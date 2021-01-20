Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о возможном переходе Кокорина в «Фиорентину» Миранчуке , Шомуродове, Промесе и сокращении РПЛ до 12 команд

И в деньгах потерять, и без практики остаться

— Как думаете, уедет ли Кокорин в серию А?

— Пока мы видим, что в «Спартаке» у него не складывается. Тедеско не нашел ему оптимального места на поле, нет еще полного взаимопонимания с партнерами. Согласитесь, что-то не то. Значит, он вправе выбирать, куда двигаться дальше.

— А что вы ему посоветовали бы?

— Если Кокорин хочет вернуться в сборную страны, ему надо идти в «Сочи». Поверьте, он вошел бы как нож в масло в систему игры Федотова. Там же есть Нобоа, который бы своими тонкими передачами постоянно снабжал Александра. В «Спартаке» сейчас такого диспетчера нет.

— А почему бы ему не поехать в «Фиорентину»? Он же всегда говорил, что мечтает поиграть в Европе.

— Интересный вариант. Но надо все просчитать. И так ли его ждут в Италии? Пока я не видел интервью главного тренера «Фиорентины», что ему нужен Кокорин. Это очень тонкий момент. Все зависит от самого игрока. Если решится — то действительно серьезный вызов для него. Возможно, он в нем и нуждается. У него же пограничный возраст.

— Последний контракт.

— Не торопитесь. Посмотрите на Ибрагимовича. Рано загадывать. Про Кокорина же многие говорили, что это действительно сильный нападающий. Но в «Спартаке» он почему-то не играет...

— Дело в Тедеско?

— Может быть, и в партнерах. Пока он не сыгран с остальными. Своего Нобоа в «Спартаке» нет. Все эти ребята при всем к ним уважении много бегают, трудятся, но проникающих передач в штрафную маловато. Не хватает внезапности, нестандартности. Если Кокорин действительно нацелился на Италию, то ему там придется непросто. Там своих игроков тоже хватает, к легионерам они отнесутся настороженно. Кто захочет отдавать свои деньги? Предстоит борьба за место под солнцем.

— Кроме того, Кокорин, скорее всего, в два раза потеряет в деньгах.

— Тогда ему надо сесть и крепко подумать: «А зачем ехать? А вдруг не получится?» Можно и в деньгах потерять, и без практики остаться. На мой взгляд, «Сочи» — очень неплохой для него вариант. Это сейчас единственный клуб в России, который может его взять. И именно в команде Федотова Кокорин способен реанимировать свои сильные качества. У него же и дриблинг, и удар, и понимание. Но нужно еще и попасть в систему игры. Тедеско же его не видит ключевым футболистом. Помню, как Юрий Морозов ставил Кержакова в основу «Зенита». Тот не забивал 12 матчей. Двенадцать! А тренер все равно в него верил. А я не вижу, что в «Спартаке» на Кокорина рассчитывают.

— Тут же еще и травмы вмешались...

— Так если дело в мышцах, то зачем тогда ехать в Италию? Зачем? Он там сразу здоровее станет, что ли? Тут все надо взвесить. Так что я бы посоветовал ему вернуться в «Сочи», к Нобоа.

А я вам говорил про футбольный интеллект Шомуродова. Оказался прав

— Теоретически у Кокорина больше шансов проявить в Европе, чем у Смолова?

— Кокорин интереснее. Смолов — игрок старообразный. Что-то сделает и отдыхает, выключается. У Миранчука, кстати, такая же история.

— Думаете?

— А почему он не выходит с первых минут? Конечно, конкуренты серьезные. Но он и сам пока не до конца адаптировался к европейскому футболу. Не понял требований Гасперини. Во всяком случае, Алексею возраст еще позволяет это сделать, перестроиться. А вот Кокорин рискует. Он должен быть готов давать результат в «Фиорентине» с первого же матча! Выходить, забивать, отдавать. Жаль его...

— Жаль?

— Талант-то у него был. Надеюсь, не растерял весь свой потенциал. Вспомните, как он играл в «Динамо». Но там рядом были Кураньи, Воронин. Там ему помогали. А тут он едет в чужую страну. Ждут ли его там с распростертыми объятиями? В «Сельте», например, быстро поняли, что Смолов не может все 90 минут носиться как челнок.

— Шомуродов в «Дженоа» вас приятно удивил?

— Почему удивил? Помните, я давал вам интервью, в котором заявил, что его футбольный интеллект выше, чем у многих нападающих премьер-лиги. Мне почти сразу он приглянулся в «Ростове». Ну вот, получается, Орлов оказался прав? Уже пишут, что им интересуется «Ювентус». Его задатки, качества позволяют не потеряться в чемпионате Италии, проявить себя.

— Еще одна фигура, которую активно обсуждают в СМИ, — Квинси Промес. Если он вернется в «Спартак», красно-белые станут реальными конкурентами «Зенита» в борьбе за золото?

— Знаете, я не сторонник возвращения ни Промеса, ни Халка. Два раза в одну реку не входят. «Спартаку» нужен прежний Квинси, когда он делал разницу, мог обыграть один в один. А сейчас он не такой. Да и бразилец сдал. Время... Надо обратить внимание на своих, российских ребят. Кстати, почему вы меня не спрашиваете по поводу реформы РПЛ?

12 команд в РПЛ — глупость. ПФЛ надо вернуть на схему «весна-осень»

— Про сокращение лиги до 12 команд?

— Да. Нашему чемпионату действительно нужна реформа. Но 12 команд — это большая глупость. Для чего построили отличные, комфортные, новые стадионы? Они будут простаивать? Да и не надо ничего нового выдумывать. Все уже давно известно. За океаном.

— Что вы имеете в виду?

— Плей-офф. На первом этапе играют все 16 команд. А на втором — восемь лучших борются за медали. Это же интересно! Там ведь появляется непредсказуемость. Каждый по идее может выбить каждого. Интрига! У нас в волейболе одна из сильнейших лиг в мире. И там действует принцип игры на выбывание. Тут вам и коммерческий успех. Помните переходный чемпионат? В третьем круге как все рубились — глаз не оторвать! Хорошо, что пошла дискуссия. А 12 команд... Ну, сыграет «Зенит» четыре раза со «Спартаком». И сразу повысится мастерство футболистов?

— Нет?

— А как оно повысится, если нет системы подготовки, не внедряется научный подход? Прежде всего, надо инвестировать в воспитание молодых футболистов, своих кадров. Мне еще непонятно, почему ФНЛ и ПФЛ должны проводиться по системе премьер-лиги? Почему они не играют летом? Это же дикость какая-то! «Зенит-2» начинает свои матчи в апреле. А что люди делают четыре месяца?!

— Надо возвращаться к прежней системе — «весна-осень»?

— Пусть РПЛ играет в рамках европейского календаря. А ФНЛ и ПФЛ по системе «весна-осень». Почему бы и нет? Ребята, все это надо просчитать, продумать. Самое печальное, что никто не обращает внимания на науку. Мы же были пионерами в этом деле. Лобановский, Морозов, Зонин. Какое наследие! У них уже были комплексные бригады при командах. Есть же Гаджиев. Почему травмы пошли косяком? Где научное обоснование? Надо, наконец, собрать научный совет.