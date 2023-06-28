Чалова зовут в Грецию, в «Ман Сити» следят за Сперцяном, «Ливерпуль» приготовил 300 миллионов за Мбаппе?
Ковачич — в «Манчестер Сити»
Не успели «горожане» отпустить в «Барселону» Илкая Гюндогана, как тут же нашли ему замену. На «Этихад» прибыл полузащитник «Челси» Матео Ковачич, который обошелся «Сити» в 30 миллионов евро (отличная цена для многократного победителя Лиги чемпионов).
«Для меня это блестящий ход, и я не могу дождаться, чтобы начать играть в «Сити». Любой, кто наблюдал за этой командой под руководством Пепа, знает, насколько они хороши. Для меня они лучшие в мире», — сказал хорват.
За «Челси» Ковачич провел 221 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 15 голевых передач.
«Вест Хэм» не отпускает Райса
«Сити» также работал над трансфером капитана «молотобойцев», причем предлагал 90 миллионов евро. Однако, как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм» сразу же отклонил предложение «горожан», а следом аналогичный оффер от «Арсенала». Однако оба клуба продолжают работу по подписанию 24-летнего англичанина.
В прошлом сезоне Деклан Рас сыграл 37 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Кейн близок к переходу в «Баварию»
По данным The Athletic, немецкий гранд сделал Гарри Кейна главной трансферной целью на лето и предлагает «Тоттенхэму» 60 миллионов фунтов стерлингов. Daily Mail уточняет, что игрок уже принял условия мюнхенцев. Однако владелец «шпор» Даниэл Леви настроен против сделки и якобы пообещал отклонить все предложения.
Кейн — лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» и сборной Англии, а также трижды — лучший бомбардир АПЛ.
Рабьо не будет в «МЮ»
Последние дни фанаты «Манчестер Юнайтед» ожидали прибытия в Англию Адриана Рабьо — у 28-летнего француза заканчивался контракт с «Ювентусом». Однако туринцы сумели убедить полузащитника подписать новое соглашение — таким образом, Рабьо остался в Италии еще на год.
В минувшем сезоне Адриан оформил 11+6 в 48 матчах во всех турнирах.
«Ливерпуль» зовет Вальверде
Как сообщает испанское издание El Nacional, Юрген Клопп заинтересован в приобретении Федерико Вальверде. В «Реале», по данным источника, считают перспективы 24-летнего полузащитника туманными после подписания Джуда Беллингема. А «Ливерпуль» готов выложить за игрока 77 миллионов евро.
В минувшем сезоне Вальверде провел за «Реал» 34 матча в ла лиге, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Мбаппе уедет не в «Реал», а в Англию?
Главный трансферный слух дня сообщил агент Марко Кирдемир. Он заявил, что «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за Килиана Мбаппе и в клубе якобы уже приготовили 300 миллионов евро. Что это — реальная информация или сигнал «Реалу» со стороны «ПСЖ», на данный момент неизвестно.
24-летний футболист в прошлом сезоне забил 29 мячей и отдал 6 голевых передач в 34 матчах лиги 1. Но уже этим летом Мбаппе может отправиться в «Реал»: по неофициальным данным, мадридцы готовы выложить за игрока 220 миллионов евро, в то время как парижане требуют 300 миллионов.
В «Манчестер Сити» и «Ньюкасле» следят за Сперцяном
Как сообщает Metaratings, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» просматривали 23-летнего полузащитника «Краснодара» на матче Уэльс — Армения. По информации издания, скауты остались впечатлены игрой Сперцяна.
Воспитанник «быков» в минувшем сезоне провел 28 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересован «Аякс».
«Зенит» подписал Коваленко
Как стало известно «СЭ», на этой неделе 19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, который прошлый чемпионат России провел на правах аренды в «Крыльях Советов», пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит». После этого сине-бело-голубые заключат с ним долгосрочный контракт — стороны близки к договоренности.
В сезоне-2022/23 Коваленко провел в составе самарцев 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллиона евро.
«Локомотив» ищет форварда
Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время железнодорожники намерены усилить линию атаки и подписать нового нападающего. В шорт-лист вошли Владислав Сарвели, Дмитрий Полоз, Дмитрий Воробьев и Тимур Сулейманов.
Инсайдер Иван Карпов уточняет: в «Локо» остановились на кандидатуре Сарвели и подпишут его за 1 миллион евро. В минувшем сезоне 25-летний нападающий «Сочи» оформил 4+1 в 26 матчах РПЛ.
Гонгадзе покинул «Факел»
27-летний нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 мячей в 28 турах, и помог воронежцам спастись от вылета. Тем не менее контракт с футболистом не был продлен — Гонгадзе покинул «Факел» в статусе свободного агента и в настоящий момент ищет варианты продолжения карьеры.
Чалов уедет в Грецию?
По данным журналиста Ивана Карпова, ПАОК направил в ЦСКА официальное предложение по трансферу Федора Чалова. Греки предложили 4 миллиона евро за 60% прав на нападающего. В случае перепродажи москвичи получат 40 процентов от прибыли с трансфера.
Отмечается, что в ЦСКА не впечатлились оффером и ведут с игроком переговоры о продлении контракта, который заканчивается через 1,5 года.
В минувшем сезоне Чалов забил 24 мяча в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 12 миллионов евро.