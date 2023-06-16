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Сегодня, 10:30

Transfermarkt обновил оценки стоимости футболистов РПЛ. Больше всех прибавил бразилец из ЦСКА, сбавил — один из лидеров «Зенита»

Артем Белинин
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Шамар Николсон, Виллиан Роша, Вильмар Барриос
Шамар Николсон, Виллиан Роша, Вильмар Барриос.
Фото «СЭ»
Топ-10 самых подорожавших и подешевевших игроков лиги.

Transfetmarkt в конце сезона традиционно обновил оценку стоимости на рынке практически на всех игроков РПЛ — всего более 400 человек. 10 самых подорожавших и подешевевших футболистов — в обзоре «СЭ».

Топ-10 подорожавших

Виллиан Роша — плюс 3,5 миллиона евро
(с 3,5 до 7 миллионов евро)

Футболист ЦСКА Виллиан Роша
Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник армейцев — самый подорожавший игрок сезона в РПЛ, его трансферная стоимость выросла в два раза и теперь составляет 7 миллионов евро. Это справедливо — бразилец с ходу стал основным в ЦСКА, отыграл почти максимум возможных минут и стал олицетворением надежности. У армейцев, выигравших в этом сезоне серебро и кубок, появился стабильный центральный защитник (еще и результативный — 4+3 в этом сезоне). Неудивительно, что он больше не стоит 3,5 миллиона евро.

Малком — плюс 3 миллиона евро
(с 27 до 30 миллионов евро)

Футболист Малком
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Легендарный бразилец из «Зенита» продолжает отыгрывать позиции и теперь стоит 30 миллионов евро. До 40 миллионов времен «Барселоны», конечно, далеко. Но это и лучше, чем 22 миллиона в 2021 году. Почему футболист так подорожал? Это очевидно — Малком провел блестящий сезон, оформил 25+9 во всех турнирах и окончательно стал лидером «Зенита».

Эдуард Сперцян — плюс 3 миллиона евро
(с 9 до 12 миллионов евро)

Футболист Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» держит уровень качества — Сперцян великолепно выступал на протяжении всего сезона. У него 14+15 во всех турнирах за «быков», выход в финал Кубка России, а теперь еще и слухи об «Аяксе». Эдуард явно хочет сменить чемпионат этим летом, так что повышение его цены до 12 миллионов очень на руку «Краснодару».

Иван Обляков — плюс 2,5 миллиона евро
(с 7,5 до 10 миллионов евро)

Футболист Иван Обляков
Иван Обляков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Одним из тех, кто расцвел в ЦСКА при Владимире Федотове, стал Иван Обляков. Полузащитник иногда сам решал в играх, иногда помогал партнерам (в частности, Федору Чалову), но особенно по весне был мегаполезен — оформлял голевые действия практически в каждом матче. Рост до 10 миллионов евро был вполне ожидаем.

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Другие подорожавшие

Остальные игроки из топ-10 подорожали разом на 2 миллиона евро. Среди них Вендел — его стоимость теперь составила 24 миллиона, он второй в списке самых дорогих игроков РПЛ. 20 миллионов после повышения стоит Клаудиньо, 18 — Дуглас Сантос.

Дальше доминация «Зенита» ненадолго прерывается — в топ ворвался армеец Федор Чалов. После лучшего сезона в карьере Transfermarkt оценил его в 12 миллионов евро. Закрывают топ защитники из Питера — Ренан (9 миллионов) и Родригао (6 миллионов).

Топ-10 подешевевших игроков

Вильмар Барриос — минус 2 миллиона евро
(с 20 до 18 миллионов евро)

Футболист Вильмар Барриос
Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возглавил топ подешевевших футболистов внезапно Барриос — его цена снизилась на 2 миллиона евро. Портал объяснил это просто — оборонительные игроки в возрасте сейчас плохо котируются на рынке, из-за этого у опорника «Зенита» не так много вариантов продолжения карьеры. Следовательно, цена снижена. Тем не менее Барриос все еще входит в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ.

Шамар Николсон — минус 2 миллиона евро
(с 6,5 до 4,5 миллионов евро)

Футболист Шамар Николсон
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» сыграл за красно-белых в этом сезоне всего 800 минут, то есть стал резервистом. Редкое игровое время он использовал нерационально, забив всего три мяча в РПЛ — так что не стоит удивляться, что цена на Шамара теперь составила 4,5 миллиона евро вместо 6,5.

Федор Смолов — минус 2 миллиона евро
(с 5 до 3 миллионов евро)

Футболист Федор Смолов
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Несмотря на то что у Смолова неплохой год — он оформил 10+4 за команду в РПЛ, а также женился, — результаты «Динамо» игнорировать невозможно. К тому же Федору уже 33, карьера близится к завершению. Так что стоимость в 3 миллиона по итогам такого сезона — вполне адекватно.

Матиас Норманн — минус 1,5 миллиона евро
(с 7,5 до 6 миллионов евро)

Футболист Матиас Норманн
Матиас Норманн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не последний динамовец в списке. У Матиаса выдались непростые два года — сначала он вылетел из АПЛ с «Норвичем», потом блекло проявил себя в и без того не ярком «Динамо». В Москве Норманн присел на лавку, лечил травмы и близко не показал своего ростовского максимума — за что закономерно потерял в цене. Теперь трансферная стоимость норвежца — 6 миллионов евро.

Хорхе Карраскаль — минус 1 миллион евро
(с 8 до 7 миллионов евро)

Футболист Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Несмотря на чудесный сезон ЦСКА, персонально для колумбийца он получился так себе. Проблема в том, что многие успехи армейцев стали возможны не благодаря, а вопреки Карраскалю — после того, как тот потерял место в основном составе. Выпасть из команды — победителя Кубка России — так себе карьерный поворот, так что Хорхе подешевел до 7 миллионов евро.

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Другие подешевевшие

На миллион дешевле стал Рифат Жемалетдинов. Удивляться нечему — после затяжной травмы у футболиста так и не получилось железно вернуться в основной состав. Суммарно с момента восстановления он сыграл всего 450 минут за 11 игр, так что теперь стоит 5 миллионов евро.

Также на 1 миллион подешевели Денис Макаров, Вячеслав Грулев и Николя Нгамале — все из «Динамо». Причины те же, что и у Норманна со Смоловым, — общие результаты команды плюс слабые личные выступления. Цена Макарова — 3,5 миллиона евро, цена Нгамале — 3 миллиона, Грулева — 2,5.

Наконец, за полгода никак не впечатлил спартаковец Алексис Дуарте — после его прихода красно-белые впали в затяжной кризис. Теперь парагвайца Transfermarkt оценивает в 3 миллиона евро, хотя раньше он стоил 4.

Малком Филипе (Малком)
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
Виллиан Роша
Шамар Николсон
5
25
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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