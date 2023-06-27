Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:15

Источник: форвард «Сочи» Сарвели переходит в «Локомотив»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владислав Сарвели.
Фото AFP

Форвард «Сочи» Владислав Сарвели переходит в «Локомотив», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале. По его данным, железнодорожники заплатят сочинцам 1 миллион евро.

Контракт Сарвели с «Сочи» истекает летом 2025 года.

Сарвели выступает за клуб с 2022 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в составе «Крыльев Советов» и «Чертаново».

ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Владислав Сарвели
6
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Полузащитник «Сочи» Коваленко едет на медосмотр в «Зенит». Сделка близка
Личка с тренерским штабом прошел через приветственный коридор на тренировке «Динамо»
Каманцев рассказал об общении с Хачатурянцем о недочетах российского судейства
Каманцев сообщил, когда будет объявлено о премиях российским арбитрам по итогам сезона
ЦСКА не против возвращения Фернандеса, но придется платить. А как Марио играл в Бразилии — и нужен ли Федотову?
В «Оренбурге» не рассматривают возможность ухода нападающего Воробьева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кучаева ответил на вопрос о переговорах с ЦСКА по продлению контракта с игроком

Агент Тикнизяна фразой «давайте говорить о конкретных вещах» отреагировал на интерес «Реала Сосьедад» к игроку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости