В «Спартаке» сообщили о переговорах с «Фиорентиной» по Кокорину

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию итальянских СМИ об интересе «Фиорентины» к форварду «Спартака» Алексадру Кокорину.

Ранее итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио назвал Кокорина главной целью «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», — сказал Фетисов «СЭ».

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.

(Владислав Флегонтов)

Разгром от «Наполи» заставил «Фиорентину» обратиться к кандидатуре Кокорина. Итальянцы могут выйти на «Спартак» уже сегодня