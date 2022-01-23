Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:30

«Байер» выиграл борьбу за Азмуна, «Локомотив» закрыл сделку по Изидору, Деспотович может уйти из «Рубина»

Азмун станет игроком «Байера» летом, «Локомотив» подписал форварда «Монако» Изидора
Матвей Морозов
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Global Look Press
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Федор Смолов, Юсуф Языджи: кто сменил и&nbsp;еще сменит клубы этой зимой? Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

Азмун — официально в «Байере», но с лета

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с «Байером». Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Оставшуюся часть сезона игрок проведет в Санкт-Петербурге, а летом бесплатно уйдет в немецкий клуб. В текущей кампании 27-летний иранец провел 15 матчей в чемпионате России, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Изидор продолжит карьеру в «Локомотиве»

Нападающий «Монако» Вильсон Изидор стал игроком «Локомотива». Контракт рассчитан на четыре года. По неофициальным данным, сумма сделки составила три миллиона евро. Еще от 0,5 до 1 миллиона «Монако» получит в виде бонусов. В этом сезоне 21-летний игрок принял участие в четырех матчах лиги 1 и не отметился результативными действиями.

Деспотовичем интересуются несколько клубов РПЛ

По данным «СЭ», нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может покинуть казанский клуб. Вчера сербский форвард был переведен в дубль и покинул сборы основной команды в Турции. 29-летним игроком интересуются «Химки», «Ахмат» и «Сочи». Контракт футболиста действует до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Деспотовича в пять миллионов евро.

Ортис стал игроком «Уфы»

Нападающий «Пролетер Нови-Сад» Дилан Ортис перешел в «Уфу» на правах аренды. Соглашение включает в себя право первоочередного выкупа. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 300 тысяч евро. Колумбиец является воспитанником «Атлетико Насионаля». В нынешнем сезоне Ортис сыграл 20 матчей и забил два мяча.

«Астон Вилла» следит за Бентанкуром

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур попал в сферу интересов «Астон Виллы». На данный момент «львы» еще не делали официального предложения итальянцам. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 25 миллионов евро. Контракт уругвайца рассчитан до июня 2024 года. Также английский клуб ведет Бубакара Камара из «Марселя». В текущем сезоне Бентанкур принял участие в 18 матчах серии А и отдал две голевые передачи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Джордже Деспотович
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Астон Вилла
ФК Байер
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
8
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
«Сент-Этьен» хочет арендовать нападающего «Лацио». Ранее игроком интересовался ЦСКА
В Бразилии сообщили, что «Интернасьонал» готов продать Юри Альберто «Зениту»
Представитель Ракицкого: «В ближайшее время закроем вопрос с контрактом»
Агент Слуцкого: «При всем уважении к Деспотовичу, мы ни за кем не бегаем и не заставляем с нами сотрудничать»
Языджи: «У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт»
«Рубин» сыграл вничью с польской «Вислой» на сборах в Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Азмун уедет из «Зенита» в «Байер»! Как играли в Европе другие топ-легионеры РПЛ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости