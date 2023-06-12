«Ливерпуль» готов предложить «Реалу» 80 миллионов евро за Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает El Nacional.

По информации источника, ранее мерсисайдцы уже предлагали за 24-летнего уругвайца 60 миллионов евро, но «Реал» потребовал за игрока 100 миллионов. Теперь «Ливерпуль» готов увеличить предложение до 80 миллионов плюс 20 миллионов в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Вальверде провел 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.