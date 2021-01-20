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Сделка по переходу Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» близка к завершению

20:54
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», вопрос о переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину» на условиях аренды до конца сезона с правом выкупа может быть решен до утра четверга.

29-летний футболист может дебютировать за итальянскую команду в первом матче второго круга серии А (20-й тур) против «Торино». Встреча пройдет 29 января.

В среду в московском клубе сообщили, что «Фиорентина» ведет переговоры с красно-белыми об условиях перехода россиянина.

В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт нападающего с клубом действует до конца июня 2023 года.

Ранее экс-тренер «Химок» Дмитрий Гунько высказался о будущем Кокорина.

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что форвард подходит «Фиорентине».

(Вячеслав Короткин)

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