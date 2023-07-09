В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Мухину
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину.
«Мухин — игрок ЦСКА. Поэтому комментировать здесь нечего», — сказал Гафин «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» проявило интерес к полузащитнику ЦСКА Максиму Мухину.
21-летний опорный полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за ЦСКА 24 матча, забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи. На его счету 5 игр за сборную России.
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|0
|0
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|0
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4
|Ростов
|0
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|0
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|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Краснодар
|0
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|
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8
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|0
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
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|0
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|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
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|0-0
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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