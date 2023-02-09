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Сегодня, 08:30

Дзюба перешел в «Локомотив», Глушаков близок к трансферу в «Нижний Новогород», «ПСЖ» ждет игрока «Реала»

Георгий Кузнецов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Дзюба стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 34-летним нападающим Артемом Дзюбой. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2022/2023. За москвичей нападающий будет выступать под седьмым номером.

Дзюба прокомментировал свой переход в социальных сетях: «Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!»

Дзюба стал свободным агента после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. За команду форвард провел 5 матчей и забил 1 мяч.

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Смольников тоже перешел в «Локомотив»

Также «Локомотив» объявил о подписании контракта с 34-летним Игорем Смольников. Контракт с защитником подписан до конца сезона 2022/2023. Футболист будет выступать за «железнодорожников» под 8 номером.

Последним клубом Смольникова было московское «Торпедо», с которым защитник разорвал контракт в декабре 2022 года. В этом сезоне РПЛ защитник провел за «автозаводцев» 16 матчей, забил 1 мяч и отметился 1 результативной передачей.

Глушаков близок к заключению контракта с «Нижним Новгородом»

36-летний полузащитник Денис Глушаков в ближайшие дни перейдет в «Нижний Новогорд». Ранее футболист присоединился к команде на сборах, чтобы пройти просмотр. По инсайдерской информации, зарплата Глушакова в нижегородском клубе составит 1 миллион рублей в месяц.

В начале января полузащитник покинул подмосковные «Химки» и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне РПЛ Глушаков провел 19 матчей, забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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«ПСЖ» хочет подписать Асенсио летом

По информации El Debate, «ПСЖ» предложит 27-летнему полузащитнику Марко Асенсио 15 миллионов в качестве бонуса за подписание контракта, если футболист перейдет в качестве свободного агента в июле 2023 года. Соглашение полузащитника с мадридским «Реалом» истекает в конце сезона 2022/2023. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения. В этом сезоне Асенсио забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач за «Реал» во всех турнирах.

Марко Асенсио. Фото AFP
Марко Асенсио.
Фото AFP

Санкции могут помешать «Манчестер Сити» подписать Беллингема летом

По сообщению The Telegraph, «Манчестер Сити» хотел подписать 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. В футболисте «горожане» видят замену 31-летнему Кевину де Брюйне. Но обвинение «Манчестер Сити» в нарушениях финансовых правил может сорвать сделку. Угроза снятия очков и возможность исключения из Премьер-Лиги не дают «горожанам» спланировать летнюю трансферную кампанию.

В этом сезоне Беллингем забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press
Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press

Дзаньоло переходит в «Галатасарай»

Итальянский талант после скандала в «Роме» продолжит карьеру в чемпионате Турции. Во время зимнего трансферного окна Николо шантажировал клуб, требуя отпустить его в «Милан». Сделка не состоялась, как и переход в «Борнмут», также интересовавшийся игроком. Теперь отношения Дзаньоло с «Ромой» испорчены — его вывели из команды и были готовы держать на скамейке до конца сезона. Но на выручку пришел «Галатасарай», который, по слухам, заплатит за 23-летнего игрока 15 миллионов евро плюс бонусы.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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