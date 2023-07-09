«Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке Санчеса
Агент защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса, Фернандо Вильярреал сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал английскому клубу предложение о переходе колумбийца.
«Да, «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу», — сказал Вильярреал «СЭ».
Дэвинсон Санчес выступает за «Тоттенхэм» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 колумбиец провел 24 матча за «шпор» и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Ранее агент Санчеса опроверг информацию о том, что «Спартак» согласовал контракт с защитником.
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5
|Ахмат
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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