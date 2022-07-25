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Сегодня, 08:15

«Валенсия» следит за Бариновым, ЦСКА договорился о трансфере защитника из Бразилии

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Кристиян Бистрович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» не ведет Лукуми

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи об интересе питерцев к защитнику «Генка» Джону Лукуми.

«Зенит» интересуется Джоном Лукуми? В настоящий момент — нет», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее издание Het Laatste Nieuws сообщало, что сине-бело-голубые претендуют на 24-летнего игрока. Отмечалось, что кроме «Зенита» за футболистом также следят «Фулхэм», «Ницца» и «Борнмут». Все четыре клуба сообщили бельгийцам, что им необходимо совершить продажи, прежде чем купить Лукуми.

 
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Мойзес пройдет медосмотр для ЦСКА

По информации журналиста Фабио Алейшу, защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза в ближайшее время пройдет медобследование перед переходом в ЦСКА. Для этого он приедет в Россию и вынужденно пропустит матч 19-го тура чемпионата Бразилии против «Палмейраса».

Соглашение будет оформлено в виде годичной аренды с правом выкупа за два миллиона евро. Transfermarkt оценивает игрока в 1,6 миллиона евро. 27-летний футболист выступал за «Интернасьонал» с января этого года.

Бистрович стал игроком «Лечче»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подписал соглашение с «Лечче». Таким образом, хавбек официально перешел в итальянский клуб на правах аренды с правом выкупа. Ранее стало известно, что у 24-летнего игрока небольшое повреждение мышцы бедра. Сейчас футболист продолжает лечение в Хорватии. Вторую часть прошедшего сезона Бистрович провел в «Карагюмрюке».

Кристиян Бистрович. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Кристиян Бистрович.
Федор Успенский, Фото "СЭ"

«Валенсия» продолжает следить за Бариновым

По информации Plaza Deportiva, «Валенсия» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Как сообщает источник, тренер испанцев Дженнаро Гаттузо хочет усилить позицию опорного полузащитника. Спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предлагает итальянскому коучу подписать 25-летнего россиянина в связи с невысокой ценой хавбека. Также в шорт-листе «летучих мышей» присутствуют Тьемуэ Бакайоко и Лукас Торрейра.

Transfermarkt оценивает Баринова в 11 миллионов евро.

 
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«Барселона» договорилась с Кунде

По информации Diario Sport, «Барселона» близка к подписанию защитника «Севильи» Жюля Кунде. Контракт будет рассчитан на четыре года. Договориться о трансфере француза с андалусийцами каталонцы планируют на следующей неделе.

До этого сообщалось, что центрбэком также интересуется «Челси». В минувшем сезоне 23-летний футболист сыграл в ла лиге 32 матча, забил два гола и отдал один ассист.

Дмитрий Баринов
Кристиян Бистрович
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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