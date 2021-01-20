Взгляд из Италии на возможный трансфер.

Вспомнили!

Готов аплодировать стоя спортивному директору красно-белых Дмитрию Попову. И это без малейшей иронии! Если у «Спартака» получится расстаться и заработать на трансфере своего 29-летнего нападающего с его бэкграундом, то такую сделку смело можно будет считать большим успехом менеджмента москвичей. Отбить все или хотя бы часть затрат на подписной бонус и освободиться от высокой зарплаты способного, но не нашедшего себя в команде Кокорина — безусловная удача. Это лет пять-шесть назад продажа молодого и многообещающего форварда в условный «Милан», куда его сватал Фабио Капелло, за четыре миллиона евро (такую сумму в среду назвал канал Sky Sport) или даже за пять стала бы провалом, а сегодня полноценный трансфер или даже просто аренда в «Фиорентину» — успех.

Еще до вчерашнего позднего вечера возникали сомнения, что клубы серии А могут всерьез рассматривать кандидатуру нынешнего Кокорина. Но в ночь со вторника на среду итальянское спортивное телевидение выдало информацию: «Фиорентина» теперь все-таки готова вести предметные переговоры со «Спартаком». До этого инициативу в одностороннем порядке проявлял в основном посредник Давиде Липпи (сын известного тренера Марчелло Липпи), который, кстати, имеет прямое отношение к появлению в «Фиорентине» знаменитого французского хавбека Франка Рибери. И вот во вторник «фиалки» решили ответить взаимностью.

Все станет ясно в ближашие дни

Что же произошло? Во второй половине дня во вторник состоялась встреча хозяина клуба Рокко Коммиссо с главным тренером Чезаре Пранделли и спортивным директором Даниэле Праде. После унизительного поражения со счетом 0:6 от «Наполи» в 18-м туре серии А флорентийцы оказались всего в пяти очках от зоны вылета, а по числу забитых голов (18) хуже только «Парма» — 14. Забивной нападающий нужен «Фиорентине» как воздух, и вот Праде, большой друг Липпи-младшего, сумел пролоббировать на совещании кандидатуру Кокорина. Коммиссо дал добро на попытку заполучить россиянина, а Пранделли, который явно находится в состоянии шока, согласился.

Спартаковскую зарплату Кокорина в районе 3 миллионов евро в год нынешняя «Фиорентина», конечно, не потянет, но если отбросить этот момент, то при согласии москвичей и уступках по окладу самого футболиста переезд в Италию становится возможным.

Думаю, что все решится в ту или иную сторону достаточно быстро: трансферное окно в Италии работает до 1 февраля включительно, возможности для долгой раскачки нет. Тем более при нынешних антиковидных ограничениях на Апеннинах и связанных с ними множеством бюрократических моментов, на решение которых уходит время. К тому же Кокорин не единственная кандидатура для «Фиорентины». И не факт, что приоритетная: есть еще как минимум двое — бразилец Фелипе Андерсон и аргентинец Алехандро Гомес. Так что подождем денек, максимум два, и все станет понятно.

Если Александр перейдет в «Фиорентину», то кто и что его там ждет? Кокорина встретит далекий от своих лучших тренерских сезонов Пранделли, чей короткий контракт с клубом закончится летом. Чезаре принял команду уже по ходу чемпионата и пока по среднему количеству добытых очков уступает уволенному Якини. Кокорина примет в клубе Праде, который провалил трансферную кампанию «Фиорентины» осенью прошлого года и тоже висит сейчас на волоске. Кокорин попадет в город, где одни из самых требовательных и мгновенно впадающих из одной крайности в другую болельщиков, бурлящие из-за плохих результатов. Кокорин придет в команду, где именем никого не впечатлит: в свое время во Флоренции играли Роберто Баджо, Габриэль Батистута, Руй Кошта. Это не говоря о до сих пор работающей в клубе легенде всей Италии Джанкарло Антоньони, чемпионе мира-1982.

Круги флорентийского ада

Иными словами, Александр, которого будут, видимо, подавать как спасителя, попадет на адскую сковородку. И на ней у Кокорина не будет времени на адаптацию, которое дали, скажем, Алексею Миранчуку в «Аталанте». В истории итальянского футбола скромный клуб из Бергамо в подметки не годится по значимости «Фиорентине» и по титулам, и по вниманию всей страны.

А если вспомнить, какие проблемы с адаптацией возникли у находящегося на пике карьеры 25-летнего Миранчука, то можно представить, как сложно придется во Флоренции 29-летнему Кокорину. Вот только Алексея никто спасителем заранее не считал, да и спасать «Аталанту» от вылета точно не надо. В нынешней же «Фиорентине» у всех горит земля под ногами, и риск спалиться на таком огне есть у любого новичка. Это, повторю, на фоне заканчивающегося контракта главного тренера и проблемной ситуации с продлением договора спортивного директора.

Рискнет ли Кокорин нырнуть в это все, если «Спартак» и «Фиорентина» договорятся? Прежде чем принять решение, Александру необходимо как следует подумать. И если он решит рискнуть, то надо четко понимать, что соскочить с той самой адской сковородки очень непросто, гораздо проще на ней сгореть. Так что «Спартак» может только выиграть от перехода Кокорина, а вот выиграет ли сам Александр — очень большой вопрос.