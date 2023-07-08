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Сегодня, 14:00

Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА

Максим Никитин
Корреспондент
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Футболисты Хесус Медина и Антон Зиньковский
Хесус Медина и Антон Зиньковский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Объясняет Максим Никитин.

Хесус Медина практически игрок «Спартака». Разумеется, вы помните, что последние полтора сезона он провел в составе ЦСКА. Ну и что это значит? Казалось бы, монументальный скандал. Тем более что в Сети распространилось видео, на котором Медина якобы назвал свою новую команду дерьмом.

Но дело в том, что Медина никого так не называл (на видео этого нет) и, насколько я знаю, даже хотел подать в суд на блогера, который распространил эту информацию без видеоподтверждения. Да и в целом парагваец в ЦСКА отыграл полтора календарных года, за которые вряд ли можно стать истинным «армейцем». В конце концов воспитанник ЦСКА Никита Чернов сейчас успешно в «Спартаке» играет и даже регулярно общается в компании бывших одноклубников во главе с Федором Чаловым. Что не мешает ему побеждать армейцев в дерби.

В общем, с этической стороны вопроса больших проблем нет (хотя кто-то может и поспорить). Но что со спортивной?

«Спартак», насколько я знаю, в атакующую группу выбирает игроков на позиции вингера (обязательного левоногого), атакующего полузащитника (тоже с левой ногой) и центрального форварда. Причем самая острая проблема именно с центрфорвардом, который должен приводить в чувство и эффективно конкурировать с Александром Соболевым. Все остальное — с меньшим приоритетом.

Хесус Медина забивает гол в ворота «Спартака»
Гол Хесуса Медины в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На тему центрфорварда вокруг красно-белых блуждала масса фамилий, но в итоге «Спартак» усилился вингером (на днях подпишут Бонгонда) и Мединой, которого рассматривают на позиции «десятки». И вот это самое интересное.

«Десятка» в понятии спартаковского болельщика — атакующий полузащитник вроде Федора Черенкова, Егора Титова или в кризисные времена Алекса. Медина совершенно другой типаж. И это «совершенно» не значит, что он не может сыграть «десятку». В конце концов футболисты на этой позиции действуют за счет разных качеств: кто-то моменты создает, а кто-то их с разной степенью успешности завершает.

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Вот если говорить о Медине, то это точно завершитель. В прошедшем сезоне он забил 11 голов: 7 из них — в касание, а перед остальными парагваец касался мяча не больше трех раз. Хесус — человек, который эффективно откроется, вбежит в зону, уведет защитника или классно пробьет с любимой левой. Но если его партнер Карраскаль (или будущий одноклубник Зиньковский) легчайше обыгрывают соперников, то Медина — это совсем не про дриблинг. Он не может придумать момент в одиночку, но способен его решить.

Собственно, из-за исполнительности Владимир Федотов отправил парагвайца на левый фланг обороны, где он замечательно провел весну. Но, как говорят, играть левого латераля парня не вдохновило, и он легко согласился приехать к Гильермо Абаскалю, который видит его желаемой «десяткой». То есть примой в атаке, а не винтиком в оборонительной системе.

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Но здесь есть вопрос. «Спартак» прошлой весной столкнулся с небывалым сопротивлением и фантастической плотностью в рядах соперников — все из-за узнаваемого атакующего стиля, которому каждый мечтал дать отпор. И ведь такие редуты эффективнее вспарывать, открываясь где-то между защитой и обороной соперника, а потом отдавать проникающие передачи внутрь штрафной. Но у Медины, повторюсь, с обострением через пас — так себе. По статистике в среднем за 90 минут, по данным RuStat, Хесус набирает меньше ключевых передач, чем Игнатов и Зиньковский.

Футболисты Хесус Медина и Павел Маслов
Хесус Медина и Павел Маслов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вы спросите, тогда откуда восемь голевых передач? Отвечу: пять — это подачи с углового, остальные три — в быстрых контратаках (а в них у «Спартака» голевые может отдавать даже Роман Зобнин).

Очевидно, красно-белые видят в Медине завершителя и не рассматривают его в контексте творческого «фантазиста», способного сказочно сварить атаку из топора.

Честно говоря, не очень понимаю, почему именно Медина, но догадываюсь, что в «Спартаке» с помощью парагвайца хотят закрыть вакуум в футболистах, которые умеют стабильно посылать мячи в сетку (половину результативных действий в прошлом чемпионате совершили Промес и Соболев — фантастическая доля). Поэтому завершитель-Медина стал сильно привлекательным лотом.

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В этом есть логика. Много моментов, но мало голов? Покупаем человека с качествами бомбардира. Правда, есть одно «но»: голы по большей части оформляют центрфорварды. А Медина все-таки поиграет в оттяжке, откуда он забивал, но все-таки больше в контратаках. И еще несколько раз с пенальти — тоже фактор.

Что ж, возможно, я чего-то в футболе не понимаю, но пока приобретение вызывает вопросы, хотя логику поймать можно. Впрочем, сезон РПЛ обычно дает ответы очень быстро. И по Медине на позиции «десятки» мы тоже скоро все поймем. Не переключайтесь.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Хесус Медина
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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