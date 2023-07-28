Хави хочет подписать Канселу — «Ман Сити» просит за защитника 50 миллионов евро

Главный тренер «Барселоны» Хави настаивает на переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает журналист Хави Мигель.

По его информации, «горожане» не против продать игрока и просят за него 50 миллионов евро. «Барселона» не может позволить себе такой трансфер и рассчитывает на аренду, которая с учетом зарплаты игрока может составить около 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что защитник останется в составе английского клуба.

Сезон-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.

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