Скандальное интервью Мбаппе — последняя капля. «ПСЖ» хочет избавиться от токсичной звезды как можно скорее

Обстановка вокруг звездного француза накаляется с каждым днем.

Бомба с часовым механизмом

Килиан Мбаппе, вокруг которого «ПСЖ» планировал строить новую команду, сделав его капитаном и центральной фигурой проекта, превратился в невероятно токсичную для клуба личность. Настолько, что парижане фактически выставляют форварда из клуба и поставили на нем крест. А ультиматум, согласно которому Мбаппе должен в течение двух недель продлить истекающий через год контракт или уйти, уже неактуален.

Как утверждает журналист Marca Рамон Альварес, футболист отклонил три предложения о новом соглашении, и на этом «ПСЖ» решил поставить точку. Особенно после взорвавшего информационное пространство интервью Мбаппе изданию France Football.

Интересно, что эта беседа состоялась почти месяц назад — еще до паузы на матчи сборной — и была приурочена к признанию Килиана лучшим французским игроком завершившегося сезона. Тогда еще даже намеков на скандал не было, а знаменитое письмо с отказом продлевать истекающий летом 2024 года контракт не отправилось в офис «ПСЖ». Так что беседа с журналистами стала бомбой с часовым механизмом и сработала на пике кризиса в отношениях звезды с клубом.

Наговорил Мбаппе много. О том, что его результаты недооценивают, потому что он выступает в «ПСЖ». А игра в Париже не помогает ему раскрыться в полной мере, так как в клубе царит раздор. В то же время, отвечая на вопрос о Лиге чемпионов, Килиан заявил, что футболисты отдали все силы, и посетовал на свою травму, помешавшую ему сотворить чудо в ответном матче с «Баварией», тогда как на групповом этапе он был ключевой фигурой

Тут вроде бы все в рамках приличия и довольно дипломатично. Однако когда дело дошло до обсуждения глобальных причин неудач «ПСЖ» в главном еврокубке, Мбаппе сказал, что не может ответить на данный вопрос, и переадресовал его руководству. «Вам стоит спросить об этом у людей, которые собирают команду, развивают ее и строят этот клуб». Но и это еще не все: Килиан почти месяц назад довольно уклончиво говорил о своем будущем, заявив, что он одержим победой в Лиге чемпионов, независимо от того, в какой команде будет выступать.

Фото AFP

Оскорбление клуба

Реакция на подобные откровения получилась жесткой. По информации RMC Sport, свое отношение к интервью до руководства донесли шесть футболистов «ПСЖ». Удивляет, правда, что издание настаивает на том, что среди них были два летних новичка. Но как бы там ни было, общий смысл это не меняет, и слова Мбаппе названы оскорблением команды и клуба.

Позднее это подтвердил Canal+, а в информационном пространстве вовсю гуляет приписываемая президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи фраза: «Если он так думает, почему бы ему просто не уйти сейчас?» В данном случае «сейчас» — это ближайшая неделя. И, как утверждают испанские инсайдеры, в «ПСЖ» планируют закрыть сделку по продаже скандальной звезды до начала предсезонной подготовки, не желая видеть ее на тренировках.

Намеки на это уже видны. Как отметил один из агрегаторов новостей о «Реале», на одном из постеров с рекламой намеченного на 25 июля предсезонного матча «ПСЖ» и «Аль-Насра» исчез портрет Мбаппе, а в центр композиции из пяти футболистов вместо него сдвинули Неймара. Очень показательно, если учесть, что позиции бразильца, чей уход многим казался неизбежным, укрепились после назначения на пост главного тренера Луиса Энрике.

Фото AFP

На низком старте

Конфликт уже не тлеет, а полыхает. Мбаппе ведь тоже был недоволен откровениями Аль-Хелаифи, который заявил, что короткий контракт по схеме «2+1» был подписан под честное слово футболиста — не покидать Париж бесплатно. Побывавший в Камеруне на родине отца Килиан публично на это никак не отреагировал, однако сообщение L'Equipe об удивлении игрока и отсутствии каких-либо обещаний — очевидный вброс из окружения Мбаппе.

Подобного сейчас много. Например, уткой оказалась новость о поступившем в «ПСЖ» официальном предложении «Ливерпуля» купить капитана за 200 миллионов евро. Да и рассуждения о том, что в АПЛ Мбаппе больше всего впечатляет работа Микеля Артеты в «Арсенале», не позволяет всерьез рассуждать о желании игрока стать «канониром». Еще все ждали новых откровений и конкретики от Флорентино Переса, однако презентацию новичка «Реала» Арды Гюлера построили таким образом, что у журналистов не было возможности спросить президента о Мбаппе.

Но очевидно, что «Королевский клуб» — единственный, кто готов к трансферу французской звезды. Это подтверждают и источники Фабрицио Романо. По сути, сейчас все на низком старте. «ПСЖ» ждет, когда игрок свяжется с руководством. После этого станет известна цена вопроса и в игру вступит «Реал». А недельный срок для оформления главной сделки лета — наверное, мало. Но очевидно, что в Париже хотят поставить точку до конца июля.

В противном случае клубу придется выплатить Мбаппе первую часть бонуса за лояльность в размере 40 миллионов евро. Даже для парижан это совсем не мелочь, ведь выручка с продажи Килиана пойдет на усиление состава, который уже пополнили Шкриньяр, Асенсио, Угарте и Лин Канг Ин. Говорят, парижане нацелились на вингера «Барселоны» Дембеле.

Только это будет уже другая история. А нынешняя учит простой истине, которую по поводу Мбаппе озвучил Аль-Хелаифи: «Никто не может быть выше, чем клуб». Когда-то что-то подобное сказал при расставании с Месси президент «Барсы» Жоан Лапорта. А Килиан — пока и близко не Лео, и даже один «Золотой мяч» пока только в мечтах.