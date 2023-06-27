Полузащитник «Сочи» Коваленко едет на медосмотр в «Зенит». Сделка близка
Как стало известно «СЭ», на этой неделе 19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, который прошлый чемпионат России отыграл на правах аренды в «Крыльях Советов», пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит». После этого сине-бело-голубые заключат с ним долгосрочный контракт — все заинтересованные стороны близки к договоренности.
В сезоне-2022/23 Коваленко провел в составе самарцев 30 матчей в РПЛ и Кубке страны, забив в них 2 мяча и отдав 2 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 2,8 миллиона евро.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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