Спортивный директор «Торино» опроверг новость об интересе к Карраскалю
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» опроверг новость о том, что он заинтересован в переходе нападающего ЦСКА Хорхе Карраскаля.
«Информация о том, что я заинтересован в трансфере Карраскаля — неправда», — сказал Ваньяти «СЭ».
9 июля в «Болонье» также опровергли интерес к Карраскалю.
Ранее Legalbet сообщал, что спортивный директор «Торино» заинтересован в трансфере колумбийца.
В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт Карраскаля с красно-синими действует до конца июня 2026 года.
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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