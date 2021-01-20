Несколько мыслей о возможном будущем 29-летнего форварда «Спартака».

Итак, тема пошла: красно-белые словами директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова подтвердили факт контактов с «фиалками» по Кокорину. Но во Флоренции, если все сложится, Александру придется очень непросто. Вот несколько факторов.

Первый. Клуб в пяти очках от зоны вылета с показателем один гол в среднем за матч в 18 турах серии А-2020/21. В любом новичке-нападающем там видят спасителя — притом что команду колбасит и мячи даются с колоссальным трудом. А если не пойдет? Причем, по объективным или субъективным причинам, никого волновать не будет.

Второй. Болельщики «Фиорентины» — одни из самых горячих даже по меркам Италии. Закидать пакетами с дерьмом дом футболиста, устроить митинг у офиса клуба для них плевое дело. Да, сейчас нет зрителей на трибунах, но в самом городе никто не застрахован от подобных проявлений. Не дай бог кому-то из игроков провалиться - сожрут в секунду, как пираньи.

Капелло оценил перспективы Кокорина в серии А

Третий. В памяти местного народа еще живы воспоминания о временах Роберто Баджо, Батистуты. Фанаты на уровне подсознания станут сравнивать Кокорина с этими великими - а как трудно соответствовать, любому, не только Александру, объяснять не нужно.

Четвертый. Главный тренер Пранделли работает до лета, потом, судя по всему, уйдет. И если последует выкуп или аренда с правом выкупа (пока это неясно, возможен и вариант простой аренды до конца сезона, все зависит от условий при том или ином сценарии), то неизвестно, какие виды на Кокорина у сменщика. То же самое касается спортивного директора «Фиорентины» Праде, который сейчас контактирует со «Спартаком». Да, это не о «здесь и сейчас», но лето настанет — моргнуть не успеем. Тоже вопрос.

Но, несмотря на все это, нужно пробовать - даже при условии понижения зарплаты по сравнению со спартаковской, что неминуемо произойдет в случае трансфера. Возможно, для Александра это последний шанс перезапустить карьеру. Если, конечно, стороны договорятся - ведь «фиалки» смотрят и Фелипе Андерсона (аренда в «Порту» от «Вест Хэма»), и аргентинца Алехандро Гомеса («Аталанта», в порядке, хотя уже 32 года, но конфликтует с Гасперини), возможно, еще кого-то.

И все-таки громко заявить о себе в одной из лучших лиг мира - это станет суперответом всем критикам. Пробуйте, Александр!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции