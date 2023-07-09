В «Динамо» подтвердили интерес к защитнику «Эспаньола» Монтесу
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил интерес клуба к защитнику «Эспаньола» Сесару Монтесу.
«Интерес к Монтесу? Сесар находится в наших шорт-листах», — сказал Гафин «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» вело переговоры о переходе футболиста, во время которых испанцы запросили за 26-летнего центрального защитника 10 миллионов евро.
Монтес перешел в «Эспаньол» в январе 2023 года. Он провел 22 матча за испанский клуб, отличившись тремя голевыми передачами.
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Динамо – Краснодар
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|13:00
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
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|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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|23.07
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