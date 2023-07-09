ЦСКА и «Спартаку» предложили подписать бразильского защитника Педриньо
Как стало известно «СЭ», представители бразильского защитника Педро Энрике Азеведо Перейры (Педриньо) предложили услуги своего клиента столичным ЦСКА и «Спартаку».
Минувший сезон 20-летний футболист провел в «Атлетико Паранаэнсе», за который сыграл в 22 матчах (из них 13 — в чемпионате Паранаэнсе), не отметившись результативными действиями, получив 2 желтые и 1 красную карточку. В настоящий момент Педриньо находится в статусе свободного агента.
Представители футболиста рассчитывают, что им удастся устроить игрока в российский клуб, поскольку и ЦСКА, и «Спартак» испытывают нехватку кадров на фланге обороны, а основной для Педриньо является позиция левого защитника.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
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|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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