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Сегодня, 12:10

Баринова не отпускают в Турцию, ЦСКА нацелился на игрока сборной Панамы, Вендел останется в «Зените»

Георгий Кузнецов
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Исмаэль Диас.
Фото ФК «Тауро», Соцсети
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ЦСКА хочет купить полузащитника сборной Панамы

Журналист Билли Пинеда сообщил, что ЦСКА может подписать 25-летнего полузащитника Исмаэля Диаса. Панамский футболист выступает за эквадорский «Универсидад Католика». В этом сезоне Диас отыграл 20 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона долларов.

Исмаэль Диас. Фото ФК «Тауро», Соцсети
Исмаэль Диас.
ФК «Тауро», Фото Соцсети

«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по Баринову

«Бешикташ» не оставляет попытки приобрести 26-летнего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт». Последнее предложение в 5 миллионов евро не устроило «железнодорожников», которые рассчитывают выручить более крупную сумму.

В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 16 матчей в РПЛ, забил 1 мяч и отметился 1 голевой передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

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Вендел решил остаться в «Зените»

Агент 25-летнего полузащитника Чезаре Барбьери прокомментировала информацию о том, что футболист может покинуть петербургский клуб: «Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться. «Фламенго» — великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи».

Ранее бразильский журналист Габриэль Рейс утверждал, что Вендел может стать игроком «Лиона» и входит в шорт-лист ряда европейских клубов, однако сам бразилец якобы желает вернуться на родину и выступать за «Фламенго».

В этом сезоне Вендел сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Вендел. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вендел.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дзаньоло переходит в «Галатасарай»

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что 23-летний полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло близок к переходу в «Галатасарай». Инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб заплатит 15 миллионов евро, а еще 5 миллионов переведет в качестве бонусов. Сумма будет выплачиваться 4 траншами.

В этом сезоне серии А Дзаньоло провел 13 матчей и забил один гол. В январе футболист был выведен из состава римского клуба, так как сначала попросил выставить его на трансфер, а в итоге отклонил единственное предложение до закрытия зимнего окна в Европе.

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press
Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press

Моура покинет «Тоттенхэм» летом

30-летний полузащитник Лукас Моура не будет продлевать контракт с «Тоттенхэмом», который истекает в июне 2023 года. UOL сообщает, что у футболиста есть предложения из Англии, Италии и Франции.

В текущем сезоне Моура провел за «Тоттенхэм» 8 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

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Обамеянг и Зиеш хотят уйти из «Челси»

По данным Фабрицио Романо, 33-летний нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и 29-летний полузащитник Хаким Зиеш могут покинуть «Челси» летом. Обамеянг хотел вернуться в «Барселону» этой зимой, но каталонской команде запрещено регистрировать одного игрока дважды за сезон. Зиеш был близок к трансферу в «ПСЖ», но сделка сорвалась из-за проблем с документами.

В этом сезоне Обамеянг забил 3 мяча в 17 матчах за «Челси» в АПЛ, а Зиеш отметился одной голевой передачей в 16 встречах.

Дмитрий Баринов
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Челси
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