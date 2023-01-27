На сборе ЦСКА зажигают таланты из молодежки. 19-летний Арбузов забил «Партизану» спустя две минуты после выхода на поле

Армейцы победили 2:1.

ЦСКА в привычной для клуба тишине проводит зимнюю паузу. Никаких скандалов, громких фраз и почти без трансферов. Единственное приобретение — 22-летний центральный защитник Илья Агапов, перешедший из «Нижнего Новгорода» за 1,3 миллиона евро. Второй сбор для армейцев начался 24 января и продлится до 5 февраля в турецком Белеке.

Как и многие российские команды, проводящие сборы за рубежом, ЦСКА столкнулся с трудностями из-за политической обстановки. Ранее болгарский «Левски» отказался играть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом». А от товарняка с ЦСКА — датский «Вайле».

Первым соперником красно-синих стал белградский «Партизан», клуб, с которым ЦСКА связывает давняя и крепкая дружба. Интересно, что в Турцию поддержать команду приехала пара сотен фанатов армейцев. При этом в составе обеих команд играет бывший представитель клуба-побратима — в ЦСКА это правый защитник Милан Гайич, в «Партизане» — экс-армеец Бибрас Натхо. К слову, в свои 34 израильтянин еще в полном порядке и вышел в стартовом составе.

Состав ЦСКА получился весьма предсказуемым — вернулся в основу после травмы Игорь Дивеев, а тройку ЦЗ с ним составили Роша и Мойзес. Зайнутдинов и Обляков по флангам, связка Чалов — Кучаев — Медина впереди. А вот в центре поля место в основе в паре с Мендесом получил 17-летний Кирилл Глебов, еще не дебютировавший за взрослую команду на официальном уровне. А еще на лавке остался чуть позже присоединившийся к команде Хорхе Карраскаль. В остальном — боевой состав, который не сильно будет отличаться от того, что будет в распоряжении Федотова весной.

Первый тайм прошел в весьма вялом (что ожидаемо на сборах) ритме. Диктовал темп ЦСКА, в основном неспешно катавший мяч. До обострений доходило редко, да и сам «Партизан» не сказать что мощно прессинговал, провоцируя ошибки. Но моменты у ворот сербов все же возникали, и генерировал их в основном активный Кучаев — на 21-й минуте отобрал мяч и вместе с Мединой создал момент для Облякова, но удар у того не получился. А самый острый момент упустил тот же Медина, умудрившись не попасть в ворота с близкого расстояния. Спустя минуту уже «Партизан» создал остроту — но опаснейший прострел на дальней штанге некому оказалось замкнуть.

Видимо, в перерыве Федотов четко обозначил задачу основной обойме, и с первых минут второго тайма ЦСКА включил мощный прессинг. Моменты пошли, и на 59-й минуте после очередного углового Обляков откатил мяч Чалову, которому оставалось просто расстрелять ворота. Еще минуту спустя ЦСКА забил второй, но судья зафиксировал офсайд у Медины после удара-паса молодого Глебова.

На 63-й минуте Федотов заменил все 10 полевых игроков, оставив лишь Игоря Акинфеева. На поле появилось множество молодых игроков из молодежки, приправленных опытными Набабкиным, Щенниковым, Карраскалем и Заболотным. Качество игры от этого пострадало, но пришла на выручку погода.

Еще до начала матча начало сильно задувать, объявляли даже штормовое предупреждение. Матч все же сыграли, но во второй сорокапятиминутке ветер стал просто бешеным и дул в сторону ворот «Партизана». Это играло на руку армейцам во множестве эпизодов — то у вратаря Поповича просто не получится адекватно выбить мяч от ворот, то после навеса Ушакова снаряд полетит точно ему за спину. Сербский вратарь справлялся, а на 86-й минуте увидел, как нападающий его команды Неманья Йович на замахе убирает Ушакова с Набабкиным и укладывает мяч в дальний угол. Братское дерби катилось к ничьей, но на 92-й минуте появившийся минутой ранее нападающий Ярослав Арбузов установил счет 2:1. Яркое выступление от еще одного армейского таланта.

Какие-то выводы по игре ЦСКА пока делать сложно. Очевидно, команда продолжит играть по отработанной схеме 3-4-3 и искать потенциальное усиление обоймы в молодежке. А там, может, и получится провернуть еще 1-2 интересных трансфера.