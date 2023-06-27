«Ювентус» объявил о продлении контракта с Рабьо

Полузащитник Адриен Рабьо продлил контракт с «Ювентусом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Рабьо играт за туринский клуб с 2019 года. На его счету 177 матчей, 17 голов и 12 результативных передач. Он выиграл с «Ювентусом» чемпионат Италии в сезоне-2019/20.

В прошедшем сезоне 28-летний француз провел 48 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.