Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:17

Хави хочет подписать Канселу — «Ман Сити» просит за защитника 50 миллионов евро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Барселоны» Хави настаивает на переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает журналист Хави Мигель.

По его информации, «горожане» не против продать игрока и просят за него 50 миллионов евро. «Барселона» не может позволить себе такой трансфер и рассчитывает на аренду, которая с учетом зарплаты игрока может составить около 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что защитник останется в составе английского клуба.

Сезон-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Жоау Канселу
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Фестиваль МУЗ-ТВ пройдет в Москве в июле и августе 2023
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В агенстве Ундера подтвердили интерес «Зенита» к футболисту

Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Сан-Паулу»
Новости
RSS RSS
Все новости