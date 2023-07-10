«Спартак» ждет Бонгонду и сделал предложение по Санчесу, Карраскаль не уходит из ЦСКА, круговорот вратарей в «Баварии»

Главные трансферные слухи минувшего дня.

Красно-белые слухи

Болельщики «Спартака» ждут трансферов, и они уже на подходе. Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда и его агент Зухайр Эссикал в воскресенье вылетели из Брюсселя, а в понедельник 27-летний конголезец должен пройти медосмотр перед подписанием контракта с красно-белыми.

Есть подвижки и с защитником «Тоттенхэма» Дэвинсоном Санчесом. Агент колумбийца Фернандо Вильярреал в интервью «СЭ» подтвердил, что «Спартак» направил в лондонский клуб предложение о трансфере футболиста. Вместе с тем информация о договоренности с Санчесом по условиям личного контракта была опровергнута его представителем.

Кроме того, как утверждает «Евро-Футбол.Ру», переговоры о переходе крайнего защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука приостановлены. Ну а слух о том, что в поле зрения «Спартака» попал вингер сборной Нигерии Мозес Симон, не подтвердил его агент Кристиан Эмиле. «Я ничего об этом не слышал», — цитирует агента Sport24.

Добавим к этому, что игрок «Нанта» — интересный вариант, но зачем красно-белым еще один фланговый форвард после переходов Бонгонды и Медины — непонятно. Скорее в данном случае нигерийские СМИ выдают желаемое за действительное.

Бактиер Зайнутдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зайнутдинова ждут в Турции

После того, как Марио Фернандес предпочел вариант с «Зенитом» и по утверждению Фабио Алейшо станет игроком сине-бело-голубых на этой неделе, а в стан злейшего врага ЦСКА переходит без пяти минут спартаковец Хесус Медина, болельщики армейцев вздрагивают от каждого нового слуха. Например, о возможном расставании с Хорхе Карраскалем. Колумбиец вряд ли доволен своим положением во второй части сезона, когда он проиграл конкуренцию и уже не был одним из ключевых игроков красно-синих.

Теоретически его уход возможен, только пока все на уровне слухов, которые в основном опровергают. Так, новость Legalbet.ru об интересе к Карраскалю со стороны «Спартака» не подтвердил в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» журналист Иван Карпов. Что касается итальянских клубов, то для «СЭ» интерес к Карраскалю опровергли спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти и его коллега из «Болоньи» Джованни Сартори.

А вот переговоры о переходе Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташ» продолжаются. Как отмечает «Евро-Футбол.Ру», турецкая и московская команды пока не могут согласовать сумму сделки, однако в «Бешикташе» уверены, что смогут подписать полузащитника. Отмечается, что главный тренер «орлов» Шенол Гюнеш лично заинтересован в трансфере Зайнутдинова, и стамбульский клуб готовит новое предложение ЦСКА.

Сесар Монтес. Фото Global Look Press

Новый старый вариант

ЦСКА и «Динамо» на выходных пересеклись не только в двух матчах Братского дерби, но и на трансферном рынке. Речь о том, что, по данным «СЭ», бело-голубые проявляют интерес к полузащитнику армейцев Максиму Мухину. Однако член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на это следующим образом: «Мухин — игрок ЦСКА. Поэтому комментировать здесь нечего».

Вместе с тем один из руководителей бело-голубых подтвердил, что мексиканский защитник Сесар Монтес находится в шорт-листе клубных селекционеров. «Динамо» еще в прошлом сезоне пыталось приобрести этого футболиста, однако «Монтеррей» отказался от сделки и продал одного из своих лидеров в «Эспаньол» за 8 миллионов евро. Теперь же вылетевшие в сегунду «попугаи» требуют за мексиканца 10 миллионов, тогда как «Динамо» готово заплатить 6-7 миллионов.

Столь существенные разногласия делают сделку практически нереальной. Тем не менее, агент футболиста Гелу Родригес не ставит в истории точку. «Конечно, возможность перехода Монтеса в «Динамо» есть. Мы никогда не отказывались от переговоров, просто были сторонние факторы, которые мешали сделке. Давайте посмотрим, что будет на этот раз», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Между «Спартаком» и ЦСКА

Как стало известно «СЭ», представители бразильского защитника Педро Энрике Азеведо Перейры (Педриньо) предложили услуги своего клиента столичным ЦСКА и «Спартаку». Минувший сезон 20-летний футболист провел в «Атлетико Паранаэнсе», за который с учетом всех турниров провел 22 матча, не отметившись результативными действиями, получив 2 желтые и 1 красную карточку. В настоящий момент Педриньо находится в статусе свободного агента. Представители футболиста рассчитывают, что им удастся устроить игрока в российский клуб, поскольку и ЦСКА, и «Спартак» испытывают нехватку кадров на фланге обороны, а основной для Педриньо является позиция левого защитника.

Янн Зоммер. Фото Global Look Press

Вратарский квест

В «Баварии» заняты поиском нового вратаря. Тем более, как утверждает Фабрицио Романо, мюнхенцы получили предложение о трансфере Янна Зоммера. В услугах 34-летнего швейцарца заинтересован «Интер», которому потребуется новый первый номер после продажи в «МЮ» Андре Онаны. Миланцы предлагают мюнхенцам 6 миллионов евро, а те пока в раздумьях. Возможно, не желают рисковать, пока не восстановился Мануэль Нойер.

А нового вратаря «Бавария» ищет в Испании. Чемпионы Германии даже интересовались Яном Облаком, однако «Атлетико» не планирует отпускать словенца. Позицию «матрасников» может изменить разве что предложение на 120 миллионов евро, но это точно не вариант для «Баварии». Скорее в Мюнхен переедет голкипер сборной Грузии Георги Мамардашвили, так как «Валенсия» по причине перманентного финансового кризиса готова уцепиться за любое интересное предложение.

Ивичу нужен защитник из Сербии

Как утверждает сербское издание MaxBet, «Краснодар» изучает возможность покупки защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. В этом 22-летнем футболисте заинтересован главный тренер «быков» Владимир Ивич. Правда, и в белградской команде, которую недавно возглавил Барак Бахар, пока не планируют расставаться со своим воспитанником, и вопрос с его трансфером остается открытым. В двух последних сезонах Эракович проводил более тридцати матчей за «Звезду», а также отметился голом за сборную Сербии.