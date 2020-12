Малиновский забил, Миранчука ждут к «Ювентусу»

Se n'? andato l'eroe del Mundial '82, un grande dolore per tutti noi.

Un minuto di reccoglimento per ricordare Paolo Rossi.

Ciao Campione. Ciao Pablito.



A minute's silence in memory of the hero of 1982 World Cup, Paolo #Rossi. Farewell Champion, Farewell Pablito. pic.twitter.com/37piEBSXJG