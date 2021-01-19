Большое интервью «СЭ» дал Вячеслав Грозный — правая рука Олега Романцева в «Спартаке» 1990-х.

Викторович знает про футбол все!

А уж про украинский даже больше, поскольку верой и правдой вкалывал в нем больше 30 лет и расставаться не собирается. Тем более что фамилия его для профессии, которой он отдал уже четыре десятилетия, для этого вполне подходящая — Грозный. На самом же деле и в работе, и в жизни это добрейшей души человек, шутник и настоящий товарищ. Поверьте, я в этом успел убедиться. А уж к футболистам он и вовсе относился как к детям. Особенно к тем, кто приезжал в Москву с его родной Украины. Тогда их в «Спартаке» хватало — Парфенов и Цымбаларь, Цихмейструк и Калиниченко, Безродный и Юран. А до этого в команде Романцева блистали Онопко, Никифоров, Перепаденко. В ту пору Украина щедро делилась талантами с Россией, а та добрым словом провожала поиграть в нее своих воспитанников. Такой вот футбольный импорт-экспорт.

Нынче времена другие — наши некогда братские республики поменяли статус на самостоятельные государства, что многое изменило в их отношениях. Не остался в стороне и футбол, в который вмешалась и политика со своими красными карточками в кармане. И теперь, если в каком-то турнире есть вероятность встретиться на поле со старыми друзьями, то бдительные организаторы сделают все, чтобы этого не произошло. И все-таки в наших клубах еще выступают футболисты недавних друзей-соседей. Те, для кого игра вне политических разборок. Об их настоящем и будущем, а также о связанных с этим проблемах, мы и поговорили с пятикратным чемпионом России в составе «Спартака» Вячеславом Грозным.

— Сегодня футболистов с украинским паспортом в нашем чемпионате можно пересчитать по пальцам. Что это — желание ваших игроков попасть только в Западную Европу или отголоски коснувшейся футбола политики? — спрашиваю Вячеслава Викторовича, с которым мы шесть лет работали в тренерском штабе Романцева.

— Однозначно здесь не ответишь, — говорит дважды лучший тренер Украины. — Помнится, в свое время в «Днепре» я сказал Калиниченко: «Макс, если хочешь стать большим игроком, переходи в «Спартак». При этом райских кущ ему в Москве не обещал — по нынешним меркам зарплаты в легендарном клубе были просто смешные. Но он не раздумывая согласился. А сейчас украинские ребята относятся к таким предложениям очень осторожно. Причины самые разные. Начнем с желания играть только в Европе. В свое время, собираясь покинуть киевское «Динамо», Шевченко и Ребров стремились именно к этому. То была их мечта, которую они осуществили, заработав имя и деньги. Потом за ними пошли другие: Ярмоленко — в «Вест Хэме», Малиновский — в «Аталанте», Зинченко — в «Манчестер Сити», Соболь — в «Брюгге», Пластун с Яремченко — в «Генте», Михайличенко — в «Андерлехте»... Причем такой вариант они считают более привлекательным еще и потому, что за контракт в России, не ровен час, можно попасть дома в опалу.

— Тогда почему же Ракицкий, которым в «Шахтере» интересовались «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус», выбрал «Зенит»?

— Все просто — Ярослав посчитал этот вариант оптимальным. И пока не прогадал — прекрасные партнеры, Лига чемпионов, контакт с тренером, уважение болельщиков. А самое главное, он играет.

— Но при этом Ракицкий потерял сборную Украины, в которой был одним из лидеров. А киевский журналист Гордон, комментируя переход игрока, заявил, что «футбол — это политика вдвойне и, уходя, он (Ракицкий. — Прим. «СЭ») плюнул в лицо мне и моей стране!» Что это — ответная реакция на его отъезд в Россию?

— Похоже. А вот тренер киевлян Луческу заявил, что Ракицкий «не политик и не военнослужащий, а потому никто не имеет права называть его предателем». Кроме того, Мирча считает, что «трансфер Ракицкого, напротив, мог бы укрепить отношения между двумя странами». Как видите, мнения разделились.

— Кстати, страсти по поводу перехода Луческу из стана врагов «Шахтера» в «Динамо» уже улеглись?

— Думаю, для радикального крыла динамовских болельщиков он по-прежнему враг, поскольку им больше нужен не футбол, а скандалы и сплетни. А вот для того, кто платит деньги, важнее результат и работа тренера. Мирча уже выиграл Суперкубок, вышел в Лигу Европы и сейчас в лидерах чемпионата. Для президента «Динамо» Игоря Суркиса это главное. И то, что румын когда-то трудился в «Шахтере», здесь отходит на второй план. Семак тоже в свое время играл за ЦСКА, а сейчас выигрывает золото с «Зенитом», и питерских фанатов это устраивает.

