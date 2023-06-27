Источник: форвард «Сочи» Сарвели переходит в «Локомотив»
Форвард «Сочи» Владислав Сарвели переходит в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. По его данным, железнодорожники заплатят сочинцам 1 миллион евро.
Контракт Сарвели с «Сочи» истекает летом 2025 года.
Сарвели выступает за клуб с 2022 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в составе «Крыльев Советов» и «Чертаново».
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