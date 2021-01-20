Гунько отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Экс-тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о возможном переходе форварда красно-белых Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Все будет зависеть от многих факторов, но прежде всего — от целей и желаний Александра.

— В возрасте около 30 лет сможет ли игрок адаптироваться к итальянскому футболу? Плюс, язык.

— Думаю, возраст в этом отношении роль особо не играет, поэтому не вижу здесь никаких проблем для адаптации.

— Будет ли это для «Спартака» потерей или уже пришло время расставаться с Кокориным?

— Думаю этот трансфер должен быть выгоден всем сторонам, как обычно это и бывает.

— Насчет глубины состава — там недавно только Соболев вернулся после травмы, кто тогда в нападении будет играть?

— Мне кажется, что и при наличии в обойме Кокорина он не так часто играл. Не думаю, что это будет каким-то фактором, которые будет влиять, уедет он или не уедет.

29-летний Кокорин, который в августе подписал контракт со «Спартаком», провел 10 матчей за красно-белых с тех пор и отметился двумя голами. Футболист находится на сборах команды в ОАЭ.

На данный момент «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

(Екатерина Звенигородская)