Малиновский забил, Миранчука ждут к «Ювентусу»

В понедельник Алексей Миранчук начнет тренироваться в общей группе «Аталанты» и будет готовиться к матчу с «Юве», а сегодня команда Гасперини уверенно обыграла «Фиорентину» (3:0).

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Аталанта» — «Фиорентина» — 3:0 (1:0)

Голы: Гозенс, 44 (1:0). Малиновский, 55 (2:0). Толой, 63 (3:0).

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Мохика, 81), Ромеро (Паломино, 74), де Рон, Малиновский (Муриэль, 74), Фройлер, Пессина (Джабуаа, 89), Сапата (Ламмерс, 81).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути, Лирола (Рибери, 59), Миленкович, Бонавентура, Бираги (Баррека, 73), Эйсерик (Кальехон, 59), Пульгар (Кастровилли, 46), Амрабат, Влахович (Куаме, 71).

Предупреждения: Амрабат, 54. Ромеро, 66. Рибери, 80.

Судья: Мариани.

13 декабря. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Гасперини не собирается в отставку

Миранчук выпал из поля нашего зрения после ноябрьских матчей за сборную России. Вернувшись в Бергамо, он сыграл пять минут против «Ливерпуля», сдал положительный тест на коронавирус и отправился на карантин. В режиме самоизоляции Алексей укрылся в одном из приспособленных для этого отелей, сменив там украинца Руслана Малиновского. Малиновский, кстати, был готов сыграть уже в предыдущем туре и попал в заявку на матч с «Удинезе», однако игру перенесли на начало 2021 года в самый последний момент: «Аталанта» прибыла в Удине, но не смогла там сыграть из-за проливного дождя, который превратил местное поле в болото.

Se n'? andato l'eroe del Mundial '82, un grande dolore per tutti noi.

Un minuto di reccoglimento per ricordare Paolo Rossi.

Ciao Campione. Ciao Pablito.



A minute's silence in memory of the hero of 1982 World Cup, Paolo #Rossi. Farewell Champion, Farewell Pablito. pic.twitter.com/37piEBSXJG — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 13, 2020

Раз уж Джан Пьеро Гасперини сообщил накануне местным журналистам, что Алексей готов с ходу вернуться в понедельник в общую группу, значит, можно предположить, что Миранчук перенес болезнь в достаточно легкой форме и как минимум несколько дней занимался в индивидуальном порядке. А пока он находился на карантине, «Аталанта» совершила прорыв в своей истории: команда второй раз подряд вышла из группы в Лиге чемпионов. Случилось это, что любопытно, на фоне ставшей достоянием общественности ссоры Гасперини и капитана команды Алехандро Гомеса, которого поддержал в раздевалке Йосип Иличич. Пошли разговоры о расколе в команде и о якобы неминуемой отставке Гасперини, однако и сам тренер, и хозяева «Аталанты» заявили после победы над «Аяксом», что об этом нет и речи. А поскольку хозяева клуба публично дали понять, что команда в целом важнее любого из ее отдельных элементов, можно предположить, что размолвка между тренером и двумя звездами «Аталанты» завершилась победой главного тренера.

В среду ждем Миранчука в заявке

В этой связи любопытно еще вот что. Практически одновременно с тем, как Гасперини поругался с Гомесом и Иличичем, тренер неожиданно для многих проявил красноречие по поводу Миранчука и Малиновского: мол, до этого я давал незаслуженно мало времени этим ребятам, а теперь они получат куда больше шансов, чтобы проявить себя. Про Миранчука мы поймем больше в этом контексте чуть позже (то есть когда он вернется в строй), а вот Малиновский вышел против «Фиорентины» в стартовом составе и выглядел очень достойно. У Иличича накануне заболело горло и поднялась температура, и он в заявку вообще не попал. А незаменимый доселе Гомес начал и закончил матч с «фиалками» на скамейке запасных. Компанию же Малиновскому в атаке составили с первых минут матча Пессина и Сапата.

За минуту до перерыва счет открыл Гозенс, использовавший передачу Сапаты. Тот же Сапата в начале второго тайма заработал штрафной удар, и Малиновский прекрасным ударом со своей рабочей левой ноги забил второй гол в ворота Драговски, который в первом тайме несколько раз выручил своих партнеров до гола Гозенса. Ну а крупным счет сделал защитник Толой, который после подачи углового забил головой с паса головой же другого центрального защитника — Джимсити. «Фиорентина» под руководством Чезаре Пранделли откровенно разочаровала, а «Аталанта» в хорошем настроении подошла к матчу с «Ювентусом», который состоится в среду, 16 декабря. После четырех пропущенных Миранчуком из-за коронавируса матчей ждем его в заявке на игру в Турине!