Зенитом» конкурировать на длинной удастся вряд ли — ну слишком разный выбор. Но если даже в первых турах, с новой командой, с таким составом Федотову удается выжать вот столько — что будет с хорошим составом?