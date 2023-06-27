В «Факеле» подтвердили уход лучшего нападающего команды Гонгадзе
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию об уходе нападающего Георгия Гонгадзе из клуба.
«Да, это правда. У Георгия закончился контракт, он будет искать себе новую команду. Это обоюдное решение игрока и клуба», — сказал Котов «СЭ».
В текущем сезоне 27-летний российский форвард провел за воронежскую команду 29 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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