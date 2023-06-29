«Ливерпуль» готов отдать 300 миллионов евро за Мбаппе. Хлусевич интересен итальянским клубам. «Спартак» близок к трансферу Бонгонда

Главные новости с футбольного рынка — в обзоре «СЭ».

«Спартак» покупает Бонгонда

Итальянский журналист Саша Тавольери сообщает, что «Спартак» сделал третье предложение испанскому «Кадису» по Тео Бонгонда. За 27-летнего правого вингера красно-белые готовы заплатить 7 миллионов евро плюс бонусы, а самому бельгийцу предложить контракт на 3 года. Бонгонда — лидер «Кадиса» по системе «гол плюс пас» (4+3) в прошлом сезоне, Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

Даниил Хлусевич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хлусевичем интересуются в Италии

Параллельно этим летом «Спартаку», возможно, придется выходить на рынок в поисках крайнего защитника. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, сразу три итальянских клуба — «Дженоа», «Верона» и «Лацио» — интересуются Даниилом Хлусевичем. Также интерес к 22-летнему футболисту проявляет лиссабонский «Спортинг»?. Сообщается, что рассматривается вариант аренды игрока с последующим правом выкупа за 8 миллионов евро.

«Ливерпуль» готов перехватить Мбаппе

По информации агента ФИФА Марко Кирдемира, слова которого приводит Marca, «Ливерпуль» этим летом готов перехватить у «Реала» Килиана Мбаппе и предложить за него 300 миллионов евро — рекордную сумму в истории футбола. «Реал» на такие траты не готов и собирается ждать до лета 2024-го, когда у форварда истечет контракт с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить за Мбаппе 220 миллионов евро плюс еще 20 в виде бонусов, «ПСЖ» же требует 250 миллионов плюс 50 бонусами. Альтернативой для «Ливерпуля» же может стать 22-летний венгерский вингер РБ «Лейпциг» Доминик Собослои.

Андре Онана. Фото Global Look Press

«МЮ» скоро может купить вратаря «Интера»

Похоже, в «Манчестер Юнайтед» назревают большие перемены во вратарской линии. Давид Де Хеа, 12 лет проведший в основе «красных дьяволов», близок к уходу из клуба. Заменить испанца должен 27-летний вратарь «Интера» Андре Онана. Как пишет журналист Альфредо Педулла, нерадзурри требуют 60 миллионов евро за игрока, но готов и на 45-48 миллионов, но с системой бонусов. La Gazzetta dello Sport сообщает, что сделка может быть закрыта в течение ближайших 48 часов.

«Интер» же тем временем прорабатывает варианты замены Онана. Как пишет та же La Gazzetta dello Sport, на прицеле находятся вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин, а также Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («ПСЖ») и Ян Зоммер («Бавария»).

«Милан» готовит усиление

Итальянский клуб недавно осуществил продажу Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро, потому сейчас готов к тратам. Как пишет Фабрицио Романо, скоро в Милан прибудет полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сообщается, что 27-летний англичанин обойдется россонери в 16 миллионов евро, плюс еще 4 могут быть выплачены в виде бонусов.

Также в скором времени «Милан» может подписать полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусу. Трансфер 20-летнего футболиста сборной США оценивается в 20 миллионов евро. А еще на прицеле у красно-черных вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре, контракт которого с английским клубом истекает 30 июня.

Ну а пока «Милан» объявил о переходе 31-летнего вратаря Марко Спортьелло — он перебрался из «Аталанты» на правах свободного агента.

Джеймс Мэддисон. Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» купил Мэддисона

«Шпоры» официально объявили о трансфере полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона — контракт до 2028 года. По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» заплатил за 26-летнего футболиста порядка 45 миллионов евро. В прошлом сезоне Мэддисон забил 10 голов в 30 матчах за «Лестер», но это не помогло клубу удержаться в АПЛ.

Также «шпоры» недавно объявили о переходе из «Эмполи» вратаря Гульельмо Викарио — трансфер 26-летнего футболиста обошелся в 19 миллионов евро. Плюс в скором времени команду должен покинуть полузащитник Харри Уинкс — он должен перейти в «Лестер» за сумму порядка 12-15 миллионов евро.

Марсело Брозович. Фото Global Look Press

«Барселона» близка к трансферу Брозовича

Каталонцы продолжают активные поиски замены Серхио Бускетсу, перешедшему в «Интер Майами». Приоритетным вариантом является Марсело Брозович из «Интера». 30-летний полузащитник недавно был близок к трансферу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, но в последнее время постепенно менял запросы, а недавно, по информации Джанлуки Ди Марцио, дал согласие на переход в «Барселону». Известно, что «Интер» готов расстаться с хавбеком за 23 миллиона евро, но каталонцы не могут выплатить эту сумму, пока не продадут своих футболистов.

Выходом может стать продажа в «Аль-Ахли» Франка Кессье, за которого готовы заплатить 20 миллионов евро. Проблема в том, что самого Кессье не устраивает предложенная зарплата в 10 миллионов за сезон и он хочет как минимум в два раза больше. В связи со всем этим «Барселона» также рассматривает вариант с покупкой у «Вильярреала» Дани Парехо — 34-летнего футболиста хочет видеть в клубе Хави, но руководство смущает возраст игрока.

Что еще интересного происходит на рынке: