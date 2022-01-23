Азмун уедет из «Зенита» в «Байер»! Как играли в Европе другие топ-легионеры РПЛ

Получилось не у всех.

Официально: Сердар Азмун подписал контракт с «Байером», который начнет действовать с сезона-2022/23. До лета иранец останется в «Зените», но уже примерил майку леверкузенцев и сообщил, что не дождется дебюта в бундеслиге.

«Переход в «Байер» — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы. — У «Байера» действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Возможность играть в бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я убежден, что своими футбольными качествами я укреплю команду».

Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. «СЭ» вспоминает, как проявили себя другие звездные легионеры РПЛ, которые уезжали в Европу.

Неманья Видич — из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» (2006)

Видич был одним из первых легионеров, который покинул Россию и отправился в большой европейский клуб. После двух лет в «Спартаке» сербский защитник подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». За Неманью отдали 10,5 миллиона евро — очень солидная сумма по тем временам.

Серб с ходу стал основным игроком в «МЮ». Их пара с Рио Фердинандом в центре защиты считалась эталонной и одной из лучших в мире. За «Юнайтед» Видич провел 300 матчей — это восьмой показатель в истории клуба среди игроков, представляющих небританские страны.

On this day in 2005, Man United signed Nemanja Vidic for just ?7 million.



No Premier League defender with over 100 appearances holds a higher win percentage.



What a Christmas present! ? pic.twitter.com/1AjtGCmjfT — ESPN FC (@ESPNFC) December 25, 2021

Ивица Олич — из ЦСКА в «Гамбург» (2007)

За три года в ЦСКА Олич стал культовым игроком в истории клуба и вернулся в бундеслигу, где продолжил зажигать. Изначально интерес к Ивице проявляли и в Англии, и в Германии. Но лучшее предложение сделал «Гамбург», где Ивица отыграл два с половиной года.

Летом 2009-го Олича пригла в «Баварию». Первый сезон в исполнении Ивицы получился феноменальным: 41 матч, 19 мячей и 10 голевых передач. Жаль, что карьеру Олича в Мюнхене подкосили травмы — за три года он получил восемь повреждений. В общей сложности Ивица, по данным Transfermarkt, пропустил 55 матчей «Баварии».

Позже Олич выступал за «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860», а также вернулся в «Гамбург». Всего на счету Ивицы в Германии 317 матчей, 107 голов и 48 результативных передач.

Corentin Tolisso: «I was a ballboy for that game in 2010, when Bayern came to Lyon and won 3-0 with an Oli? hat-trick. I was really disappointed. It made an impression on me. Ten years have passed and now I'm in the other camp, with Bayern. I hope we see the same outcome.» [UEFA] pic.twitter.com/Ew6ToT3291 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 18, 2020

Жо — из ЦСКА в «Манчестер Сити» (2008)

Армейцы заметили Жо в «Коринтиансе» и перевезли в Россию за 5 миллионов евро. Бразилец сразу же вписался в игру команды: уже во втором матче за ЦСКА оформил покер (против «Шинника» — 5:1), а за весь первый сезон наколотил 14 мячей. Больше было только у Романа Павлюченко — 18.

На бразильца тут же обратили внимание европейские клубы. Летом 2008-го Жо уехал в «Манчестер Сити» за 24 миллиона! На протяжении десяти лет эта продажа оставалась самой крупной в истории ЦСКА — позже рекорд бразильца побил Александр Головин (его отъезд в «Монако» принес клубу 30 миллионов).

Но Жо в Англии не прижился. Спустя пять месяцев его отдали в аренду «Эвертону», после — в «Галатасарай». В июле 2011-го бразилец вернулся на родину. Позже он играл в ОАЭ, Китае и Японии. Всего Жо провел в топ-лигах 78 матчей, в которых забил лишь 13 мячей. Его трансфер в «Сити» до сих пор считается одним из самых неудачных.

2635. J?



Striker — 20.03.87 — BRA (20/5)



Prem Debut:

31/08/2008 (Sunderland vs. MANCHESTER CITY, W 3-0)



Prem Clubs:

Manchester City (08-11), Everton (09 & 09-10)



Prem Apps: 48

Prem Goals: 6 pic.twitter.com/PKkpT2wdIX — Premier League Players (@premlgeplayers) December 13, 2020

Мартин Шкртел — из «Зенита» в «Ливерпуль» (2008)

Через два года после Видича путь серба повторил Шкртел. Словак ушел из «Зенита» в «Ливерпуль» за несколько месяцев до триумфа питерцев в Кубке УЕФА. Тем не менее Мартин приехал на финал, чтобы поддержать бывших партнеров. «Не сомневался в победе «Зенита», — сказал после матча Шкртел.

