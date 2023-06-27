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Новая надежда «Челси». Нкунку пугался Ибрагимовича, обижался на Тухеля и стал звездой бундеслиги

Артем Никулин
корреспондент
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Футболист Кристофер Нкунку
Кристофер Нкунку.
Фото AFP
Станет еще мощнее с Почеттино.

«Челси» официально подтвердил трансфер Кристофера Нкунку. Лондонцы выкупили француза за 60 миллионов евро (плюс бонусы) у «Лейпцига» и подписали с ним контракт до 2029 года. Универсальный игрок атаки переезжает в АПЛ в статусе одной из главных звезд бундеслиги. И одного из самых уникальных футболистов Европы на данный момент.

Талант, не пригодившийся «ПСЖ»

Кристофера относят к категории футболистов, вдохновленных победой сборной Франции на ЧМ-1998. Ей дали название «Класс-98». Хотя на самом деле Нкунку на момент домашнего триумфа французов было меньше года. Крис занимался в академии «Мароля» и «Фонтебло», а после переезда в Париж параллельно тренировался в легендарной школе Клерфонтен: оттуда вышли Николя Анелька, Килиан Мбаппе, Тьерри Анри и многие другие. В одной возрастной группе с Нкунку занимались Маркус Тюрам, Аллан Сен-Максимен и Амин Харит.

«Это была невероятная группа, и я думаю, что тренировки с ними были сложнее, чем матчи. Они все обладали большой харизмой и эгоизмом. Все они были конкурентами. В течение недели никто не отлынивал, не было никаких «У меня травма». Все они хотели показать себя лучшими», — вспоминает тренер академии Франк Плейн.

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Однако в юношестве Нкунку переживал из-за своего телосложения: он был очень щуплым и маленьким мальчиком, серьезно уступавшим своим сверстникам. Кроме того, Плейн подчеркивал чувствительность и скромность Кристофера, поэтому тренеры не принимались публично критиковать и раззадоривать футболиста по методике Моуринью — наоборот, поддерживали и не акцентировали внимание на неудачах. По ходу обучения Нкунку сблизился с Тюрамом-младшим, которого с тренировок забирал его отец, Лилиан. Каждый раз он задавал вопрос: «Тебе было весело с друзьями?» Лилиан прививал Маркусу наслаждение от процесса, а не от результата — и это передалось Кристоферу.

Эдинсон Кавани, Адриан Рабьо, Златан Ибрагимович и Кристофер Нкунку
Эдинсон Кавани, Адриан Рабьо, Златан Ибрагимович и Кристофер Нкунку.
Фото Global Look Press

Уже в 2015 году, в 18 лет, Кристофер дебютировал за основу «ПСЖ», сыграв против «Шахтера» в Лиге чемпионов. Ежедневно янгстер тренировался с такими мастодонтами, как Эдинсон Кавани и Златан Ибрагимович. Разумеется, у Нкунку тоже припасена мощная история про шведа.

«Это был мой первый год во взрослом футболе. За день до матча мы играли в игру. До конца оставалось несколько секунд, я хотел сделать передачу через все поле, но ошибся и отдал мяч сопернику. Это был Эди [Кавани]: он забил головой, и мы проиграли. На следующий день Ибра подошел ко мне в раздевалке и сказал: «Вчера я проиграл». Я не знал, что и сказать. Он смеялся, но был серьезен. После этого ко мне подошел Блез [Матюиди] и сказал: «Ну вот, теперь ты знаешь, что происходит на тренировках. Здесь мы не проигрываем», — вспоминал Нкунку.

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С каждым годом Кристофер получал все больше игрового времени, хотя пробиться в ранг основных было почти невозможно, когда у тебя в конкурентах Неймар, Верратти и другие. Сезон-2018/19 Нкунку провел в статусе игрока ближайшего запаса и сыграл около 1500 минут (около 17 полных матчей), забив три мяча. Хавбека это не устраивало — к тому моменту ему уже был 21 год, его ровесники уже играли в основе топ-команд и забивали решающие мячи. Кристофер же все больше убеждался в том, что в «ПСЖ» его карьера лишь тормозится.

Отсюда появилось недовольство Томасом Тухелем, который тренировал парижан в тот период. «Приход Тухеля заставил меня задуматься. Тот факт, что вы начинаете сезон, не зная, какую роль будете играть, довольно неприятен. Когда ваш контракт подходит к концу и у вас остается год [до его окончания], вы делаете выбор: продлить его или уйти. Я решил уйти», — размышлял Кристофер после трансфера в «Лейпциг».