— Мнение Луческу по поводу перехода в «Зенит» Ракицкого поддерживаете?

— Как и Мирча, я — тренер. А потому мне не хотелось бы углубляться в политические дебри. Оставлю подобное занятие тем, кто на этом зарабатывает деньги. Но случай с Ракицким — часть ответа на ваш вопрос, почему в России стало меньше украинских футболистов.

— Вот вы говорили о примере Шевченко и Реброва, которому последовала молодежь, рванувшая за мечтой в Западную Европу. А разве не пример для них Зинченко, который после перехода из «Шахтера» в скромную «Уфу» затем оказался в «Манчестер Сити»? Выходит, и Россия может стать трамплином в футбол топ-уровня.

— Признаюсь, это стало для меня огромной неожиданностью. Думал, что если уж Зинченко и сделает шаг вперед, то это будет «Зенит» Семака, который до этого поработал в «Уфе». Но английские скауты оказались расторопней. Российские больше ищут ходовой товар за границей, который можно сбыть подороже. Но здесь честь и хвала руководившему тогда уфимским клубом Шамилю Газизову, который сначала помог парню освоиться и стать одним из лидеров. А затем не стал выстраивать трансферные комбинации и жонглировать ценами, а сразу же дал талантливому парню зеленый свет в АПЛ.

— Чем объясните столь неожиданный рывок в карьере Зинченко?

— Прежде всего, его характером. Выпал шанс — и он, стиснув зубы, сделал все, чтоб его использовать. Тот же Кокорин сколько лет уже в талантах ходит, «Зенит» в него верил, но он все среди подающих надежды. А Зинченко из тех, кто идет напролом. И, попав в «Манчестер Сити», еще и проверку арендой в ПСВ прошел.

— Как же его «Зенит» не рассмотрел?

— Просчет селекционной службы. Сашка — типичный игрок середины поля, способный с левого фланга мгновенно уходить в центр и на ударную позицию в атаке. Зинченко мог бы придать средней линии питерцев еще больше мобильности и остроты. Но в «Манчестер Сити» Гвардьола чаще ставит парня на место левого защитника, поскольку ему позарез нужны там атакующие игроки. Что Александру не очень нравится. И хотя поговаривают о каких-то на этой почве трениях между ним и тренером, пока его контракт действует до 2024 года, что говорит о полном доверии руководства клуба.

— Кстати, Шевченко продолжает вызывать Зинченко в сборную, хотя тот, как и Ракицкий, уезжал в Россию.

— Здесь другая история. Во-первых, Зинченко уходил из «Шахтера» без шума, еще малоизвестным футболистом и не делал никаких громких заявлений. А когда в «Уфе» ему предложили принять российское гражданство, ответил отказом. Все это только добавило Александру уважения украинских фанатов.

— Что поменялось в сборной с приходом Шевченко?

— Прежде всего, у нее появилась психология победителя, которая всегда отличала его самого. Андрею Николаевичу удалось полностью развернуть сознание игроков, заставив их поверить в себя, стать духовно сильнее. И сегодня команда никого не боится, делая ставку на скоростной, атакующий футбол. А победы над Португалией и Испанией говорят о том, что она растет.

— А как же разгромные поражения от Франции и Испании?

— В процессе поиска такое случается. Главное, что после них сборная Шевченко показала умение держать удар, что доказала победой над испанцами в Лиге наций. Сейчас в распоряжении Андрея Николаевича россыпь талантливых ребят — Попов, Шабанов, Караваев, Забарный. В обойме и те, кто выиграл в Польше юниорский чемпионат мира-2019. Плюс выступающие в Англии Зинченко с Ярмоленко, Яремчук, Безус из бельгийского «Гента», Соболь из «Брюгге», Малиновский из «Аталанты» и натурализованные бразильцы Марлос и Мораэс из «Шахтера». Так что у Шевченко целый арсенал качественных игроков, с которыми можно без робости ехать на финал Евро.

— Кто из ваших соотечественников оказался для российских клубов наиболее удачным приобретением?

