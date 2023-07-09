Тео Бонгонда с агентом вылетел из Брюсселя

Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда и агент Зухайр Эссикал вылетели из Брюсселя.

Ранее сообщалось, что в понедельник 27-летний конголезец пройдет медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак».

По информации испанских СМИ, красно-белые заплатят за Бонгонда до 10 миллионов евро.

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.