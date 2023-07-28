В агенстве Ундера подтвердили интерес «Зенита» к футболисту

Исполнительный директор агенства Futureball Утку Ченикли, который является представителем полузащитника «Марселя» Дженгиза Ундера, в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию об интересе «Зенита» к игроку.

«На данный момент мы не давали согласие на предложения никаких клубов, в том числе и «Фенербахче». Мы ведем переговоры с командами. Но Ундер счастлив в «Марселе». Интерес «Зенита»? У нас нет конкретных предложений, но об их интересе к футболисту нам известно», — сказал Ченикли.

Ранее Sport24 сообщал, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» и сборной Турции Дженгизу Ундеру.

Дженгиз перешел в «Марсель» летом 2021 года на правах аренды из «Ромы». Через год французская команда выкупила его за 8,4 миллиона евро.

Всего 23-летний футболист сыграл 93 матча за «Марсель», забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.