Футболист Кристофер Нкунку
Фото Global Look Press

Обида на Тухеля и работа с Нагельсманном и Тедеско

Кажется, француз серьезно обиделся на Тухеля. СМИ еще в 2021 году писали, что трансфер Нкунку в «Челси» может быть под угрозой из-за Тухеля, тренировавшего на тот момент лондонцев. Крис также расстраивался из-за того, что ему приходилось играть глубоко в полузащите, хотя его любимая роль — десятка. Перейдя в «Лейпциг» в 2019 году, Юлиан Нагельсманн встроил его в 4-2-2-2 и подарил новичку место на фланге. В структуре «Лейпцига» Кристофер играл инсайда, смещаясь в центр поля, участвуя в атакующих комбинациях и помогая в построении игры.

В дебютном сезоне полузащитник выбил 5+15 в бундеслиге и стал одним из открытий евросезона. В следующем году Нагельсманн перешел на 3-4-2-1 и поставил Нкунку на позицию десятки, не ограничивая его передвижение и креативность даже в новой формации — по продвижению мяча и другой статистике Кристофер не сбавил, но оформил всего 6+7 в бундеслиге. Но это можно аргументировать уходом Тимо Вернера и перестройкой игры. В общем, с годами Нкунку превратился в футболиста, который может закрыть любую позицию в атаке — латераля, центрального полузащитника, «десятки», вингера, оттянутого форварда и «ложную девятку». И главное — на каждой позиции был изобретателен и эффективен.

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Крис рассчитывал на приглашение в сборную Франции аккурат к старту перенесенного Евро-2020, но Дидье Дешам проигнорировал классную форму хавбека. Окей, возможно, тренер не захотел тратить время на интеграцию новых лиц, но Нкунку оставили за бортом и осенью. «Это игрок, за которым мы следим. Он в списке футболистов, которые могут быть вызваны в сборную. Я лишь могу призвать его продолжать», — комментировал Дешам игнор лучшего игрока октября в бундеслиге.

В сезоне-2021/22 Кристофер снова вернулся на вершину и стал главной целью топ-клубов. Несмотря на кризис в начале сезона, «Лейпциг» с Доменико Тедеско дошел до полуфинала Лиги Европы, пробился в ЛЧ, а также взял Кубок Германии. Во многом благодаря сумасшедшей форме Нкунку, который сделал 35+20 в 52 матчах сезона, — это уровень Лео Месси. Плюс стал первым футболистом в истории немецкого чемпионата, которого признали игроком месяца четыре раза за сезон. «Я нахожу его очень амбициозным. Он хочет делать все идеально на тренировках и многого требует от своих товарищей по команде», — радовался Тедеско в интервью.

В начале 2022 года Кристофер все-таки дождался вызова в сборную, а в ноябре появился в заявке сборной Франции на ЧМ-2022. Нкунку планировали интегрировать в основу, но вот беда: на одной из предтурнирных тренировок он травмировался и выбыл. Французские СМИ связали это с проклятием мировых чемпионов (Франция брала кубок в 2018-м) и подняли тревогу, но сборная дошла до второго финала подряд — даже без Нкунку.

И все-таки, возможно, именно Кристофера не хватило в финале для победы. Француз стал главной звездой бундеслиги после ухода Холанна, Санчо и Левандовски, а его празднование с воздушным шариком (посвящено трехлетнему сыну, который их обожает) имеет все шансы стать культовым. Помог и окончательный перевод на позицию второго нападающего. Француз стал играть еще ближе к воротам, но при этом оттягивался в полузащиту, выступая в роли универсального оружия на поле, и комбинировал на флангах.

Футболист Кристофер Нкунку
Фото AFP

Чего ждать в «Челси»

Именно в статусе первоклассного универсала Кристофер и переезжает в Лондон. «Челси» (кстати, объявили о переходе эмодзи красного шарика) не собирается тратиться на профильного форварда, поэтому позицию девятки должен занять француз. С другой стороны, для Почеттино очень важна работоспособность нападающего, а завершение — приятный, но не ключевой фактор. Здесь Нкунку должен идеально подойти аргентинцу.

«Могу сказать, что я трудолюбивый. Я сделаю все для клуба и помогу принести трофеи. На поле я немного тихий, но могу и накричать. Я очень сосредоточен на футболе и на победах, поэтому предпочитаю говорить ногами. Важно построить контакт с ребятами на поле», — рассказал француз в интервью клубному сайту «Челси».

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Это трансфер, который Тодд Боули и менеджеры «Челси» согласовали еще в прошлом году — стороны остановились на сумме примерно в 60 миллионов евро. Сейчас это кажется копейками, особенно на фоне того трансферного безумия, которое лондонцы устроили зимой с покупкой Мудрика, Энцо и других. Вопреки устоявшейся в современном футболе стратегии, это не был трансфер под тренера, но Маурисио Почеттино кажется прекрасным кандидатом на то, чтобы вывести Кристофера новый, внеземной уровень игры.

Кристофер Нкунку
Футбол
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