В «Болонье» опровергли интерес к Карраскалю

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на новость о заинтересованности клуба в переходе нападающего ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Нет, мы не интересуемся Карраскалем. На данный момент у нас вообще нет интереса ни к одному игроку из РПЛ», — сказал Сартори «СЭ».

Ранее об интересе клуба к нападающему ЦСКА сообщил Legalbet.

В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.