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Экс-агент Верратти о переходе в «Аль-Хиляль»: «Марко пришел конец. Он окажется в пустыне с верблюдами»

Руслан Минаев
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Бывший агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти Донато Ди Кампли отреагировал на новость о потенциальном переходе игрока в «Аль-Хиляль».

«Последние восемь месяцев Марко не хватало яиц, ведь у него истекал контракт с «ПСЖ». Он мог перейти в «Барселону», карьера могла быть иной. Но он побоялся противостояния с этими людьми в Париже и спекся.

С того момента карьере Марко пришел конец. Он сильно разбогатеет, но никогда не станет чемпионом. По моей информации, он поедет в Саудовскую Аравию, получит кучу денег, но он окажется в пустыне с верблюдами», — цитирует Ди Кампли Sportmediaset.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Верратти подпишет с «Аль-Хилялем» трехлетний контракт.

В прошлом сезоне 30-летний итальянец провел за клуб 38 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

Марко Верратти
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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