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Сегодня, 11:57

Тео Бонгонда с агентом вылетел из Брюсселя

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тео Бонгонда и агент Зухайр Эссикал.
Фото Соцсети

Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда и агент Зухайр Эссикал вылетели из Брюсселя.

Ранее сообщалось, что в понедельник 27-летний конголезец пройдет медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак».

По информации испанских СМИ, красно-белые заплатят за Бонгонда до 10 миллионов евро.

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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