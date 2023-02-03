«Зенит» и ЦСКА бьют пенальти чаще всех в российской истории. «Ростов» идет на рекорд сезона

Глобальное исследование 11-метровых.

Влияние ВАР

Текущий чемпионат России — самый результативный в истории. В среднем за игру команды РПЛ забивают 3,14 мяча, хотя раньше эта отметка даже не приближалась к цифре 3. Аномально много сейчас не только голов, но и пенальти. Прошло лишь 17 туров, а судьи уже успели назначить 72 11-метровых — при системе «осень-весна» целых четыре сезона уместили в себя меньшее число пенальти за все 30 туров.

Нет никаких сомнений в том, что число пенальти в этом сезоне перевалит за сотню — так было в трех предыдущих чемпионатах России. Откуда такая уверенность? Из-за ВАР. Обратите внимание на таблицу: до появления в РПЛ видеоарбитров в 2019 году среднее число пенальти за сезон едва превышало 70. Но теперь у судей появилась помощь: глаз стало больше, и число 11-метровых возросло. Явная тенденция: каждый сезон количество пенальти увеличивается, и по итогам этого чемпионата мы тоже непременно зафиксируем рекорд.

11-метровый «Ростов»

Рост назначенных пенальти положительно сказался на специалистах по ним — те, кто умеет исполнять 11-метровые, увеличили шансы стать лучшими бомбардирами лиги. В этом сезоне чаще всех с «точки» забивали полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз — по шесть раз.

На желто-синих стоит сделать акцент. Они забили почти треть своих голов с 11-метровых и идут на рекорд всех времен. В пользу «Ростова» арбитры назначили уже 11 пенальти. Это очень много — достаточно сказать, что лишь пять команд за всю историю ЧР исполняли их чаще за целый сезон. А тут впереди еще 13 туров.

«Ростову» осталось исполнить и забить всего три пенальти, чтобы превзойти оба достижения. Но и зеркальный рекорд имеет небольшие шансы пасть к июню. В чемпионате-1998 в ворота «Тюмени» пробили 14 пенальти. В текущем сезоне чаще всего от судей страдают «Факел» и «Крылья Советов» — в их ворота назначали по восемь 11-метровых.

ЦСКА впереди всех

А кто исполнял пенальти чаще всех в российской истории? Круг претендентов тут очевиден: только ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» провели в высшей лиге каждый сезон, значит, они и должны быть впереди. Но любопытно, что «Зенит», пропустивший три элитных сезона в девяностые, тоже находится в таблице высоко.

Если говорить о чистом количестве ударов и голов с «точки», то первое место у ЦСКА. Но в пересчете на сезон лидерство выхватывает «Зенит» — он бьет по 6,3 пенальти в среднем за чемпионат. Следом за сине-бело-голубыми идут армейцы и «Алания», которую давно не видели в РПЛ. Но владикавказцы гремели в девяностые, становились чемпионами России и частенько били пенальти.

Интересный факт: «Сибирь» — единственная команда-участница ЧР, никогда не забивавшая пенальти. В единственном для новосибирского клуба сезоне-2010 в его пользу был назначен лишь один 11-метровый, и он не был реализован.

«Томь» — лучшая по реализации

Но какой толк от пенальти, если их реализация нулевая, как у «Сибири»? По совокупному числу голов лидеры предсказуемые — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», а вот таблица успешной реализации выглядит неординарно.

Если бы мы не ограничили порог вхождения в рейтинг восемью сезонами, то на первых местах с безупречной статистикой находились бы «Тосно» и «Балтика» — они реализовали вообще все свои удары. Но и цифры «Томи», «Шинника» и «Москвы» выглядят устрашающе. Ужасает и то, что один из этих клубов давно не существует, а другой недавно потерял профессиональный статус.

Из тех, кто отыграл в элите хотя бы восемь сезонов, хуже остальных пенальти реализовывала «Алания» — ее игроки мазали каждый третий удар (65,3% точности).

«Спартак» — в тройке по пропущенным пенальти

На счету «Ростова» — 29 участий в чемпионатах России, на счету самарских «Крыльев» — 28. При этом обе команды чаще всего считались середняками или аутсайдерами и, как следствие, получали в свои ворота множество пенальти.

На третьем месте по назначенным в пользу оппонента 11-метровым находится «Динамо», а вот на третьем месте по пропущенным голам с пенальти идет «Спартак». Красно-белые близки к грустному юбилею: они в двух мячах от сотни забитых противниками пенальти. «Динамо» с «Локомотивом», впрочем, тоже могут в этом сезоне добраться до круглого числа.

Еще показательнее — таблица ниже. Согласно статистике, в среднем за сезон гранды получают примерно равное количество пенальти в свои ворота — от четырех до пяти. Из списка выбивается давно вылетевший «Сатурн» — его голкиперы реже всех сталкивались с 11-метровыми среди тех, кто провел в элите минимум 8 сезонов.

«Сатурн» — не главная аномалия рейтинга. Если бы мы взяли всех участников ЧР, то на первое место вышла бы «Балтика» — она провела в элите три сезона, и в среднем в ее ворота били по 3,67 пенальти за чемпионат.

Отметим, что еще четыре года назад «Зенит» в эту таблицу даже не влезал, но поднялся. В последний раз в ворота сине-бело-голубых назначали больше пяти пенальти за сезон в 2007 году.

Лучшие вратари — у армейцев

С 11-метровыми можно бороться, если у тебя есть специалисты по их отражению. В отдельных сезонах в РПЛ блистали разные голкиперы — и Роман Березовский, и Александр Беленов. Но на дистанции лучшие вратари — у ЦСКА: в ворота красно-синих не было забито 44 пенальти (34,9%). Другими словами, каждый третий 11-метровый в ворота армейцев не был реализован. На счету Игоря Акинфеева в премьер-лиге 22 отраженных удара с «точки».

«Спартак», «Зенит» и «Локомотив» не попали в десятку — в их ворота не забили 22%, 23% и 24% пенальти соответственно. Зато в топ-3 попал «Краснодар» — если Матвей Сафонов отразит еще несколько 11-метровых, то черно-зеленые обойдут «Сатурн» и поднимутся на второе место.

«Зенит» и ЦСКА бьют в полтора раза чаще, чем допускают

Очевидно, что пенальти чаще исполняют атакующие команды. Если ты все время находишься у чужих ворот, то, разумеется, рано или поздно твоего футболиста снесут в штрафной. Правда, этот тезис работает не всегда: например, в 2003 году занявший последнее место «Черноморец» исполнил десять пенальти, а его соперники — лишь пять. Новороссийская команда вообще часто била 11-метровые и до сих пор остается в топ-3 по соотношению свои/чужие.

Но два лидера — «Зенит» и ЦСКА. Петербургская и московская команды исполняют 11-метровые в полтора раза чаще противников, и вполне возможно, в ближайшее время эта пропорция будет лишь увеличиваться, ведь они остаются в числе флагманов нашего футбола.