Сразу же закрепиться в основе «Ливерпуля» Мартину помешали травмы. По данным Transfermarkt, он пропустил 38 матчей в первые два с половиной года пребывания в Англии. В сезоне-2010/11 Шкртел стал ключевым игроком клуба и провел все матчи АПЛ, причем в основе и без замен. За восемь с небольшим лет в «Ливерпуле» Шкртел записал на свой счет 320 матчей, в которых защитник отличился 18 раз.

? Liverpool signed Martin ?krtel from Zenit 14 years ago today ??



Do they need any additions in this window?#UCL pic.twitter.com/eLMJM6Xprs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 11, 2022

Бранислав Иванович — из «Локомотива» в «Челси» (2008)

В январе 2008-го Бранислав Иванович перебрался из «Локомотива» в «Челси». Сумма сделки составила 12 миллионов евро. До 2016 года это была самая дорогая продажа в истории «Локо» — рекорд Ивановича побил Умар Ниасс, который перешел за 18 миллионов евро в «Эвертон».

Сербский защитник не сразу вписался в основу, но затем на протяжении восьми сезонов был основным и невероятно важным игроком «Челси». Всего на счету Ивановича 377 матчей за «Челси» — больше игр среди легионеров набрали только Петр Чех (494), Сезар Аспиликуэта (455) и Дидье Дрогба (381).

Branislav Ivanovic won every trophy with Chelsea and racked up 68 goal contributions for the club!!! Best ?10m spent ? pic.twitter.com/CwU1mq8dgW — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) January 22, 2022

Милош Красич — из ЦСКА в «Ювентус» (2010)

За шесть лет в ЦСКА Красич стал одним из ярчайших игроков РПЛ и закрепился в основе сборной Сербии. Переход Милоша в топ-клуб справедливо считался делом времени, поэтому слухи об интересе со стороны «Реала», «Ливерпуля» и «Милана» никого не удивляли.

Борьбу за Красича в итоге выиграл «Ювентус». Летом 2010 года туринцы перечислили ЦСКА 15 миллионов евро, и поначалу серб вполне оправдывал такие вложения. В первых семи турах серии А Красич оформил хет-трик (в матче «Кальяри») и отдал шесть результативных передач. А завершил дебютный сезон в Италии с семью голами и восьмью ассистами в 33 матчах!

Все изменилось с приходом в «Юве» Антонио Конте. Итальянский специалист изменил схему — при нем команда стала играть в три центральных защитника. В этой расстановке Новому Недведу (так называли Красича туринские фаны за внешнее сходство с чехом) приходилось отвечать за весь фланг и меньше времени уделять атаке.

Позже Красич признался, что закрепиться в Турине ему помешал еще и характер. «Я был недостаточно амбициозен. Наверное, мне следовало тренироваться усерднее и требовать от себя большего», — заявил серб. В августе 2012-го Милош покинул «Ювентус» и перебрался в «Фенербахче». Из Стамбула Красич уезжал в аренду в «Бастию», а последние годы карьеры провел в Польше, где выступал за «Лехию».

On this day in 2010, Milos Krasic arrived in Torino to sign for Juventus pic.twitter.com/cGGLUTd29B — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 20, 2020

Виллиан — из «Анжи» в «Челси» (2013)

Виллиан должен был стать главной звездой «Анжи». Зимой 2013-го дагестанский клуб заплатил «Шахтеру» 35 миллионов евро. Но летом того же года у «Анжи» возникли финансовые проблемы, и почти все звезды покинули команду, включая бразильца.

Новым клубом Виллиана стал «Челси». За «синих» он выступал на протяжении семи лет, записав на свой счет 339 матчей, 63 гола и 62 результативные передачи. Вместе с «Челси» бразилец выиграл пять трофеев, в том числе два золота АПЛ и Лигу Европы. Позже он перешел в «Арсенал», но там был уже не так хорош. Спустя всего год Виллиан уехал в родной «Коринтианс».

Кейсуке Хонда — из ЦСКА в «Милан» (2014)

В 2010-х Хонда был одним из лидеров ЦСКА. В сезоне-2012/13 он внес весомый вклад в чемпионство и уже котировался в Европе: на протяжении нескольких трансферных окон Кейсуке интересовались «Лацио», «Милан» и, по слухам, даже «Барселона».

На пике карьеры японец стоил 20 миллионов евро, но ЦСКА за него ничего не получил. «Хонде руку при встрече не пожал бы, — сказал впоследствии президент ЦСКА Евгений Гинер. — Потому что он обманул: сказал, что будет продлевать контракт и не хочет никуда переходить. А на самом деле тянул время и ждал, чтобы за меньшие деньги перейти в «Милан».

Кейсуке долго привыкал к новой команде. Только на второй сезон своего пребывания в «Милане» японец показал неплохую результативность: в 29 матчах серии А он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. Позже Хонда выпал из основы «россонери» и покинул клуб бесплатно. За три с половиной года в Италии Кейсуке набрал 11 голов и 15 ассистов в 92 играх за «Милан».

