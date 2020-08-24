В Голландии исключают переход Тила из «Спартака» в ПСВ

Полузащитник «Спартака» Гус Тил не перейдет в ПСВ на правах аренды, утверждает ed.nl. По информации СМИ, голландский клуб ранее проявлял интерес к 22-летнему футболисту, но говорить о переходе хавбека в клуб из Эйндховена сейчас не приходится.

Уточняется, что у Тила есть несколько привлекательных предложений для продолжения карьеры из-за рубежа.

В минувшем сезоне полузащитник провел 23 матча за красно-белых, забил два гола и сделал три результативные передачи. Контракт голландца со «Спартаком» действует до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 8,5 миллиона евро.

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