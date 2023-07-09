«Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке Санчеса

Агент защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса, Фернандо Вильярреал сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал английскому клубу предложение о переходе колумбийца.

«Да, «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу», — сказал Вильярреал «СЭ».

Дэвинсон Санчес выступает за «Тоттенхэм» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 колумбиец провел 24 матча за «шпор» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее агент Санчеса опроверг информацию о том, что «Спартак» согласовал контракт с защитником.