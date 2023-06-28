Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:00

Чалова зовут в Грецию, в «Ман Сити» следят за Сперцяном, «Ливерпуль» приготовил 300 миллионов за Мбаппе?

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Сперцян, Федор Чалов и судья Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Ковачич — в «Манчестер Сити»

Не успели «горожане» отпустить в «Барселону» Илкая Гюндогана, как тут же нашли ему замену. На «Этихад» прибыл полузащитник «Челси» Матео Ковачич, который обошелся «Сити» в 30 миллионов евро (отличная цена для многократного победителя Лиги чемпионов).

«Для меня это блестящий ход, и я не могу дождаться, чтобы начать играть в «Сити». Любой, кто наблюдал за этой командой под руководством Пепа, знает, насколько они хороши. Для меня они лучшие в мире», — сказал хорват.

За «Челси» Ковачич провел 221 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 15 голевых передач.

«Вест Хэм» не отпускает Райса

«Сити» также работал над трансфером капитана «молотобойцев», причем предлагал 90 миллионов евро. Однако, как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм» сразу же отклонил предложение «горожан», а следом аналогичный оффер от «Арсенала». Однако оба клуба продолжают работу по подписанию 24-летнего англичанина.

В прошлом сезоне Деклан Рас сыграл 37 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Деклан Райс и&nbsp;Кай Хаверц. «Арсенал» хочет сражаться за чемпионство и в следующем сезоне. «Канониры» готовят мощные трансферы

Кейн близок к переходу в «Баварию»

По данным The Athletic, немецкий гранд сделал Гарри Кейна главной трансферной целью на лето и предлагает «Тоттенхэму» 60 миллионов фунтов стерлингов. Daily Mail уточняет, что игрок уже принял условия мюнхенцев. Однако владелец «шпор» Даниэл Леви настроен против сделки и якобы пообещал отклонить все предложения.

Кейн — лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» и сборной Англии, а также трижды — лучший бомбардир АПЛ.

Рабьо не будет в «МЮ»

Последние дни фанаты «Манчестер Юнайтед» ожидали прибытия в Англию Адриана Рабьо — у 28-летнего француза заканчивался контракт с «Ювентусом». Однако туринцы сумели убедить полузащитника подписать новое соглашение — таким образом, Рабьо остался в Италии еще на год.

В минувшем сезоне Адриан оформил 11+6 в 48 матчах во всех турнирах.

Федерико Вальверде.
Фото AFP

«Ливерпуль» зовет Вальверде

Как сообщает испанское издание El Nacional, Юрген Клопп заинтересован в приобретении Федерико Вальверде. В «Реале», по данным источника, считают перспективы 24-летнего полузащитника туманными после подписания Джуда Беллингема. А «Ливерпуль» готов выложить за игрока 77 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вальверде провел за «Реал» 34 матча в ла лиге, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Килиан Мбаппе (справа) и&nbsp;его мама Файза. Мама Мбаппе захватывает агентский рынок: раскручивает топ-клубы на миллионы евро и переманивает Хакими

Мбаппе уедет не в «Реал», а в Англию?

Главный трансферный слух дня сообщил агент Марко Кирдемир. Он заявил, что «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за Килиана Мбаппе и в клубе якобы уже приготовили 300 миллионов евро. Что это — реальная информация или сигнал «Реалу» со стороны «ПСЖ», на данный момент неизвестно.

24-летний футболист в прошлом сезоне забил 29 мячей и отдал 6 голевых передач в 34 матчах лиги 1. Но уже этим летом Мбаппе может отправиться в «Реал»: по неофициальным данным, мадридцы готовы выложить за игрока 220 миллионов евро, в то время как парижане требуют 300 миллионов.

В «Манчестер Сити» и «Ньюкасле» следят за Сперцяном

Как сообщает Metaratings, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» просматривали 23-летнего полузащитника «Краснодара» на матче Уэльс — Армения. По информации издания, скауты остались впечатлены игрой Сперцяна.

Воспитанник «быков» в минувшем сезоне провел 28 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересован «Аякс».

Федор Чалов, Дмитрий Полоз. РПЛ, таблица переходов лета: Полоза и Чалова ждут в Турции, «Ювентусу» нужен Малком

«Зенит» подписал Коваленко

Как стало известно «СЭ», на этой неделе 19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, который прошлый чемпионат России провел на правах аренды в «Крыльях Советов», пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит». После этого сине-бело-голубые заключат с ним долгосрочный контракт — стороны близки к договоренности.

В сезоне-2022/23 Коваленко провел в составе самарцев 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллиона евро.

«Локомотив» ищет форварда

Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время железнодорожники намерены усилить линию атаки и подписать нового нападающего. В шорт-лист вошли Владислав Сарвели, Дмитрий Полоз, Дмитрий Воробьев и Тимур Сулейманов.

Инсайдер Иван Карпов уточняет: в «Локо» остановились на кандидатуре Сарвели и подпишут его за 1 миллион евро. В минувшем сезоне 25-летний нападающий «Сочи» оформил 4+1 в 26 матчах РПЛ.

Шамар Николсон, Виллиан Роша, Вильмар Барриос. Transfermarkt обновил оценки стоимости футболистов РПЛ. Больше всех прибавил бразилец из ЦСКА, сбавил — один из лидеров «Зенита»

Гонгадзе покинул «Факел»

27-летний нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 мячей в 28 турах, и помог воронежцам спастись от вылета. Тем не менее контракт с футболистом не был продлен — Гонгадзе покинул «Факел» в статусе свободного агента и в настоящий момент ищет варианты продолжения карьеры.

Чалов уедет в Грецию?

По данным журналиста Ивана Карпова, ПАОК направил в ЦСКА официальное предложение по трансферу Федора Чалова. Греки предложили 4 миллиона евро за 60% прав на нападающего. В случае перепродажи москвичи получат 40 процентов от прибыли с трансфера.

Отмечается, что в ЦСКА не впечатлились оффером и ведут с игроком переговоры о продлении контракта, который заканчивается через 1,5 года.

В минувшем сезоне Чалов забил 24 мяча в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 12 миллионов евро.

Адриен Рабьо
Гарри Кейн
Килиан Мбаппе
Матео Ковачич
Федор Чалов
Эдуард Сперцян
Футбол
Александр Коваленко
Владислав Сарвели
Георгий Гонгадзе
Деклан Райс
2
2
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новая надежда «Челси». Нкунку пугался Ибрагимовича, обижался на Тухеля и стал звездой бундеслиги
Новости
RSS RSS
Все новости