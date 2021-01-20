Капелло оценил перспективы Кокорина в серии А

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о возможном переходе Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Не знаю, возможен ли трансфер Кокорина в «Фиорентину», — сказал «СЭ» Капелло. — Вы знаете Александра, но нужно подождать какие действия предпримет команда из Флоренции. Не очень понимаю, почему я должен говорить о Кокорине. Мне нравится он, как игрок. Если он подпишет контракт с «Фиорентиной», то можно будет поговорить об этом.

Готов ли Александр к Серии А? Серия А — разная. Миранчук понимает требования, прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет здесь с Кокориным, если он перейдет в «Феорентину». Нужно подождать".

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. На счету 29-летнего футболиста 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых.

(Севастиан Терлецкий)