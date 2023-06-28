Чалова зовут в Грецию, в «Ман Сити» следят за Сперцяном, «Ливерпуль» приготовил 300 миллионов за Мбаппе?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Ковачич — в «Манчестер Сити»

Не успели «горожане» отпустить в «Барселону» Илкая Гюндогана, как тут же нашли ему замену. На «Этихад» прибыл полузащитник «Челси» Матео Ковачич, который обошелся «Сити» в 30 миллионов евро (отличная цена для многократного победителя Лиги чемпионов).

«Для меня это блестящий ход, и я не могу дождаться, чтобы начать играть в «Сити». Любой, кто наблюдал за этой командой под руководством Пепа, знает, насколько они хороши. Для меня они лучшие в мире», — сказал хорват.

За «Челси» Ковачич провел 221 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 15 голевых передач.

«Вест Хэм» не отпускает Райса

«Сити» также работал над трансфером капитана «молотобойцев», причем предлагал 90 миллионов евро. Однако, как сообщает Sky Sports , «Вест Хэм» сразу же отклонил предложение «горожан», а следом аналогичный оффер от «Арсенала». Однако оба клуба продолжают работу по подписанию 24-летнего англичанина.

В прошлом сезоне Деклан Рас сыграл 37 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Кейн близок к переходу в «Баварию»

По данным The Athletic , немецкий гранд сделал Гарри Кейна главной трансферной целью на лето и предлагает «Тоттенхэму» 60 миллионов фунтов стерлингов. Daily Mail уточняет, что игрок уже принял условия мюнхенцев. Однако владелец «шпор» Даниэл Леви настроен против сделки и якобы пообещал отклонить все предложения.

Кейн — лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» и сборной Англии, а также трижды — лучший бомбардир АПЛ.

Рабьо не будет в «МЮ»

Последние дни фанаты «Манчестер Юнайтед» ожидали прибытия в Англию Адриана Рабьо — у 28-летнего француза заканчивался контракт с «Ювентусом». Однако туринцы сумели убедить полузащитника подписать новое соглашение — таким образом, Рабьо остался в Италии еще на год.

В минувшем сезоне Адриан оформил 11+6 в 48 матчах во всех турнирах.

Федерико Вальверде. Фото AFP

«Ливерпуль» зовет Вальверде

Как сообщает испанское издание El Nacional , Юрген Клопп заинтересован в приобретении Федерико Вальверде. В «Реале», по данным источника, считают перспективы 24-летнего полузащитника туманными после подписания Джуда Беллингема. А «Ливерпуль» готов выложить за игрока 77 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вальверде провел за «Реал» 34 матча в ла лиге, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Мбаппе уедет не в «Реал», а в Англию?

Главный трансферный слух дня сообщил агент Марко Кирдемир. Он заявил, что «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за Килиана Мбаппе и в клубе якобы уже приготовили 300 миллионов евро. Что это — реальная информация или сигнал «Реалу» со стороны «ПСЖ», на данный момент неизвестно.

24-летний футболист в прошлом сезоне забил 29 мячей и отдал 6 голевых передач в 34 матчах лиги 1. Но уже этим летом Мбаппе может отправиться в «Реал»: по неофициальным данным, мадридцы готовы выложить за игрока 220 миллионов евро, в то время как парижане требуют 300 миллионов.

В «Манчестер Сити» и «Ньюкасле» следят за Сперцяном

Как сообщает Metaratings , скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» просматривали 23-летнего полузащитника «Краснодара» на матче Уэльс — Армения. По информации издания, скауты остались впечатлены игрой Сперцяна.

Воспитанник «быков» в минувшем сезоне провел 28 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересован «Аякс».

«Зенит» подписал Коваленко

Как стало известно «СЭ», на этой неделе 19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, который прошлый чемпионат России провел на правах аренды в «Крыльях Советов», пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит». После этого сине-бело-голубые заключат с ним долгосрочный контракт — стороны близки к договоренности.

В сезоне-2022/23 Коваленко провел в составе самарцев 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Портал T ransfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллиона евро.

«Локомотив» ищет форварда

Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время железнодорожники намерены усилить линию атаки и подписать нового нападающего. В шорт-лист вошли Владислав Сарвели, Дмитрий Полоз, Дмитрий Воробьев и Тимур Сулейманов.

Инсайдер Иван Карпов уточняет: в «Локо» остановились на кандидатуре Сарвели и подпишут его за 1 миллион евро. В минувшем сезоне 25-летний нападающий «Сочи» оформил 4+1 в 26 матчах РПЛ.

Гонгадзе покинул «Факел»

27-летний нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 мячей в 28 турах, и помог воронежцам спастись от вылета. Тем не менее контракт с футболистом не был продлен — Гонгадзе покинул «Факел» в статусе свободного агента и в настоящий момент ищет варианты продолжения карьеры.

Чалов уедет в Грецию?

По данным журналиста Ивана Карпова, ПАОК направил в ЦСКА официальное предложение по трансферу Федора Чалова. Греки предложили 4 миллиона евро за 60% прав на нападающего. В случае перепродажи москвичи получат 40 процентов от прибыли с трансфера.

Отмечается, что в ЦСКА не впечатлились оффером и ведут с игроком переговоры о продлении контракта, который заканчивается через 1,5 года.