Азмун — в «Байере», но через полгода. Будет ли у него мотивация на «Зенит»?
Логичный трансфер
Уход Азмуна был неизбежен. Вопрос был только в том, куда и когда. Конечно, «Зенит» еще в прошлом году предлагал 27-летнему иранцу продлить контракт на улучшенных условиях, но Азмун не спешил его подписывать. Он знал, что за полгода до окончания действующего соглашения с футболистом могут открыто вести переговоры любые клубы, а спрос на Сердара был высок.
«Байер» тоже давно участвовал в гонке за Азмуна. Еще в прошлом июле немецкие СМИ писали о том, что личный контракт с Сердаром согласован, а «Зениту» предлагали 14 миллионов евро без учета бонусов. И сам Азмун подтверждал, что сине-бело-голубые получали от «Байера» предложение, но отклонили его. Теперь все решено: Азмун перейдет в «Байер» летом и подпишет контракт на пять лет.
? #Bayer04 hat den iranischen Nationalspieler Sardar #Azmoun verpflichtet.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 22, 2022
Der Mittelst?rmer kommt zur Saison 2022/23 von @zenit_spb und unterschreibt bis 2027. ??#Azmoun2027 | #Werkself pic.twitter.com/FNwxOJNaMD
Без компенсации
Продешевил ли «Зенит»? Понятно, что летом клуб мог продать Азмуна за неплохие деньги. Но Александр Медведев неоднократно говорил, что клуб отпустит иранца только в том случае, если найдет замену. А минувшим летом «Зенит» ни одного форварда не приобрел, поэтому и Сердара отпускать было нельзя.
Аналогичная ситуация и с нынешней зимой. Насколько мне известно, «Зениту» предлагали выкупить Азмуна уже сейчас — естественно, за небольшие деньги. Но у клуба позиция неизменна: обязательно нужна замена. И это не Иван Сергеев — его чемпионы России взяли в дополнение к нападающим, а не вместо кого-то из них. Кстати, я допускаю, что на объявлении перехода Азмуна в «Байер» сага не закончится. Теоретически немцы могут вести переговоры об аренде Сердара до конца сезона.
В любом случае Азмун за три с лишним года принес «Зениту» немало пользы. За него, кстати, сине-бело-голубые заплатили «Рубину» 10 миллионов евро и еще должны были казанцам 20% от последующей продажи — подобный фактор тоже наверняка повлиял на то, что «Зенит» неохотно вел переговоры.
Болезненная традиция
В «Байере» Азмуна ждет экс-вратарь «Зенита» Андрей Лунев и, вероятно, борьба за место в топ-4 бундеслиги. Но все это будет потом. Сейчас перед Сердаром стоит вызов, с которым футболисты сталкиваются крайне редко: как играть на максимум за нынешний клуб, когда ты знаешь о скором трансфере в другой? Какой смысл забивать за команду, с которой ты уже выиграл все внутренние турниры? А как себя вести в Лиге Европы, если — вообразим — «Зенит» встретится с «Байером» в 1/8 финала? Как лезть в стыки и не бояться получить тяжелую травму?
В целом, эта давняя немецкая традиция — объявлять о трансферах за полгода или даже за год — кажется болезненной. Марио Гетце в 2013-м чуть не убивали дортмундские болельщики. Вратарь «Шальке» Александер Нюбель в 2020-м лишился капитанской повязки и даже места в составе после досрочного объявления о переходе в «Баварию». Гладбахская «Боруссия» год назад выдала чудовищную безвыигрышную серию, когда ее тренер Марко Розе объявил о скором назначении в Дортмунд.
Замена — Юри Алберто?
У Азмуна тоже велик соблазн расслабиться и снизить требования к себе. К счастью, «Зенит» взял на подстраховку Сергеева, хотя на сегодняшний день Иван сильно уступает Сердару в классе. Конечно, Азмун всю весну будет повторять, что он профессионал и полностью отдается игре, но болельщики теперь будут разглядывать его игру под микроскопом. И обязательно заметят, как где-то Азмун не добежал или недоработал.
Расставаться с Сердаром надо было. Он много раз повторял, что хочет попробовать себя в Европе. И по-хорошему он заслужил шанс. 27 лет — прекрасный возраст для переезда в иностранный клуб.
Для «Зенита» тоже есть плюсы: скорее всего, клуб купит Азмуну на замену 20-летнего бразильца из «Интернасьонала» Юри Алберто, который переедет в Россию летом. Всегда лучше, когда у новичка есть время на знакомство с командой и постепенный ввод в тренировочный процесс.
Остается надеяться, что Азмун будет добросовестно исполнять свои обязанности ближайшие четыре месяца. «Зениту» очень важно сохранить золото у себя, и без помощи Сердара это невозможно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7