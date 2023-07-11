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Сегодня, 08:40

Медина официально в «Спартаке», Малкома зовет «Ливерпуль», игрок «Краснодара» уезжает к Черчесову

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Малком.
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Футболист Малком.
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Футболист Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Кристиан Рамирес.
Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» объявил о трансфере Медины

«Спартак» в понедельник вечером объявил о трансфере Хесуса Медины из ЦСКА — презентация и подписание контракта прошли на «Открытие Арене», где засветился и Тео Бонгонда.

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Это первый за 29 лет прямой переход из ЦСКА в «Спартак. Сам игрок признался, что был рад, когда ему предложили стать футболистом красно-белых. А тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что искал левоногого исполнителя, чтобы в составе появился баланс, а также возможность быть непредсказуемыми в атаке.

По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за 26-летнего парагвайца 7,5 миллиона евро. Контракт с Мединой подписан до лета 2026 года.

Футболист Малком.
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Малкома зовут в Саудовскую Аравию и «Ливерпуль»

Агент Тимур Гурцкая в программе «Это футбол, брат!» сообщил о возможном трансфере Малкома из «Зенита» в клуб из Саудовской Аравии. По его данным, 26-летнего бразильца хотят купить за 50 миллионов евро и уже согласовали с ним личный контракт с зарплатой в 10-12 миллионов евро в год.

Лидер «Зенита» в конце июня вернулся в Санкт-Петербург и проводит сборы с командой. В клубе информацию о переговорах по трансферу бразильца не подтвердили: «Предложений по Малкому не поступало», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сине-бело-голубых.

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По данным Foot Mercato, в услугах футболиста также заинтересован «Ливерпуль». При этом источник утверждает, что, несмотря на внимание английского клуба, 26-летний бразилец все еще думает о возможном переходе в «ПСЖ» и надеется на предложение парижан.

Контракт бразильца с «Зенитом» действует до июня 2027 года.

Футболист Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Фламенго» предлагает 15 миллионов евро за Клаудиньо

«Фламенго» провел переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает Globo.

По данным источника, бразильский клуб предложил за 26-летнего футболиста 15 миллионов евро и дополнительные бонусные выплаты, зависящие от числа сыгранных хавбеком матчей и достижений команды.

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Руководство «Зенита» отклонило предложение, потребовав больше денег. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с российской командой действует до конца июня 2027 года.

Футболист Кристиан Рамирес.
Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рамирес едет к Черчесову в «Ференцварош»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес отправится в «Ференцварош». О вероятности трансфера сообщил инсайдер Иван Карпов. По данным «СЭ», клуб из Венгрии заплатит за 28-летнего эквадорца 1,2 миллиона евро.

Изначально «быки» просили за защитника 1,5 миллиона евро, но в «Ференцвароше» эту сумму посчитали завышенной, так как не привыкли тратить такие средства на трансферы. Самая дорогая покупка при Черчесове с декабря 2021 года — приобретение хавбека Адамы Траоре из «Шерифа» за 2 миллиона евро.

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Что касается Рамиреса, то он еще в конце мая сообщил, что после сезона-2022/23 покинет Россию, и признавался, что хотел бы вернуться в Венгрию. Именно из «Ференцвароша» в 2017 году защитник и переходил в «Краснодар».

Супруга футболиста — гражданка Венгрии, а их дети учатся в Будапеште.

Футболист Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«Реал» уверен в трансфере Мбаппе

Переход Мбаппе в «Реал» — главная трансферная сага этого лета, которая ежедневно обрастает новыми подробностями.

Журналист испанской Marca Рамон Альварес де Мон делится свежими новостями: ожидается, что договоренность между клубами будет достигнута на этой неделе или в начале следующей. В мадридском клубе полагают, что руководство «ПСЖ» «разблокирует» ситуацию и одобрит переход нападающего. Оба клуба и сам Мбаппе уверены, что сделка состоится в ближайшее время.

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Контракт 24-летнего француза с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона. Ранее Килиан отклонил три предложения Парижа о продлении соглашения. Развязка близка.

«Такой трансфер — это редкость». Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» и все объяснил

Килиан Мбаппе
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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