— Конечно же, Ракицкий. Для «Зенита» это большая удача, разом решившая проблему ухода Ивановича. Заполучить игрока, на которого имели виды серьезные клубы Европы, было непросто. Но сработал авторитет Анатолия Тимощука. Ярослав — настоящий профессионал, способный закрыть не только центр или левый фланг обороны, но и опорную зону. Своей мощью и движением он напоминает мне бразильца Давида Луиза из «Арсенала». А быстро наладить контакт с партнерами Ракицкому позволил опыт. Неслучайно в паре с ним сразу же заиграл хорват Ловрен.

— Как же разговоры о сложном характере Ракицкого?

— А у кого из талантливых людей он простой? Думаете, легко было с Юраном, Цымбаларем? А какие зубы Калиниченко в 18 лет порой показывал!

Козырь Ордеца — второй этаж

— «Динамо» не прогадало с приглашением 28-летнего Ордеца, которому сначала не находилось места в составе?

— Нет. Для центрального защитника это золотой возраст, который уже позволил набраться опыта и тактической мудрости. Кроме того, в России немного тех, кто может поспорить с Иваном в игре на втором этаже. Это его козырь и у своих, и у чужих ворот. А то, что Ордец поначалу оказался на лавке, объясняется тем, что пришел в «Динамо» не в лучший для команды период. Теперь он один из ее лидеров, что подтверждают болельщики, признавшие его лучшим игроком июня и июля.

— Ордец не рисковал оказаться на Украине в опале?

— Иван признался, что перед решением о переходе советовался с Ракицким, с которым они выросли в «Шахтере». А затем получил добро и владельца клуба Рината Ахметова, которого поблагодарил за все, что было для него сделано.

— Но дорога в сборную Ордецу, как и Ракицкому, заказана?

— Надеюсь, что если Иван продолжит играть в «Динамо» на таком же уровне, как сейчас, то этого не случится.

— Что скажете о еще одном представителе футбольной Украины в России — защитнике «Урала» Кулакове?

— Этот тот редкий случай, когда игрок в другой стране нашел свою команду, в которой вот уже шестой сезон. И представить без Кулакова сегодняшний «Урал» невозможно. Хотя Денис защитник, он особо ценен умением выдать своевременную и точную передачу, которая частенько оказывается голевой. Дома, в харьковском «Металлисте», он не смог закрепиться из-за высокой конкуренции. Кстати, по той же причине там не сумел стать лидером даже Гомес, до недавних пор игравший в «Аталанте» с Алексеем Миранчуком. Не было шансов у Кулакова заиграть и в «Шахтере», где его конкурентом был кумир местных болельщиков Срна. И предложение перебраться в «Урал» стало подарком судьбы. Трудяга, боец, душа коллектива — он сразу же стал своим и в городе, и в команде. И это лучший пример того, как футбол заставляет забывать о политике.

— Полярусу из «Ахмата» и Данченко из «Уфы» еще далеко до повторения судьбы Кулакова?

— Это вполне реально. Но только, если кто-то из них не подумывает о возвращении домой или захочет засветиться в Европе. Хотя они уже в том возрасте, когда пора определяться в карьере. Полярусу 28 и до приезда в Россию дома он особо замечен не был — поиграл в родной Александрии, молодежной сборной Украины, появлялся в «Динамо-2». А вот в «Химках» в прошлом сезоне ожил, забив в 34 матчах пять голов. Хотя результат не ахти, но Андрею Талалаеву техничный, думающий хавбек с пасом приглянулся. И, перейдя в «Ахмат», тренер позвал его к себе. Перспективы? Случалось, что и в такие годы у игрока открывалось второе дыхание. Особенно если в тебя верят. И вариант, когда не пошло дома, а прорвало вдали от него, я здесь не исключаю.

— С Данченко такое возможно?

— А почему нет? Тем более что он на четыре года моложе Поляруса. Данченко, которого помню еще по «Черноморцу», был в «Шахтере», даже провел пару матчей за сборную. Вроде бы неплохо начинал в «Рубине», где Шаронов считал его одним из самых перспективных защитников. Но с приходом Слуцкого оказался в аренде в «Уфе». Сам Олег говорит, что у него были предложения из Бельгии и Турции, но решил пока ничего не менять. Парень не боится мяча, быстрый, умеет переключать скорости, у него хороший длинный пас. С учетом нынешних проблем с защитниками, думаю, в «Уфе» он долго не засидится и привлечет внимание клубов рангом повыше.

Главный конкурент «Зенита» — ЦСКА

— Согласны с Ордецом, который причиной своего переезда назвал то, что российский чемпионат интереснее украинского?

