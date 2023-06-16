Transfermarkt обновил оценки стоимости футболистов РПЛ. Больше всех прибавил бразилец из ЦСКА, сбавил — один из лидеров «Зенита»
Transfetmarkt в конце сезона традиционно обновил оценку стоимости на рынке практически на всех игроков РПЛ — всего более 400 человек. 10 самых подорожавших и подешевевших футболистов — в обзоре «СЭ».
Топ-10 подорожавших
Виллиан Роша — плюс 3,5 миллиона евро
(с 3,5 до 7 миллионов евро)
Защитник армейцев — самый подорожавший игрок сезона в РПЛ, его трансферная стоимость выросла в два раза и теперь составляет 7 миллионов евро. Это справедливо — бразилец с ходу стал основным в ЦСКА, отыграл почти максимум возможных минут и стал олицетворением надежности. У армейцев, выигравших в этом сезоне серебро и кубок, появился стабильный центральный защитник (еще и результативный — 4+3 в этом сезоне). Неудивительно, что он больше не стоит 3,5 миллиона евро.
Малком — плюс 3 миллиона евро
(с 27 до 30 миллионов евро)
Легендарный бразилец из «Зенита» продолжает отыгрывать позиции и теперь стоит 30 миллионов евро. До 40 миллионов времен «Барселоны», конечно, далеко. Но это и лучше, чем 22 миллиона в 2021 году. Почему футболист так подорожал? Это очевидно — Малком провел блестящий сезон, оформил 25+9 во всех турнирах и окончательно стал лидером «Зенита».
Эдуард Сперцян — плюс 3 миллиона евро
(с 9 до 12 миллионов евро)
Полузащитник «Краснодара» держит уровень качества — Сперцян великолепно выступал на протяжении всего сезона. У него 14+15 во всех турнирах за «быков», выход в финал Кубка России, а теперь еще и слухи об «Аяксе». Эдуард явно хочет сменить чемпионат этим летом, так что повышение его цены до 12 миллионов очень на руку «Краснодару».
Иван Обляков — плюс 2,5 миллиона евро
(с 7,5 до 10 миллионов евро)
Одним из тех, кто расцвел в ЦСКА при Владимире Федотове, стал Иван Обляков. Полузащитник иногда сам решал в играх, иногда помогал партнерам (в частности, Федору Чалову), но особенно по весне был мегаполезен — оформлял голевые действия практически в каждом матче. Рост до 10 миллионов евро был вполне ожидаем.
Другие подорожавшие
Остальные игроки из топ-10 подорожали разом на 2 миллиона евро. Среди них Вендел — его стоимость теперь составила 24 миллиона, он второй в списке самых дорогих игроков РПЛ. 20 миллионов после повышения стоит Клаудиньо, 18 — Дуглас Сантос.
Дальше доминация «Зенита» ненадолго прерывается — в топ ворвался армеец Федор Чалов. После лучшего сезона в карьере Transfermarkt оценил его в 12 миллионов евро. Закрывают топ защитники из Питера — Ренан (9 миллионов) и Родригао (6 миллионов).
Топ-10 подешевевших игроков
Вильмар Барриос — минус 2 миллиона евро
(с 20 до 18 миллионов евро)
Возглавил топ подешевевших футболистов внезапно Барриос — его цена снизилась на 2 миллиона евро. Портал объяснил это просто — оборонительные игроки в возрасте сейчас плохо котируются на рынке, из-за этого у опорника «Зенита» не так много вариантов продолжения карьеры. Следовательно, цена снижена. Тем не менее Барриос все еще входит в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ.
Шамар Николсон — минус 2 миллиона евро
(с 6,5 до 4,5 миллионов евро)
Нападающий «Спартака» сыграл за красно-белых в этом сезоне всего 800 минут, то есть стал резервистом. Редкое игровое время он использовал нерационально, забив всего три мяча в РПЛ — так что не стоит удивляться, что цена на Шамара теперь составила 4,5 миллиона евро вместо 6,5.
Федор Смолов — минус 2 миллиона евро
(с 5 до 3 миллионов евро)
Несмотря на то что у Смолова неплохой год — он оформил 10+4 за команду в РПЛ, а также женился, — результаты «Динамо» игнорировать невозможно. К тому же Федору уже 33, карьера близится к завершению. Так что стоимость в 3 миллиона по итогам такого сезона — вполне адекватно.
Матиас Норманн — минус 1,5 миллиона евро
(с 7,5 до 6 миллионов евро)
Не последний динамовец в списке. У Матиаса выдались непростые два года — сначала он вылетел из АПЛ с «Норвичем», потом блекло проявил себя в и без того не ярком «Динамо». В Москве Норманн присел на лавку, лечил травмы и близко не показал своего ростовского максимума — за что закономерно потерял в цене. Теперь трансферная стоимость норвежца — 6 миллионов евро.
Хорхе Карраскаль — минус 1 миллион евро
(с 8 до 7 миллионов евро)
Несмотря на чудесный сезон ЦСКА, персонально для колумбийца он получился так себе. Проблема в том, что многие успехи армейцев стали возможны не благодаря, а вопреки Карраскалю — после того, как тот потерял место в основном составе. Выпасть из команды — победителя Кубка России — так себе карьерный поворот, так что Хорхе подешевел до 7 миллионов евро.
Другие подешевевшие
На миллион дешевле стал Рифат Жемалетдинов. Удивляться нечему — после затяжной травмы у футболиста так и не получилось железно вернуться в основной состав. Суммарно с момента восстановления он сыграл всего 450 минут за 11 игр, так что теперь стоит 5 миллионов евро.
Также на 1 миллион подешевели Денис Макаров, Вячеслав Грулев и Николя Нгамале — все из «Динамо». Причины те же, что и у Норманна со Смоловым, — общие результаты команды плюс слабые личные выступления. Цена Макарова — 3,5 миллиона евро, цена Нгамале — 3 миллиона, Грулева — 2,5.
Наконец, за полгода никак не впечатлил спартаковец Алексис Дуарте — после его прихода красно-белые впали в затяжной кризис. Теперь парагвайца Transfermarkt оценивает в 3 миллиона евро, хотя раньше он стоил 4.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9