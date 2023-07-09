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Сегодня, 13:53

В «Болонье» опровергли интерес к Карраскалю

Микеле Антонов
Корреспондент
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на новость о заинтересованности клуба в переходе нападающего ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Нет, мы не интересуемся Карраскалем. На данный момент у нас вообще нет интереса ни к одному игроку из РПЛ», — сказал Сартори «СЭ».

Ранее об интересе клуба к нападающему ЦСКА сообщил Legalbet.

В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Болонья
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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