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Сегодня, 22:04

ЦСКА и «Спартаку» предложили подписать бразильского защитника Педриньо

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», представители бразильского защитника Педро Энрике Азеведо Перейры (Педриньо) предложили услуги своего клиента столичным ЦСКА и «Спартаку».

Минувший сезон 20-летний футболист провел в «Атлетико Паранаэнсе», за который сыграл в 22 матчах (из них 13 — в чемпионате Паранаэнсе), не отметившись результативными действиями, получив 2 желтые и 1 красную карточку. В настоящий момент Педриньо находится в статусе свободного агента.

Представители футболиста рассчитывают, что им удастся устроить игрока в российский клуб, поскольку и ЦСКА, и «Спартак» испытывают нехватку кадров на фланге обороны, а основной для Педриньо является позиция левого защитника.

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ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
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