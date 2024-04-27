Голкипер «Ньюкасла» Кариус покинет команду в конце сезона

Вратарь «Ньюкасла» Лорис Кариус уйдет из команды летом этого года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

В конце сезона у 30-летнего немца истекает контракт с «сороками». По информации источника, в клубе уже приняли решение о том, что не будут продлевать соглашение.

Кариус выступает за «Ньюкасл» с сентября 2022 года. С того момента он провел за команду всего два матча во всех турнирах, пропустив шесть мячей. Ранее голкипер играл за «Ливерпуль», «Унион», «Бешикташ» и «Майнц».