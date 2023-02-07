Перенес пять операций и мечтает вернуться в Европу. Кто такой Исмаэль Диас, которого хочет ЦСКА

Рассказываем о потенциальном новичке армейцев.

Три чемпионата мира

Прекрасно помню скепсис некоторых болельщиков «Спартака», когда год назад красно-белые усиливались «всего лишь игроками из Ямайки и Люксембурга». Не сомневаюсь, что сейчас возникнут сомнения и по поводу Исмаэля Диаса — правда, уже у тех, кто болеет за ЦСКА. Все-таки Панаму не отнесешь к большим футбольным странам, а в России за три десятка лет выступал единственный ее представитель — Альберто Бланко, который в 2005 году провел несколько матчей за «Аланию».

Однако Диас заслуживает внимания благодаря насыщенной спортивной биографии. Свою карьеру уроженец Панама-Сити начал в клубе «Тауро», куда отец привел Исмаэля в восемь лет. Высокой результативностью в тот период он не выделялся, так как к основному составу его подводили постепенно. Зато дебют на профессиональном уровне футболист, получивший прозвище Принц, запомнил на всю жизнь. В том числе благодаря тату, набитому в честь победного гола.

Тогда Диас завоевал первый в карьере чемпионский титул, а также проявил себя в составе сборных. Сначала взял серебро на домашнем Кубке КОНКАКАФ U-17, ярко сыграв в плей-офф. В четвертьфинале его голевой дубль принес победу над Тринидадом и Тобаго (4:2), а мяч канадцам оказался переломным в полуфинале (2:1). Потом было второе место на аналогичном турнире в категории U-20 и, соответственно, поездки на мировые чемпионаты в двух возрастных категориях. Из группы Панама не выходила, но на турнире 20-летних могла похвастаться боевой ничьей с Аргентиной (2:2), за которую играли Анхель Корреа и Симеоне-младший.

Как результат — переход в «Порту» летом 2015 года. А так как пробиться с ходу в основной состав было сложно, Диаса отправили во вторую команду. Итог получился великолепным: «драконы» выиграли турнир во втором португальском дивизионе, а панамский новичок с 13 мячами стал лучшим снайпером «Порту». Исмаэль даже сыграл за главную команду в Кубке лиги, и в Панаме были уверены, что в стране зажглась настоящая футбольная звезда.

Диаса вызвали в национальную сборную, где он открыл счет голам на Золотом кубке КОНКАКАФ-2017, а также приезжал в Россию на ЧМ-2018. Правда, все ограничилось выходом на замену против Бельгии, и некоторые на родине считали, что только что восстановившийся футболист, много забивавший в ту пору за вторую команду испанского «Депортиво», попал в заявку под давлением прессы. Как бы там ни было, на тренировке в России случилось еще одно повреждение, и это была уже настоящая черная полоса.

Исмаэль Диас. Фото Global Look Press

Дочь как мотивация

Из-за проблем с коленом буквально промелькнувший в португальской «Академике» Диас потерял полтора года карьеры, и в этот сложный период ему очень помог родной «Тауро». Все начиналось заново. Первые матчи, первые голы... А потом все снова оборвалось! В феврале 2020-го форвард получил тяжелейшую травму за секунду до того, как нанес голевой удар. Все случилось настолько неожиданно, что он остался на поле, однако медобследование, проведенное после матча, выявило разрыв крестообразной связки. Уже тогда было ясно, что восстановление займет девять месяцев.

Об этом Диас объявил на специальной пресс-конференции, где журналисты узнали вещи, о которых прежде никто не рассказывал. Речь о пяти операциях — первую провели, когда игроку было 15 лет.

«Я разговаривал с дочерью, говорил ей, что однажды ты поймешь все, что пережил твой отец, — рассказывал Диас. — В тот момент я пустил слезу и понял, что у меня есть кто-то, кого я хочу научить и объяснить, что жизнь бывает сложной. Да, это непросто, но важно двигаться вперед. Я благодарю людей, которые в меня не верят. Потому что они делают меня сильнее. И, конечно, очень ценю тех, кто оказывает мне всяческую помощь».

Как позже признавался Исмаэль, лучшей мотивацией для него стала дочь. А тогда — через несколько часов после объявления неутешительного диагноза — Исмаэль показал, что готов сражаться за свое футбольное будущее.

Его слова о цели играть в Европе следовало воспринимать именно так — и он сделал все, чтобы карьера снова пошла вверх, а проблемы со здоровьем благодаря усилиям врачей и вере в Бога остались в прошлом.

Исмаэль Диас. Фото Global Look Press

Обещанный титул

В 2021 году восстановившийся Диас выдал шикарный сезон и выполнил обещание выиграть с «Тауро» титул. Он провел 34 матча и забил 15 мячей, включая дубль в финальном матчей против «Эрреры» (3:0). Этого оказалось достаточно, чтобы получить приглашение от эквадорского клуба «Универсидад Католика». Местный футбол довольно хорош по меркам Южной Америки, а старые друзья, включая побеждавшего в Южноамериканском кубке с «Индепендьенте Дель Валье» Габриэля Торреса, дали лестные рекомендации.

Как оказалось, в выигрыше оказались все. «Тауро» получил компенсацию, которая, по оценкам панамских СМИ, составила полмиллиона долларов и была выплачена раньше окончания двухлетней аренды. «Универсидад» получил отличного игрока, по итогам чемпионата Эквадора-2022 оказавшегося в символической сборной турнира. Ну а сам Диас — возможность играть на более высоком уровне и по-настоящему перезапустить карьеру.

Получилось впечатляюще: 13 мячей и семь передач в чемпионате, еще пять голов в Кубке Либертадорес и Южноамериканском кубке. Диас снова в сборной, за которую он за последние полгода успел забить трижды, и к нему снова относятся как к звезде. Но Исмаэль в своих комментариях подчеркнуто скромен: «Я не ставлю себя выше других. Есть игроки лучше меня, а я просто работаю ради общей цели».

Журналисты отмечали, что в последнее время форвард категорически отказывался от комментариев о своем будущем. Хотя слухов, включая разговоры о возможном возвращении в Португалию, было много. Но, судя по всему, в ЦСКА у Диаса будет возможность сыграть на российских стадионах ярче, чем в 2018-м. Талант и набор футбольных качеств, среди которых умение действовать не только на левом фланге, но и в центре атаки, для этого есть.