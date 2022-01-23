«Байер» выиграл борьбу за Азмуна, «Локомотив» закрыл сделку по Изидору, Деспотович может уйти из «Рубина»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Азмун — официально в «Байере», но с лета

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с «Байером». Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Оставшуюся часть сезона игрок проведет в Санкт-Петербурге, а летом бесплатно уйдет в немецкий клуб. В текущей кампании 27-летний иранец провел 15 матчей в чемпионате России, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Изидор продолжит карьеру в «Локомотиве»

Нападающий «Монако» Вильсон Изидор стал игроком «Локомотива». Контракт рассчитан на четыре года. По неофициальным данным, сумма сделки составила три миллиона евро. Еще от 0,5 до 1 миллиона «Монако» получит в виде бонусов. В этом сезоне 21-летний игрок принял участие в четырех матчах лиги 1 и не отметился результативными действиями.

Деспотовичем интересуются несколько клубов РПЛ

По данным «СЭ», нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может покинуть казанский клуб. Вчера сербский форвард был переведен в дубль и покинул сборы основной команды в Турции. 29-летним игроком интересуются «Химки», «Ахмат» и «Сочи». Контракт футболиста действует до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Деспотовича в пять миллионов евро.

Ортис стал игроком «Уфы»

Нападающий «Пролетер Нови-Сад» Дилан Ортис перешел в «Уфу» на правах аренды. Соглашение включает в себя право первоочередного выкупа. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 300 тысяч евро. Колумбиец является воспитанником «Атлетико Насионаля». В нынешнем сезоне Ортис сыграл 20 матчей и забил два мяча.

«Астон Вилла» следит за Бентанкуром

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур попал в сферу интересов «Астон Виллы». На данный момент «львы» еще не делали официального предложения итальянцам. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 25 миллионов евро. Контракт уругвайца рассчитан до июня 2024 года. Также английский клуб ведет Бубакара Камара из «Марселя». В текущем сезоне Бентанкур принял участие в 18 матчах серии А и отдал две голевые передачи.