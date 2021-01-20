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Каррера допустил адаптацию Кокорина в «Фиорентине»

17:36
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину». 20 января директор по связам с общественностью красно-белых Антон Фетисов подтвердил, что флорентийцы обращались по поводу трансфера футболиста.

«Я думаю, что Александр подходит «Фиорентине»! Он сможет адаптироваться, у этого футболиста есть все технические и физические качества для этого», — сказал Каррера.

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак». В составе московского клуба 29-летний форвард провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.

Комментатор Нобель Арустамян утверждает, что стоимость трансфера Кокорина в «Фиорентину» оценивается в 5 миллионов евро.

Ранее о возможности трансфера Кокорина высказался бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.
(Данил Алешин)

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