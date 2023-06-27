«Ювентус» объявил о продлении контракта с Рабьо
Полузащитник Адриен Рабьо продлил контракт с «Ювентусом».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
Рабьо играт за туринский клуб с 2019 года. На его счету 177 матчей, 17 голов и 12 результативных передач. Он выиграл с «Ювентусом» чемпионат Италии в сезоне-2019/20.
В прошедшем сезоне 28-летний француз провел 48 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.
Источник: ФК Ювентус
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|
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|46
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|38
|12
|9
|17
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|45
|
14
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|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
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|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
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|Кремонезе
|38
|5
|12
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|27
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|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
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Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
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|23
|1
|9
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|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|24
|1
|7
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Риккардо Орсолини
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