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Сегодня, 08:45

«Ливерпуль» готов отдать 300 миллионов евро за Мбаппе. Хлусевич интересен итальянским клубам. «Спартак» близок к трансферу Бонгонда

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Футболист Даниил Хлусевич.
Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболист Андре Онана.
Андре Онана.
Фото Global Look Press
Футболист Джеймс Мэддисон.
Джеймс Мэддисон.
Фото Global Look Press
Футболист Марсело Брозович.
Марсело Брозович.
Фото Global Look Press
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Главные новости с футбольного рынка — в обзоре «СЭ».

«Спартак» покупает Бонгонда

Итальянский журналист Саша Тавольери сообщает, что «Спартак» сделал третье предложение испанскому «Кадису» по Тео Бонгонда. За 27-летнего правого вингера красно-белые готовы заплатить 7 миллионов евро плюс бонусы, а самому бельгийцу предложить контракт на 3 года. Бонгонда — лидер «Кадиса» по системе «гол плюс пас» (4+3) в прошлом сезоне, Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

Футболист Даниил Хлусевич.
Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хлусевичем интересуются в Италии

Параллельно этим летом «Спартаку», возможно, придется выходить на рынок в поисках крайнего защитника. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, сразу три итальянских клуба — «Дженоа», «Верона» и «Лацио» — интересуются Даниилом Хлусевичем. Также интерес к 22-летнему футболисту проявляет лиссабонский «Спортинг»?. Сообщается, что рассматривается вариант аренды игрока с последующим правом выкупа за 8 миллионов евро.

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«Ливерпуль» готов перехватить Мбаппе

По информации агента ФИФА Марко Кирдемира, слова которого приводит Marca, «Ливерпуль» этим летом готов перехватить у «Реала» Килиана Мбаппе и предложить за него 300 миллионов евро — рекордную сумму в истории футбола. «Реал» на такие траты не готов и собирается ждать до лета 2024-го, когда у форварда истечет контракт с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить за Мбаппе 220 миллионов евро плюс еще 20 в виде бонусов, «ПСЖ» же требует 250 миллионов плюс 50 бонусами. Альтернативой для «Ливерпуля» же может стать 22-летний венгерский вингер РБ «Лейпциг» Доминик Собослои.

Футболист Андре Онана.
Андре Онана.
Фото Global Look Press

«МЮ» скоро может купить вратаря «Интера»

Похоже, в «Манчестер Юнайтед» назревают большие перемены во вратарской линии. Давид Де Хеа, 12 лет проведший в основе «красных дьяволов», близок к уходу из клуба. Заменить испанца должен 27-летний вратарь «Интера» Андре Онана. Как пишет журналист Альфредо Педулла, нерадзурри требуют 60 миллионов евро за игрока, но готов и на 45-48 миллионов, но с системой бонусов. La Gazzetta dello Sport сообщает, что сделка может быть закрыта в течение ближайших 48 часов.

«Интер» же тем временем прорабатывает варианты замены Онана. Как пишет та же La Gazzetta dello Sport, на прицеле находятся вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин, а также Уго Льорис («Тоттенхэм»), Кейлор Навас («ПСЖ») и Ян Зоммер («Бавария»).

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«Милан» готовит усиление

Итальянский клуб недавно осуществил продажу Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро, потому сейчас готов к тратам. Как пишет Фабрицио Романо, скоро в Милан прибудет полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сообщается, что 27-летний англичанин обойдется россонери в 16 миллионов евро, плюс еще 4 могут быть выплачены в виде бонусов.

Также в скором времени «Милан» может подписать полузащитника «Валенсии» Юнуса Мусу. Трансфер 20-летнего футболиста сборной США оценивается в 20 миллионов евро. А еще на прицеле у красно-черных вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре, контракт которого с английским клубом истекает 30 июня.

Ну а пока «Милан» объявил о переходе 31-летнего вратаря Марко Спортьелло — он перебрался из «Аталанты» на правах свободного агента.

Футболист Джеймс Мэддисон.
Джеймс Мэддисон.
Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» купил Мэддисона

«Шпоры» официально объявили о трансфере полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона — контракт до 2028 года. По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» заплатил за 26-летнего футболиста порядка 45 миллионов евро. В прошлом сезоне Мэддисон забил 10 голов в 30 матчах за «Лестер», но это не помогло клубу удержаться в АПЛ.

Также «шпоры» недавно объявили о переходе из «Эмполи» вратаря Гульельмо Викарио — трансфер 26-летнего футболиста обошелся в 19 миллионов евро. Плюс в скором времени команду должен покинуть полузащитник Харри Уинкс — он должен перейти в «Лестер» за сумму порядка 12-15 миллионов евро.

Футболист Марсело Брозович.
Марсело Брозович.
Фото Global Look Press

«Барселона» близка к трансферу Брозовича

Каталонцы продолжают активные поиски замены Серхио Бускетсу, перешедшему в «Интер Майами». Приоритетным вариантом является Марсело Брозович из «Интера». 30-летний полузащитник недавно был близок к трансферу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, но в последнее время постепенно менял запросы, а недавно, по информации Джанлуки Ди Марцио, дал согласие на переход в «Барселону». Известно, что «Интер» готов расстаться с хавбеком за 23 миллиона евро, но каталонцы не могут выплатить эту сумму, пока не продадут своих футболистов.

Выходом может стать продажа в «Аль-Ахли» Франка Кессье, за которого готовы заплатить 20 миллионов евро. Проблема в том, что самого Кессье не устраивает предложенная зарплата в 10 миллионов за сезон и он хочет как минимум в два раза больше. В связи со всем этим «Барселона» также рассматривает вариант с покупкой у «Вильярреала» Дани Парехо — 34-летнего футболиста хочет видеть в клубе Хави, но руководство смущает возраст игрока.

Харри Кейн. Кейн и «Бавария» — идеальный альянс. Харри обязан покинуть «Тоттенхэм»

Что еще интересного происходит на рынке:

  • Как пишет L'Equipe, представители «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии прибыли в Париж, чтобы провести переговоры по трансферу Марко Верратти. Пока конкретного предложения «ПСЖ» не поступило, но клубы ведут диалог. Известно, что президент парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи против продажи, так как считает итальянца одним из лучших игроков команды, а вот спортивный директор Луиш Кампуш одобряет возможную сделку.
  • Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Турции. «Бешикташ» готов оформить аренду бразильца с правом выкупа у «Астон Виллы» за 8 миллионов евро.
  • «Арсенал» объявил о переходе Кая Хавертца из «Челси». На очереди — трансфер защитника «Аякса» Юрриена Тимбера, который оценивается в 60 миллионов евро. Также «канониры» заинтересованы в 19-летнем полузащитнике «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
  • Бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Галатасарай» предложил аргентинцу контракт до 2027 года.
Даниил Хлусевич
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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