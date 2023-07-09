В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Мухину

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину.

«Мухин — игрок ЦСКА. Поэтому комментировать здесь нечего», — сказал Гафин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» проявило интерес к полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину.

21-летний опорный полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за ЦСКА 24 матча, забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи. На его счету 5 игр за сборную России.