— Здесь не все однозначно. Дело в том, что удар короновируса по частному бизнесу финансово ослабил украинские клубы, поскольку на государственные деньги они не живут. А в российском футболе, где еще приобретают дорогих легионеров, это ощущается в меньшей степени. У нас же позволить себе такое могут лишь «Динамо» с «Шахтером», которые традиционно ведут борьбу за первенство. Относительно стабильны еще шесть-семь команд, среди которых «Заря», «Десна», «Колос», «Александрия». Но в классе они заметно уступают лидерам. В России же при 16 командах конкурентов в борьбе за золото побольше, что делает турнир непредсказуемым. Думаю, именно это, прежде всего, и имел в виду Ордец, сравнивая уровень наших чемпионатов.

— Украинских болельщиков волнует только один вопрос: кто станет первым — «Динамо» или «Шахтер»? А каким вам видится итоговый расклад в российском чемпионате?

— В момент, когда «Спартак» бурлил эмоциями, побеждал, я верил в его чемпионство. «Зенит» же, напротив, тогда буксовал, терял очки. Но все перевернула концовка, которую команда Тедеско провалила в Сочи и Питере: запсиховал тренер, поплыли, словно впавшие в ступор, футболисты. И сейчас мне реальней видится золотой финиш питерского клуба. У Семака для этого есть все — качественные исполнители, глубина состава, запас уверенности, с которым они ушли на зимний перерыв. Для ЦСКА четыре очка, отделяющих от лидера, не катастрофа. А значит, это должно заставить армейцев вспыхнуть, что и произошло в декабре. И сейчас Гончаренко прикидывает, как с имеющимся ресурсом ликвидировать этот разрыв.

— Перемены в тренерском штабе ЦСКА — попытка всколыхнуть коллектив?

— Признаюсь, для меня расставание с Овчинниковым и Онопко стало большой неожиданностью. Когда команду покидают игроки, то, как правило, все дело в потере ими игровых кондиций. Здесь же другой случай. И если уж руководство решилось на такой шаг, значит, тому есть свои причины. Но это накладывает на Гончаренко особую ответственность, поскольку без главного тренера подобные решения обычно не принимаются. Как бы то ни было, считаю ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в борьбе за первенство.

— О «Спартаке» вы уже сказали. А что думаете о финише следующей за ним четверки?

— При всем уважении к «Сочи», «Ростову», «Динамо» и «Краснодару» им в этой очереди предстоит лишь потолкаться в споре за бронзу и место в Лиге конференций. Слишком уж они сорят очками. К краснодарцам это относится в меньшей степени. Но выход в европейскую весну заставит их вести борьбу на два фронта. А это дополнительная нагрузка и, при отсутствии опыта, неизбежные потери.

— Возвращаясь к «Спартаку», дайте оценку решению Тедеско не продлевать контракт с клубом.

— Хозяину «Спартака» следовало расстаться с Тедеско сейчас, а не весной. Тогда новый тренер успел бы за зиму познакомиться с командой, определиться с игровым направлением, выстроить работу на будущее. А так ему предстоит все начинать с нуля.

— В этом плане вам не кажется наиболее реальным вариант Романцева, заявившего, что он двумя руками голосует за Карпина?

— Валерий уже работал в «Спартаке», который моментами показывал достаточно интересную игру. С тех пор он окреп, набил тренерских синяков и шишек, выстроил свою философию игры. И сейчас многое будет зависеть от того, как проведет вторую половину чемпионата его «Ростов». Но у «Спартака» есть хозяин. И последнее слово здесь за Леонидом Арнольдовичем, чье расставание с Карпиным, помнится, было не самым теплым.

— Болельщиков по-прежнему волнует, заиграет ли в «Спартаке» Кокорин и что этому мешает.

— Убежден, здесь многое зависит от тренера, который должен понять, как использовать Александра в составе. Пока Тедеско так и не определился, за счет чего тот должен приносить максимум пользы. Считаю Кокорина топовым форвардом, способным решать любые задачи. Значит, надо так выстроить атаку, чтобы все в ней было заточено под Александра, который при таком построении игры начнет стабильно забивать. Как это было в «Сочи». А потому возвращение в этот клуб я считаю для него оптимальным вариантом в новом году.

— Что вы еще ждете в футболе в 2021-м?

— Прежде всего, чтобы он вновь обрел на трибунах зрителя. Значит, страшный вирус, наконец-то, отступит, и все вернется в нормальное русло. Желаю всем огромного здоровья, без которого не обойтись, болея за победы своих любимых команд!

С новым футбольным годом!