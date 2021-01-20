Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Фиорентиной» по Кокорину

11:32
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию итальянских СМИ об интересе «Фиорентины» к форварду «Спартака» Алексадру Кокорину.

Ранее итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио назвал Кокорина главной целью «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», — сказал Фетисов «СЭ».

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.

(Владислав Флегонтов)

Разгром от «Наполи» заставил «Фиорентину» обратиться к кандидатуре Кокорина. Итальянцы могут выйти на «Спартак» уже сегодня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир