Сделка по переходу Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» близка к завершению

Как стало известно «СЭ», вопрос о переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину» на условиях аренды до конца сезона с правом выкупа может быть решен до утра четверга.

29-летний футболист может дебютировать за итальянскую команду в первом матче второго круга серии А (20-й тур) против «Торино». Встреча пройдет 29 января.

В среду в московском клубе сообщили, что «Фиорентина» ведет переговоры с красно-белыми об условиях перехода россиянина.

В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт нападающего с клубом действует до конца июня 2023 года.

Ранее экс-тренер «Химок» Дмитрий Гунько высказался о будущем Кокорина.

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что форвард подходит «Фиорентине».

(Вячеслав Короткин)