Сейду Думбия — из ЦСКА в «Рому» (2015)

Ивуариец много забивал в России, а в еврокубках сверкал даже в матчах с топ-клубами: забивал «Манчестер Сити», «Интеру», «Лиллю» и «МЮ». Интерес к форварду проявляли дортмундская «Боруссия», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

Но первым в гонке за Думбию неожиданно пришла «Рома». Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро, но, как оказалось, римляне допустили большую ошибку. По словам агента Марко Трабукки, который занимался переходом, «Рома» подписала контракт с Сейду без медосмотра. В итоге Думбия почти не играл из-за травм и уже через полгода вернулся в ЦСКА. Но уже в аренду.

Первую половину сезона-2015/2016 Сейду провел в армейском клубе, где тут же поправил статистику: в 13 матчах страйкер забил пять мячей и отдал пять голевых передач. Зимой «Рома» вернула Сейду из аренды и отправила в «Ньюкасл». Но в Англии тоже не пошло.

В итоге в АПЛ и серии А ивуариец провел лишь 17 матчей и забил два мяча. В 2018 году Думбия выступал за испанскую «Жирону», где в 22 встречах отличился три раза. В топ-лигах Сейду не заиграл, а лучший этап его карьеры пришелся на ЦСКА. Вместе с армейцами он взял шесть трофеев: три чемпионства, два Кубка и один Суперкубок России.

Seydou Doumbia: «Roma fans boo'd me from the start. The truth is that Rudi Garcia never trusted me» pic.twitter.com/BWfyErLsrR — CalcioASRoma (@CalcioASRoma) October 23, 2016

Ахмед Муса — из ЦСКА в «Лестер» (2016)

Муса бодро начал в ЦСКА. Первые полгода ушли на адаптацию, а в сезоне-2012/13 Ахмед наравне с Самюэлем Это'О стал лучшим в РПЛ по системе «гол + пас» (11+6). За четыре с половиной года в ЦСКА Муса забил 61 мяч — больше из легионеров только у Вагнера Лава (124) и Сейду Думбия (95).

В 2016 году на армейцев вышел «Лестер». Переговоры шли несколько месяцев, и летом ЦСКА продал Мусу за 19,5 миллиона евро. В АПЛ нигериец не прижился: в первый сезон он провел 21 матч и забил всего два гола. Зимой 2018-го вернулся в ЦСКА на правах аренды, а уже летом перебрался в Саудовскую Аравию.

Всего на счету Ахмеда 33 матча и пять голов за «Лестер». Сам нигериец заявил, что не заиграл в Англии из-за конкуренции. «До того, как «Лестер» подписал меня, мне сказали, что Марез покинет клуб. Но он не ушел. Если бы я знал, что Марез останется, я бы не уходил из ЦСКА», — признался Муса.

TBT me waking up at 4.30AM to watch Ahmed Musa absolutely destroy Barcelona on his Leicester City debut. pic.twitter.com/75o8ibQb58 — EL Marco (@ItsAlbrighton11) March 16, 2021

Квинси Промес — из «Спартака» в «Севилью» (2018)

С 2014 по 2018 год Промес считался одной из главных звезд премьер-лиги. Четыре раза он входил в «Список 33», неизменно попадал в число лидеров по системе «гол+пас». В сезоне-2016/17 Промес помог «Спартаку» взять долгожданное золото и получил награду лучшему игроку года по версии РФС и РФПЛ.

Летом 2018-го Квинси перешел в «Севилью» за 21 миллион евро. В Испании ему приходилось часто играть на непривычной для себя позиции латераля. Всего за «Севилью» Промес провел 49 матчей, забил три мяча и отдал девять результативных передач.

Уже через год голландец покинул Испанию и вернулся в родной клуб — «Аякс». Там Квинси играл в более привычной манере. А в феврале 2021-го голландца вновь пригласили в «Спартак». «Почему я не заиграл в «Севилье»? Потому что играл в защите, — сказал Квинси, вернувшись в Россию. — Это было просто убийственно. Зато я набрался опыта и стал более универсальным игроком — тоже плюс».

? Ajax are set to unveil winger Quincy Promes today having agreed a deal with Sevilla for the Dutch winger worth an estimated € 20million..



?? Good signing? #Ajax #Sevilla pic.twitter.com/itosXm9iHc — Mr. Footy Tips (@MrFootyTips) June 24, 2019

Элдор Шомуродов — из «Ростова» в «Дженоа» (2020)

Шомуродов, в отличие от большинства игроков из нашего списка, не перешел напрямую в топ-клуб. В октябре 2020-го Элдор сменил «Ростов» на «Дженоа» и с ходу выдал неплохой сезон: 32 матча, веосемь голов и две результативные передачи.

Неудивительно, что прошлым летом форвард отправился к Жозе Моуринью в «Рому». Римляне заплатили за узбекского форварда 17,5 миллиона евро, но пока Элдор играет с переменным успехом и редко пробивается в основу «Ромы». Тем не менее в 27 матчах он забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.